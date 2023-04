Macri, Larreta y Bullrich descartaron la propuesta de Vidal para “bajar todas las candidaturas” de Pro

- Publicidad -

Según publica La Nación La exgobernadora presentó la iniciativa como un intento de dejar de lado las diferencias internas y avanzar con un plan de gobierno conjunto.

Hasta los triunfos electorales, como el del pasado domingo en Neuquén, parecen sacar a la superficie las indisimulables pujas que cruzan a Juntos por el Cambio y, en particular, a Pro. En ese escenario, María Eugenia Vidal, una de las anotadas en la carrera presidencial, propuso “bajar todas las candidaturas” de su partido como una forma de alcanzar un acuerdo que permita mantener la unidad de la fuerza. Sin embargo, a través de sus colaboradores, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tomaron distancia de la propuesta.

Con la nave cada vez más sometida a tensiones, el Pro dejó de navegar aguas procelosas desde que Rodríguez Larreta decidió desafiar a Macri y convocar a elecciones en suelo porteño con dos tipos de boletas y urnas diferentes. Cuando es tormenta parecía haberse calmado, en el horizonte de la alianza asomó una nueva con las duras palabras de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien el domingo acusó al expresidente de estar tanteando una alianza con Javier Milei para estas elecciones, lo que implicaría la fractura de Juntos por el Cambio.

Bullrich viajó al sur para continuar con sus giras de campaña. Por su parte, en las cercanías de Larreta la respuesta ante el pedido de alguna opinión fue: “Nada, 100% de ella”, por Vidal.

- Publicidad -

“Creo que el Pro tiene que bajar todas las candidaturas y dar una discusión interna sobre cuáles van a ser las reglas para competir”, dijo Vidal en una entrevista con Radio Rivadavia, en la que aseguró estar dispuesta a predicar con el ejemplo y convertirse en la primera en dar ese paso. No obstante, supeditó su gesto a que se cierre un acuerdo que incluya a todos los precandidatos del partido.Vidal negó que su propuesta sea una idea de Macri, aunque dijo que se lo había comentado. Cuando se le preguntó si el expresidente estaba de acuerdo, la diputada nacional respondió, enigmática: “Él dio el primer paso al bajar su candidatura”.

Desde el entorno del exjefe del Estado coincidieron con la exgobernadora bonaerense: confirmaron que se lo había transmitido en una conversación y que eso había sido todo, que no hubo ningún gesto explícito ni en favor ni en contra. “Esto es un pensamiento de María Eugenia”, intentaron tomar distancia. “Me gustaría que todo Juntos por el Cambio deje de discutir qué lugar va a ocupar cada uno en la lista y le muestre a la sociedad su programa”, ahondó después Vidal en LN+.

En la ciudad de Buenos Aires, territorio donde se produjo la pelea que enfrenta a Larreta con Macri, la lista de dirigentes de Pro que aspiran a ser jefes de gobierno incluye a Jorge Macri, impulsado por su primo Mauricio, y a los dos candidatos de Larreta: Fernán Quiroz y Soledad Acuña, que contra los pronósticos que sostenían que iban a bajarse, siguen en carrera, sobre todo, después del enfrentamiento Macri-Larreta.

Precisamente, la propuesta de Vidal para bajar todas las candidaturas llegó cuando la conductora del programa, Cristina Pérez, le consultó si estaba dispuesta a ser candidata a jefa de gobierno porteño si avanzan las impugnaciones contra la postulación de Jorge Macri a raíz de su domicilio. De hecho, y ante la repregunta, Vidal evitó referirse a esa posibilidad que circula en los mentideros de Pro y continuó defendiendo la idea de bajar todas las candidaturas.

“Yo creo que el Pro tiene que bajar todas las candidaturas, a todos los cargos, y volver a empezar. Y pensar cuál es la mejor oferta que le tiene que hacer a los argentinos en la provincia, en la ciudad y el país y, sobre todo, mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir. Eso a mí me parece mucho más importante que el nombre de una persona”, sostuvo Vidal.

“Cuando digo de todos [los candidatos], es de todos”, insistió, consultada por la eventual renuncia de los tres candidatos a suceder a Larreta. “Creo que el Pro se debe una discusión honesta sobre su programa de gobierno y mostrárselo a la sociedad, que lo tenemos, no importa quién gane. Si hay competencia, cuáles van a ser las reglas, porque no todo vale. Hace tres semanas propuse reglas concretas para la competencia, para que sea sana, que nos sume. Y el lugar que cada uno de nosotros tiene que ocupar en el equipo”, continuó. Dijo que en 2015, cuando decidió ser candidata en la provincia, no pensó en ella, sino “en el proyecto”.

Las palabras de Vidal llegaron en medio de las disputas internas en Juntos por el Cambio que reaparecieron tras los resultados de la elección en Neuquén, que cortaron con 60 años de hegemonía del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en esa provincia.

Macri se apresuró en la noche del domingo a felicitar a Rolando Figueroa, el flamante gobernador electo al frente de un nuevo partido que denominó Comunidad. Es que entre las listas colectoras que colaboraron al triunfo se encontraba Propuesta Repúblicana. Pero el mensaje del expresidente contrastó con las palabras de Elisa Carrió, que salió a aclarar que Juntos por el Cambio había perdido ya que la boleta que llevó el nombre de la coalición, encabezada por el radical Pablo Cervi, había terminado en quinto lugar, con poco más del 3% de los votos.

El factor Milei

Este lunes por la mañana, poco antes de estas declaraciones de Vidal, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei había invitado en declaraciones radiales a Macri y a Patricia Bullrich a crear un nuevo espacio e ir a una interna. Vidal rechazó la idea. Según sus declaraciones, su apuesta es a construir dentro de Juntos por el Cambio.

La Coalición Cívica (CC), la fuerza de Elisa Carrió, rechaza también un eventual acuerdo electoral. La negativa es previa al cruce mediático que tuvieron entre ayer y hoy el libertario y una de las fundadoras de JXC.

“Hay un actor que no quiere estar más en Juntos por el Cambio: Mauricio. Él quiere estar con Milei. Yo ya lo venía detectando. No quiere estar con el Pro, con el radicalismo, ni con la Coalición Cívica. Quiere estar con Milei”, dijo Carrió anoche en LN+.

Por el momento, Macri viajó al exterior y no respondió el ataque de Carrió, evitando así escalar un conflicto que cada día suma un nuevo capítulo.

El que sí lo hizo fue el precandidato presidencial libertario. “Traidores y arrastrados”, arrancó Milei. “Estos son los políticos casta argentos. Se colgaron de Mauricio Macri durante 20 años para robar cargos y ahora lo escupen. Nada bueno puede salir de un traidor”, fue la violenta réplica de Milei a las declaraciones de la líder de la Coalición Cívica. (La Nación)