Sebastián Puig (Rector UTN) y Pablo Grasso (Intendente) y el gran negocio de 950 millones de pesos que se les cae por culpa del periodismo que investiga e informa

- Publicidad -

El tema no es nuevo. No es la primera vez que desde el periodismo libre en Río Gallegos, logramos abortar negociados multimillonarios de intendentes, funcionarios, gobernadores y empresarios que subrepticiamente hacen pactos y proyectos con dineros públicos o bienes del Estado, a espaldas de la gente.

A través de OPI y Radio News, hemos abortado negocios con clínicas privadas, laboratorios clínicos, tierras fiscales cedidas sospechosamente a grupos empresarios “del palo”, privados, por precios irrisorios o cláusulas de financiamiento que son prácticamente inexistentes en el mercado, la construcción del Observatorio municipal en terrenos de la ría local, etc. Todos se revirtieron luego de darle difusión a los detalles escandalosos de su tramitación.

La “Plaza de los Poetas” enmarcada entre las calles Beccar y Av de Los Inmigrantes – Foto: OPI Santa Cruz

En el caso que nos ocupa hoy, se trata de un negociado entre el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso y el Rector de la Universidad Tecnológico Nacional de esta capital, Sebastián Puig, quien tiene la posibilidad de utilizar la suma de 950 millones de pesos, próximo a recibirlos a través de un aporte no reintegrable que hace la Nación a la UTN, para afectar a obras de ampliación de la casa de altos estudios. Obviamente, para obtenerlo necesita la fundamentación del proyecto, el terreno, el plano de la obra y la decisión de cumplirlo.

Es en ese marco que el rector Puig junto con gente de su entorno y el intendente Pablo Grasso, una pieza clave en esta historia, amasaron la idea de hacer esa ampliación de la UTN en un terreno contiguo a la universidad, separado solo por una calle, en el Barrio Güemes, frente al acceso principal del cementerio local.

- Publicidad -

El espacio libre que hay allí corresponde a la denominada “Plaza de los Poetas” enmarcada entre las calles Beccar y Av de Los Inmigrantes. Este espacio fue creado en el año 1991 por iniciativa de Néstor Kirchner y donde se elevó un monumento que algunos señalan con simbología de los masones, pero en cuya pirámide figuraron (en algún momento, porque las placas conmemorativas fueron robadas), nombres de escritores y poetas, que le dieron la denominación al espacio público.

Por este motivo y luego de haber sido vandalizado el monumento hace algunos años, Jorge Achimón, jefe del área de Patrimonio Cultural de la Municipalidad de Río Gallegos, adelantó a principio de enero de 2023, que estaba en sus planes un proyecto de obra de restauración y puesta en valor de la Plaza de los Poetas.

¿Y ahora qué hacemos Sebastián?

Cuando el Rector de la UTN le confió al intendente Grasso que tenía la posibilidad de recibir un aporte por casi mil millones de pesos para afectar a obras dentro del marco del complejo universitario, la vista de la gran oportunidad para ambos, fue más fuerte que la lógica y la razón.

La más tentadora propuesta para desarrollar el proyecto supermillonario, era ocupar los terrenos contiguos a la UTN, de manera que el complejo conforme “un solo bloque” alegando cercanía, funcionalidad, practicidad, etc, sin embargo había dos obstáculos a sortear.

Sebastián Puig rector de UTN en Río Gallegos –

El primero era desafectar ese espacio público del destino inicial que se le había dado en el año 1991 y el segundo era que quien debía proyectar esa liberación, tenía que ser el Intendente de Río Gallegos.

Pablo Grasso, entonces, le dijo al Rector de la UTN que si en un año electoral hacía una maniobra de este tipo, su imagen pública iba a ser muy cuestionada, por lo tanto le aconsejó que presentara una nota en el Concejo Deliberante local, dentro del cual su bloque del FPV, se encargaría de potenciarlo y aprobarlo sobre tablas.

La maniobra advertida a tiempo

Dado que el Concejo Deliberante de Río Gallegos se conforma con 4 concejales del FPV y 3 de la oposición y por cuanto una desafectación de este tipo requiere dos tercios de las manos, los concejales oficialistas “lograron convencer” a la edil Daniela D´Amico (UCR), con quien Grasso ya tenía asegurada la aprobación del proyecto.

