Sergio Berni justificó el absurdo operativo para detener a los colectiveros: “Las imágenes impactan, pero los policías cumplen el protocolo”

- Publicidad -

Según publica Clarín El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se reunió con delegados sindicales en el ingreso a Puente 12.

Sergio Berni se reunió con delegados de los choferes de colectivos que protestan por la detención de dos acusados de agredir al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. A la salida, justificó el absurdo operativo desplegado por la Bonaerense con apoyo de la Policía de la Ciudad en las casas de ambos para apresarlos.

El ministro de Seguridad bonarense, Sergio Berni, fue agredido a golpes y pedradas

“Fue una orden de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo el funcionario, en rueda de prensa. Y siguió argumentando: “A veces las imágenes impactan, pero el policía es un trabajador y también tiene que protegerse. Las disculpas del caso, pero son también trabajadores policiales que cumplen el protocolo”.

Reacio a las preguntas, Berni salió a hablar unas veinte horas después de la detención de los dos choferes y pidió las “disculpas del caso si alguno se sintió ofendido” por el tenor de los procedimientos.

- Publicidad -

“Son trabajadores policiales que cumplen protocolo a rajatabla. Un incumplimiento del protocolo puede poner en riesgo su vida. Si alguno se ofendió o se vio excedido, las disculpas del caso”, remarcó el funcionario bonaerense antes de correrse de la escena.

Además, informó que los colectiveros “van a ser parte de una mesa de trabajo para llevar adelante medidas” paliativas para su trabajo nocturno en la Provincia de Buenos Aires. El vocero de los delegados explicó que se dispondrán “puestos móviles” de la Policía en los puntos críticos de La Matanza y el Gran Buenos Aires. “Hoy mismo se queda trabajando el jefe distrital para que los delegados digan dónde deben estar los puestos”, completó Berni.

Fiel a su retórica, el ministro profundizó: “Sabemos que la Provincia tiene problema estructurales de seguridad graves. Pero rendirnos no es una opción”.

Por otro lado, se refirió a la agresión del lunes. “Vine a terminar el trabajo que habíamos empezado el lunes”, dijo sobre lo que sucedió aquel día. “Habíamos sido convocados a una reunión. Lamentablemente, son cosas que a veces pasan. Uno entiende la bronca y la indignación. Pero tenemos la responsabilidad, más allá de las condolencias a la familia y la investigación”, completó.

El encuentro duró menos de una hora. Lo siguieron, detrás de una pared vidriada, los móviles de televisión. Además del ministro de Seguridad y de los representantes gremiales, participó el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio.

Todo impulsado por el paro que afectó a 16 líneas de colectivos en protesta por la detención de Jorge Galiano y Jorge Zerda, fueron arrestados en procedimientos que tuvieron lugar en Lomas del Mirador y en Gregorio de Laferrere. Uno de los allanamientos quedó registrado en video. Las imágenes se viralizaron y produjeron el repudio de amplios sectores del espectro político, incluso de Cristina Kirchner.

Ya en el ingreso, apenas pasadas las 19, Berni había anunciado que iba a “terminar lo que empezamos el lunes”.

“Es una causa en la que actuó de oficio el fiscal. Más allá de dos personas, tenemos identificadas unas cuantas más”, expresó Berni, antes de la reunión. En rigor, el fiscal Carlos Rolero Santurian (de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad) aclaró esta tarde que estaba de turno y que actuó ante un delito en flagrancia.

Y consultado por las críticas que Cristina Kirchner hizo a los allanamientos, el ministro de Seguridad se desentendió: “No las leí”.

Las frases más insólitas de Sergio Berni para justificar el operativo: de Disney a la lapicera

“Ser el ministro de Seguridad bonaerense no es ser el gerente general de Disney”, expresó Berni en otro tramo de su presencia ante las cámaras. Aseguró que su “única preocupación es dar con los delincuentes que asesinaron al colectivero” Daniel Barrientos “porque estoy en deuda con la familia y tengo la obligación moral de dar con ellos”.

En declaraciones que recogió la agencia Télam, también sostuvo que la situación de inseguridad en el Gran Buenos Aires no es como “en México” y dijo qué hará “el día que tenga la lapicera”.

“No estamos en México, con respeto por otros países, no estamos ante un delito que es totalmente organizado, complejo, o imposible de combatir”, comparó Berni lo que sucede en Provincia de Buenos Aires con el crimen organizado.

Dejó otra frase llamativa: “El día que tenga la lapicera los delincuentes van a estar donde deben estar”. Resonaron los conflictos internos del Frente de Todos y aquellas palabras que le dedicó Cristina Kirchner a Alberto Fernández en junio pasado (“Te pido que uses la lapicera”).

Las medidas que adelantaron Sergio Berni y Jorge D’Onofrio

De acuerdo a lo que dijo el ministro de Seguridad, este mismo jueves a la noche los delegados y funcionarios del área comenzaron a delinear dónde colocarán los puestos móviles policiales de refuerzo.

También el ministro de Transporte se refirió a la instalación de cámaras en las unidades de las líneas de la Provincia de Buenos Aires, un tema que generó polémica porque no se sabe dónde están los 2.500 millones de pesos que Axel Kicillof les mandó a los empresarios. Y dijo que el lunes habrá una reunión del gabinete bonaerense para abordar la cuestión.

“Al día de hoy llevamos más de 2.700 millones de pesos. Compradas e instaladas las cámaras, llegamos a un 25% del total. Nos vamos a reunir el lunes con el gabinete y los ministros, tal vez también participe el gobernador, para encontrar la solución lo más rápido posible más allá de las responsabilidades que tengan los empresarios por el incumplimiento”, señaló D’Onofrio.

También dijo está avanzada la iniciativa de que la comprobación de las cámaras forme parte de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), aunque evitó dar fechas de implementación.

“El 4 de enero intimamos a las empresas por el incumplimiento. Una herramienta que tenemos y que vamos a comunicar es que dentro de los protocolos para la VTV es que tengan cámaras, así como deben tener frenos. Si no tienen, serán observados. Si no lo resuelven, no van a cobrar subsidios esas unidades”, explicó.

“No quiero dar fechas tajantes, porque si mañana inhabilito 5.500 unidades el remedio es peor que la enfermedad. Queremos, buenamente con las empresas, ver cómo le encontramos la vuelta. Tal vez el Banco Provincia pueda auxiliarlos con algún crédito para cumplir con eso”, agregó.

Y habló de otro ítem que ralentiza el equipamiento de los vehículos: el escaso stock de los importadores.

“En el país hay un stock que no son más de 1.500 cámaras, con lo cual tenemos que elaborar un proceso para que se implemente rápido”, dijo D’Onofrio. (Clarín)