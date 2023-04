Crimen del colectivero: Aníbal Fernández insistió en que Berni no le pidió gendarmes y criticó a la Policía porteña

- Publicidad -

Según publica La Nación El ministro de Seguridad de la Nación aseguró además que están dispuestos a ayudar a la provincia y lanzó: “No tengo necesidad de dar explicaciones”.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, habló este martes por la mañana sobre el crimen del colectivero en La Matanza y la posterior agresión a su par de la provincia, Sergio Berni, en una protesta convocada por compañeros de trabajo de la víctima y ante las idas y vueltas por el pedido de gendarmes aseguró que a él no le llegó un pedido concreto en ningún momento.

“Su gente, a quien conozco, nunca nos pidió un efectivo. No hemos recibido nunca un pedido, no sé qué hicieron antes… Pero ni nos hemos sentado a hablar de este tema, nunca, no tengo necesidad de dar explicaciones”, indicó el funcionario del gabinete nacional en diálogo con Radio 10.

Asimismo, remarcó que el envío de oficiales él lo había acordado en una reunión con el jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof, Martín Insaurralde, e intendentes locales y que el primero envío lo hizo a fines de 2021, a poco de asumir el cargo tras la salida de su antecesora, Sabina Frederic.

“Nuestra tarea en estos días es la que acordamos con el jefe de Gabinete de la provincia. Nosotros no inventamos nada. Si el gobernador no sabe lo que hace el jefe de Gabinete y el ministro de seguridad no sabe lo que hace el jefe de Gabinete no es un tema mío”, agregó Fernández.

“Hoy están los gendarmes trabajando en La Matanza; hoy, no esperamos a que me lo pidan, lo hacemos nosotros”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, el ministro, uno de los más cercanos al presidente Alberto Fernández, indicó que el asesinato del colectivo en medio de un robo mientras trabajaba fue “una desgracia”, “un espanto”, y apuntó a las tareas que realizará de ahora en más la gente que trabaja con Berni: “Y si la eficiencia que dice es esa, ojalá los encuentren [a los responsables] rápido y sean condenados como corresponde”.

Tras ello, al referirse a la agresión sufrida por su par bonaerense cuando se hizo presente en la manifestación de colectiveros, indicó: “De ninguna manera se puede tolerar una agresión de este estilo. Nadie puede negar que Sergio le pone el cuerpo y trabaja muchísimo. Ser agredido de semejante manera es un espanto. Hay que encontrar a los responsables y sancionarlos”.

Asimismo Aníbal Fernández apuntó contra la policía porteña por su intervención en el hecho, luego de que oficiales de la fuerza irrumpieran en la marcha en momentos en que Berni era agredido y lo sacaran del lugar escoltado, algo que el propio ministro bonaerense criticó porque aseguró que llegaron en un momento en que la tensión comenzaba a bajar.

“Es llamativo, cosas que no se entienden. Si hay un ministro en riesgo, me parece estupendo. Pero después que quieran decidir por el ministro y se lo lleven como si estuviera detenido… es una decisión que no les compete ni de cerca”, declaró Fernández.

Luego de ello aseguró que la actuación de los agentes no tuvo “criterio” y cuestionó al oficial que agredió con un escudo a uno de los manifestantes: “Es una locura, no se entiende esa razón. Los policías si hay alguien que tienen en claro es que la puteado o el escupitajo son las reglas del juego, no se puede ofender o ir a vengarse, para eso son profesionales”. (La Nación)