Juntos por el Cambio ahora busca evitar la ruptura en Tierra del Fuego y aún hay chispazos en Mendoza y Chubut

Según publica Clarín El distrito del sur es el caso más urgente. También hay negociaciones por Mendoza, Chubut, Salta y Santa Cruz.

Por: Martín Bravo

Con la etapa de definiciones electorales en marcha, Juntos por el Cambio encadenó acuerdos en Córdoba y Tucumán, dos provincias sin primarias en las que se encendían las alertas. Las salidas negociadas bajaron la tensión, aunque quedan distritos pendientes y las disputas se trasladan al ámbito nacional. En Neuquén y Rio Negro ya hubo ruptura, Tierra del Fuego aparece como el caso más urgente y se mantienen los ruidos en Mendoza y Chubut.

En una de las últimas cumbres del espacio, en la que hubo discusiones sobre Mendoza, los referentes avanzaron con la creación de una mesa integrada por dos representantes de cada partido, para intentar apaciguar los conflictos y evitar posibles quiebres. Hasta el momento funcionó poco, y emergieron reproches cruzados entre los socios.

Desde el PRO acusaron a los radicales de no darle entidad a ese ámbito. “No resuelven nada”, apuntaron a las internas en el partido. “Esa mesa no es para que nuestros dirigentes bajen sus pretensiones, cuando tienen más votos y territorialidad”, replicaron en la UCR. No hubo reuniones, y el chat que habían armado se diluyó entre reclamos.

En el acuerdo en Tucumán intervinieron Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Antes se habían involucrado Mauricio Macri y Patricia Bullrich. El candidato a gobernador será el radical Roberto Sánchez, secundado por el peronista Germán Alfaro, apoyado por el PRO. A cambio de bajarse, Alfaro se quedó con la postulación a la intendencia de San Miguel para su mujer Beatriz Avila.

En Córdoba, Luis Juez acordó con Rodrigo de Loredo definir las candidaturas por el resultado de una encuesta y se encamina a ser el aspirante de Juntos por el Cambio para disputar la sucesión de Juan Schiaretti, pese a la resistencia inicial de Macri. El diputado radical podría encabezar la boleta para la capital.

“A veces cuanto más chico es el lugar, más complicado se pone”, marcó este martes uno de los negociadores para reflejar el riesgo de quiebre en Tierra del Fuego. El senador radical Pablo Blanco y el diputado Héctor Stefani (PRO) disputan la candidatura a gobernador para los comicios del 14 de mayo.

Stefani amenazó con ir por su cuenta, pero Federico Angelini como interventor del partido en la provincia ratificó la alianza con la UCR. “El PRO no puede ir por afuera. Garantizamos que se constituirá el frente y todos los que quieran participar pueden hacerlo”, dijo a Clarín. Sin PASO en el distrito, Blanco ofreció armar una interna aunque los tiempos quedaron muy justos: a fin de mes vence el plazo para oficializar las listas, por lo que tendría que ser el domingo 26.

En Neuquén los partidos de Juntos por el Cambio tomaron caminos distintos. El PRO apoyará a Rolando Figueroa, ex vicegobernador del Movimiento Popular Neuquino, para las elecciones del 16 de abril. El radicalismo y la Coalición Cívica respaldarán al diputado Pablo Cervi, de Evolución. “Ellos rompieron el frente para irse a una interna del MPN”, cuestionaron desde la UCR.

En Río Negro ya quedó expuesto el quiebre -también se votará el 16 de abril-, con el salto de un sector del radicalismo al espacio liderado por el ex mandatario Alberto Weretilneck. El candidato del PRO será Aníbal Tortoriello. “El resultado en General Roca demostró que hicieron un mal acuerdo, ahora vamos a tratar de proteger la marca todo lo posible”, cargaron desde el PRO contra la UCR.

En Chubut y Mendoza tendrán más tiempo para negociar. En la provincia del sur el senador Ignacio Torres se postulará por el PRO, y Damián Bliss -intendente de Rawson- amaga con anotarse por la UCR. Una posibilidad será armar una interna previa -Mariano Arcioni eliminó las PASO- para unificar, como sucedió hace 10 días en Trelew, en la que se impuso Gerardo Merino, de origen radical y apoyado por el PRO.

En Mendoza, el PRO confirmó que irá dentro del frente con el radicalismo, un modo de presionar a Omar de Marchi a competir por adentro en caso de enfrentar a Alfredo Cornejo, el candidato del radicalismo. Sin embargo, el diputado mantiene el suspenso sobre si se presentará por afuera, con el sello del Partido Demócrata. El cierre será el 12 de abril.

En Salta pulsean el radical Miguel Nanni e Inés Liendo, del PRO. Y en Santa Cruz el PRO impulsa al periodista Mario Markic, y desde la UCR también el senador Eduardo Costa y la diputada Roxana Reyes aspiran a suceder a Alicia Kirchner. (Clarín)