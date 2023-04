El dólar que usan las empresas tocó los $ 426 en una rueda caliente que terminó con la renuncia del asesor de Alberto

- Publicidad -

El asesor presidencial Antonio Aracre – Foto: NA

Según publica Clarín El mercado operó todo el día con el rumor de que Antonio Aracre, asesor del Presidente, podía reemplazar a Massa. Al final, Aracre terminó renunciando a su cargo. Fuerte suba del Contado Con Liqui y el blue.

Por: Juan Manuel Barca

Después del récord de inflación del 7,7% en marzo conocido la semana pasada, los mercados reaccionaron este martes con la disparada de los dólares paralelos hasta los $ 426 en el caso del contado con liqui, caídas en los bonos de hasta el 2,5% y la suba del riesgo país a 2.470 puntos. Todo en medio de la débil performance del dólar soja y el desplazamiento del principal asesor presidencial, Antonio Aracre, tras rumores sobre la eventual salida de Sergio Massa y su reemplazo, justamente, por Aracre.

El salto de los dólares alternativos -blue, contado con liqui o MEP- reflejó entonces el nerviosismo que causó en los operadores la posibilidad de una salida de Massa y su reemplazo por Aracre. Los rumores, motorizados desde la Casa Rosada, se desactivaron al cierre de los mercados, cuando la disparada cambiaria ya estaba consumada. Fue el propio Aracre el que anunció a través de twitter que dejaba su cargo.

Las tensiones recalentaron desde temprano el blue, que cerró con una suba de $ 10 y alcanzó por primera vez los $ 418, en una jornada con poca oferta y dispersión en los precios. Pese al aumento del 3%, en términos reales quedó por debajo del promedio de 2021 a la actualidad. Si se actualizara el dólar de las últimas dos crisis, en octubre de 2020 y julio de 2022, hoy sería de $ 741 y $ 573, en cada caso.

Del mismo modo, los dólares financieros también registraron nuevos récords, al trepar hasta $16, lo que llevó el CCL a $ 426, y el MEP a $ 409. Las subas de hasta el 4% se dieron en una rueda en la que el Banco Central compró solo US$ 1 millón en el mercado cambiario y el flujo de operaciones fue acotado en el mercado de bonos. En despachos oficiales estimaban no más de US$ 8 millones, muy por debajo de los US$ 100 millones operados a diario.

El repunte de las cotizaciones paralelas comenzó la semana pasada y se aceleró este martes con al retroceso de los bonos argentinos en dólares que se operan para comprar MEP y CCL, un instrumento que utilizan las empresas para dolarizarse. “Un poco de miedo, no pánico, te hace bajar los bonos y subir el dólar”, señaló un operador. De esa manera, la brecha entre el dólar financiero y el oficial subió al 96%.

“La aceleración de los dólares paralelos siempre tiene varios factores pero también tenemos que destacar el rol de las expectativas, mientras el Central no pueda recomponer reservas la posibilidad de un salto devaluatorio se mantiene muy presente y hace que ahorristas y empresas se cubran. Una situación se ve reforzada por la aceleración de la inflación y la perdida de valor del peso”, señaló Claudio Caprarulo, director de Analytica.

El equipo económico asoció los temblores con un “clima caliente” por la búsqueda de cobertura ante las expectativas inflacionarias y la versión de un posible desembarco de Aracre en el Ministerio de Economía. “Instalaron el ruido de la salida de Massa y la entrada de Aracre y el mercado reaccionó”, explicaron desde el Palacio de Hacienda. “Mucho ruido, pocas operaciones”, señalaron en otro despacho oficial.

Las presiones cambiarias recrudecieron pese al dictamen de la UBA publicado el lunes que destrabaría el canje de bonos en dólares con la ANSES y permitiría contener la brecha cambiaria. Aunque la casa de estudios alertó sobre un mayor endeudamiento, Massa interpretó el pronunciamiento como un guiño para avanzar en la medida. Pero todavía falta reglamentar el decreto, lo que demora la intervención.

“El dictamen lo van a utilizar para intervenir sobre la brecha y financiar al tesoro, en la medida que lo necesitan con subastas porque no se pueden volcar al mercado secundario de manera colosal porque destrozarían las paridades”, señaló el economista Salvador Vitelli. Y agregó: “Con lo obtenido por la venta de bonos van a emitir bonos duales (en pesos), esto genera presiones e incertidumbre en el mercado”.

Vitelli apuntó así a los rumores de pesificación de depósitos que circularon al inicio del lanzamiento del canje de deuda y que en su opinión derivaron en la salida de depósitos en el sector privado. Según sus datos, los bancos pidieron billetes este martes US$ 36 millones y el goteo en el año sumaría US$ 570 millones. Pero en un banco informaron que los pedidos son para reposición, no para retiros.

“Hubo una pequeña salida antes de Semana Santa, pero ya está todo estabilizado y no pasa nada”, dijo un gerente. No obstante, reconoció que la política “sumó al ruido” de este martes.

Después de viajar a Washington para negociar un nuevo alivio con el FMI, Massa sigue enfrentando dificultades para estabilizar la economía. ​”Si bien los precios van a aumentar la dolarización de carteras y va a haber mayor presión en el tercer trimestre por las elecciones y la mayor dificultad para liquidar divisas, el gobierno tiene herramientas para controlar brecha”, dijo Santiago Manoukian, jefe de research de Ecolatina.

No obstante, estimó que “va a haber presiones sobre los dólares financieros, es lógico que sigan más a la inflación después de quedar rezagados el año pasado”. (Clarín)