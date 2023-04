A dos años de la desaparición en democracia ¿Alguien se acuerda de Marcela López en Santa Cruz?

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El 22 de mayo se cumplirán dos años desde que la vecina de Río Gallegos, Marcela López desapareció, se esfumó, se desvaneció en el aire de la ciudad y hoy 22 de abril, se acerca una nueva fecha, un nuevo mes, otro aniversario, a los tantos que sobrevendrán sin investigación ni justicia, en los años venideros.

Ya nadie se pregunta por esta mujer y su desgraciado destino, no solo porque se presume muerta, sino porque quienes deben llevar claridad y justicia, no se han preocupado ni ocupado por descubrir qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Y como sabemos, el tiempo cierra lentamente la profunda grieta de la injusticia y al correr de los años, solo queda una pequeña cicatriz indeleble y un dolor que se va amortiguando con la naturalización que impone el concepto de lo irremediable, una resignación antinatural de los seres humanos que internalizamos las desgracias como parte de la vida, sin importarnos qué las potencia y mucho menos, quien las produce y encubre.

Falta un mes para cumplirse los dos años de esta desaparición en democracia en la provincia ícono de quienes sustentan la deshilachada bandera de los Derechos Humanos, agitan la igualdad como una ideología y dicen luchar por los derechos de las mujeres, los niños y las familias.

La familia de Marcela López no puede cerrar su duelo, porque aún no sabe lo que pasó con su mamá, hermana y abuela. La justicia no puede cerrar un caso debido a su incompetencia o complicidad. El gobierno no puede cerrar una explicación coherente de cara a la sociedad, por su clara parcialidad y oscura intencionalidad de encubrir algo o a alguien, que lo inhibe de tomar a su cargo la responsabilidad de empujar el carro de triunfo y obligar, pedir o denunciar a los estamentos (policía, justicia etc) que no se han ocupado seriamente de investigar este gravísimo hecho ocurrido en nuestras puertas, en la vereda de nuestras casas.

No vamos a volver a detallar lo acontecido, porque han sido páginas y páginas las que escribimos analizando los pormenores de esta desaparición, dando detalles inéditos y hasta hemos subido a la web, los audios que destapan sospechas claras y fundadas de que posiblemente haya una trama política y de corrupción, detrás de la desaparición de esta mujer, que evidentemente fuerza a todo el estamento gubernamental y de la justicia, a tomar por el camino del silencio.

Solo quiero decir sencillamente que en el umbral de un nuevo aniversario de aquel fatídico día, donde hay videos de Marcela caminando por calles cercanas a la ría, imágenes recolectadas por la familia y no por iniciativa del juzgado, a pesar de todo, la mujer desapareció y nadie sabe la circunstancia.

Quizás como testimoniara su hija sobre la jueza de la causa, quien le dijo que podría “habérsela comido un mamífero”, es factible que algún hecho sobrenatural haya ocurrido y concurrido para que Marcela deje de estar entre nosotros, sin embargo, los menos crédulos pensamos que es mucho más claro el origen de esta desaparición, anclada en cuestiones de orden político-criminal y con una importante cobertura institucional y mediática, tendiente a pulverizar cualquier atisbo de justicia que alguien pretenda reivindicar para un caso el cual debería avergonzar a la propia Gobernadora y a las juezas intervinieres, por ser altas funcionarias de la provincia y por ser mujeres, especialmente. (Agencia OPI Santa Cruz)