“Se plantea desafectar patrimonio municipal, por parte de cuatro tipos que rosquearon por orden de Grasso para dárselo a una universidad que no presentó ningún proyecto, solo una nota pidiendo esto y el proyecto de Ordenanza que se arma en las comisiones”, le dijo a OPI un empleado municipal que trabaja en el CD local.

Y prosiguió “Cuando presentan la nota de ingreso al CD, los concejales del FPV evidentemente ya lo tenían hablado y decidido, e inclusive, lo tenían hablado con la concejal Daniela D´Amico (UCR), por cuanto ellos quisieron aprobarlo en esa misma sesión sobre tablas, es decir, aprobarlo ahí sin pasar por las comisiones”, apuntó la fuente.

Pasado a comisiones, se aprueba en dos Comisiones donde Daniela D´Amico votó a favor y cuando pasa a la tercera comisión, de donde iba a salir el proyecto para ser aprobado en sesión, todo sufrió un brusco cambio.

Noticia, escándalo y retroceso

Mientras todo esto se cocinaba en el Concejo Deliberante, por FM News de Río Gallegos, desde el programa “Contracara” comenzaron a exponer publicamente el tema, levantando muchas críticas y enojos de vecinos del Barrio Güemes, donde se ubica la plaza de los Poetas, dado que recién se enteraban por la emisora, de lo que realmente estaba sucediendo a sus espaldas.

El micrófono abierto a la opinión pública puso una cuota de dramatismo político en la municipalidad de Río Gallegos y en el Concejo Deliberante en particular.

Paralelamente a esto que ocurría en el aire de Río Gallegos, dentro del recinto deliberante, el concejal Pedro Muñoz (CC-ARI) fue quien criteriosamente advirtió que no se podía aprobar el instrumento legal si no se tenía la aprobación de los vecinos y no se hacía una consulta más amplia que involucrara, a la Junta vecinal.

Ese mismo día, desde la radio se expuso que previo a toda la movida legislativa, había existido una reunión (a solas) entre el rector de la UTN Sebastián Puig y el Presidente de la Junta Vecinal del Barrio Güemes Ignacio Villarroel, tras lo cual los vecinos advirtieron que el representante barrial tenía una mirada más condescendiente con la reutilización de la plaza, alegando los beneficios que tendría para el barrio, el funcionamiento allí de una escuela técnica dependiente de la UTN. Sin embargo, nadie entiende muy bien cuál es el empecinamiento de usar un espacio público asignado a otro fin, cuando la UTN tiene otros terrenos asignados en otros puntos de la ciudad.

Esto terminó por detonar la bronca de los vecinos, quienes comenzaron a convocar por la radio y por las redes sociales, a un abrazo simbólico a la Plaza de los Poetas.

Visto el escándalo que se había armado, el concejal de la UCR Leonardo Roquel, adelantó su voto negativo, en caso de presentarse el proyecto y la caradurez del intendente Grasso llegó al pináculo, cuando ante la arremetida pública en los medios objetando la decisión de usar a la plaza como moneda de cambio para un negocio de algunos pocos, dijo que si el CD lo aprobaba, él personalmente lo vetaría.

En la Junta Vecinal del Barrio Güemes se hizo una asamblea, de donde salió una decisión colectiva: negaron toda posibilidad de permitir que se entregue a la UTN, el espacio público denominado “Plaza de los Poetas” y de esta manera, se abortó un negociado fenomenal de algunos vivos, lo cual obliga al rector de la UTN Sebastián Puig, a buscar un nuevo proyecto, para hacer efectivo los casi mil millones que está muy apurado a invertir, antes de las elecciones y a la vista de lo que podría suceder si en los comicios del 2023 (como todo indica), el FPV sale del poder.

Los farsantes

Hay algunas personas claves en esta historia que se destacan por sus contradicciones y sus acciones, que dejan flotando la sospecha de algún interés personal en todo esto.

Concejal Leonardo Fuhr (FPV), había dicho que nunca iba a votar un proyecto que fuera en contra de la voluntad de la gente y menos en este caso en particular. Cuando ingresó la nota de Puig al CD, fue uno de los que potenció su armado y dio su aprobación para que saliera con el OK de las comisiones, obedeciendo a una línea bajada políticamente desde la oficina de Pablo González, el mismo que habría anunciado Cristina Fernández, será su candidato a la presidencia.

