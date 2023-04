María Eugenia Vidal explicó su reacción ante el anuncio de Horario Rodríguez Larreta: “Me enoja el show de discusión para ver a quién le toca qué cargo”

- Publicidad -

Según publica Clarín La diputada nacional -y posible rival en la interna- aseguró que el jefe de Gobierno porteño sabía de su desacuerdo. “Es una decisión que no comparto”, sostuvo aunque reivindicó su amistad.

Luego de que Horacio Rodríguez Larreta confirmara las elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal ratificó su desacuerdo con la decisión del jefe de Gobierno porteño y manifestó su “enojo” ante “el show de discusión” que tuvo lugar en Juntos por el Cambio y el PRO “para ver a quién le toca qué cargo”.

“No sólo estoy enojada con la decisión que [Rodríguez Larreta] tomó, sino más bien con una forma de hacer política que viene sucediendo en Juntos por el Cambio y el PRO. Este es un nuevo capítulo”, explicó la diputada nacional en diálogo con TN.

Y continuó: “La política parece un circo sin público, sólo trabaja para sí misma y el único tema de discusión son las candidaturas, la forma en que se vota, las reglas electorales. Eso nos pone muy lejos de los argentinos”.

“El PRO y JxC no nacieron para eso, sino para representar a la mayoría de los argentinos. No para hacer un show de discusión para ver a quién le toca qué cargo. Eso me enoja, no quiero ser parte de eso y no voy a ser cómplice de eso”, arremetió la aún precandidata presidencial, que competiría con el jefe de Gobierno de la Ciudad al que, no obstante, aún considera su amigo.

En tanto, brindó detalles de la antesala de la determinación electoral que tomó el alcalde porteño: “Nosotros tuvimos una reunión previa, donde le manifesté este desacuerdo. Él tomó otra decisión. Es una decisión que no comparto. Horacio sabía de mi desacuerdo”.

Sin embargo, buscó desdramatizar sus diferencias y destacó su vínculo: “Con Horacio somos amigos hace más de 20 años y trabajamos muchos años juntos. Un desacuerdo no significa una ruptura. No voy a poner en juego una amistad de 20 años porque tengo un desacuerdo”.

“Este desacuerdo -insistió con el término- tiene que ser un aprendizaje para el PRO y para Juntos por el Cambio, para poner de prioridad lo que realmente importa. Las responsabilidades de JxC son más grandes que sus diferencias. Esa es una gran diferencia que existe entre el Frente de Todos y nosotros”, completó.

Por otro lado, señaló que va a definir “en algunas semanas” si se presenta o no como precandidata presidencial en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Siento que estoy preparada para eso”, expresó.

El candidato de María Eugenia Vidal en la Provincia

María Eugenia Vidal confirmó que no competirá por un cargo en el territorio porteño, a pesar de lo que se creía luego de que se presentara como diputada en la Ciudad: “No vine a la Ciudad para ser candidata a jefa de Gobierno, sino para que en la Provincia de Buenos AIres haya más voces que la mía”.

En ese sentido, aseguró que Cristian Ritondo es su candidato para la gobernación bonaerense, puesto que ella ocupó durante el mandato de Mauricio Macri. “Es la voz que mejor nos representa”, dijo sobre quien fuera su ministro de Seguridad.

“Hay muchos dirigentes valiosos en la Provincia que hoy son una opción porque yo decidí no competir en la Provincia”, agregó.

Por último, arremetió con críticas para Axel Kicillof: “Hace 3 años que lo único que escucho de Kicillof son críticas a mi gestión, pero todavía no escuché logros de la suya. ¿Los bonaerenses vivían más seguros conmigo o hoy con Kicillof? ¿Tenían más prestaciones de salud conmigo o con Kicillof?”. (Clarín)