El Rector de la UTN Sebastián Puig (FPV) había dicho públicamente que si esto no salía con el consenso de toda la gente del barrio, él desistiría de impulsar la obra. Fue quien firmó la nota para que el CD diera su aprobación, a espaldas de la decisión pública y solo habiéndose reunido personalmente con el titular de la Junta Vecinal, sin otros testigos. Si no hubiera fallado el proceso en el CD, al hacerse público el entramado ilegal del proyecto, hoy estaríamos hablando de lo que no se pudo impedir.

El Intendente Pablo Grasso (FPV) después de la enorme resonancia que tuvo el caso y la manifestación de la gente en un barrio tan popular como el Güemes, se apresuró a decir sobre esta sesión de la plaza de los Poetas a la UTN, que si el Concejo Deliberante lo aprobaba, él lo vetaría, cuando en realidad fue el propio Grasso quien planificó hasta el último detalles con Puig, para “no quedar pegado” políticamente con esta decisión claramente impopular e ilegal.

Andrea D´Amico (UCR) fue la única concejal de la oposición que comprometió sus manos (necesarias) con Grasso y Puig. Al aire en Fm News, para explicar su acuerdo, dijo “No me pareció algo malo la ampliación de un espacio educativo para los jóvenes del barrio”. Dijo que iría a hablar con la Junta Vecinal, pero esa decisión sobrevino al escándalo público, de haber salido de la tercera Comisión, D´Amico le hubiera dado el visto bueno. El proyecto se detuvo por la posición irreductible del Concejal Pedro Muñoz (UCR), colega de D´Amico que postergó la aprobación sobre tablas, como lo había planeado Pablo Grasso con sus concejales. Y D´Amico, es empleada municipal en Río Gallegos, precisamente.

Grasso quiso borrar lo que él mismo firmó

Lamentablemente para el intendente Grasso y por suerte para los vecinos del Barrio Güemes, existen documentos históricos, firmados por el propio intendente cuando era Presidente del Concejo Deliberante local, donde protege objetivamente todo el patrimonio cultural de la Municipalidad de Río Gallegos.

Obviamente y a la luz de los hechos, a partir de que Pablo Grasso asumió la intendencia, borró con el codo lo escrito con la mano, porque si algo no ha respetado el intendente de esta capital, es el patrimonio cultural de Río Gallegos, toda vez que procedió a la desmonumentación de la ciudad, arrancando y tirando, como ejemplo más drástico de su condición iconoclasta, el antiguo e histórico monumento al General Julio Argentino Roca, emplazado en la intersección de San Martín y Roca de esta capital.

Respecto de la Plaza de los Poetas, Pablo Grasso olvidó que con su firma como presidente del Concejo Deliberante y de Eloy Echazú, en el año 2013 firmó la Ordenanza Nº 7070 donde en su Art 3º dice que el Patrimonio Cultural del municipio de Río Gallegos, está integrado por las obras del hombre, bienes que posean carácter histórico y le da un marco específico donde se incluye perfectamente la Plaza de los Poetas.

La Ordenanza Nº 7070 del año 2013 –

El 30 de junio del año 2020 el diario Tiempo Sur, publicó una nota relacionadas con las áreas de Patrimonio municipal y provincial, donde decían impulsar modificaciones (ampliaciones) a la ordenanza 7070, citada más en el párrafo anterior, que tenía como espíritu resguardar el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Carla García Alamazán, directora de Patrimonio Cultural de la Provincia, decía en esa nota que en Río Gallegos existen actualmente 4 zonas de protección patrimonial según la ordenanza mencionada: Casco céntrico por Av. Kirchner desde María Auxiliadora a calle Mendoza, por Av. San Martin desde el Correo Argentino hasta el Complejo Cultural, un área que incluye los lotes de YCF y una zona de barrio El Puerto, y por último el sector en la zona del cementerio que también fue incluida como un área de protección histórica.

Ésta de las últimas 4 zonas mencionadas, es precisamente la que corresponde a La Plaza de los Poetas que en estos días el propio Grasso, hoy como Intendente, quiso regalar para un negociado con fondos públicos al Rector de la UTN Sebastián Puig, con la complicidad de los 4 concejales del FPV y la decisiva colaboración de una Concejal de la oposición.

Si esto no se concretó, fue por la advertencia realizada por otro concejal de la UCR y el escándalo mediático que se armó entre los vecinos del barrio Güemes de Río Gallegos, al enterarse por Fm News, la maniobra que estaban urdiendo para gastar 1.000 millones de pesos entre muy pocas personas. (Agencia OPI Santa Cruz)