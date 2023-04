Alberto Fernández volvió a calentar la interna: “Creo que no debe haber nadie que señale un candidato”

- Publicidad -

Alberto Fernández participo en una entrevista de más de una hora con Nacional Rock – Foto: NA

Según publica Clarín Dijo que Cristina puede serlo “si la gente la elige”. Y que si votaran por Scioli o por Rossi, “saludo uno, saludo dos”.

Por: Ignacio Ortelli

“Está muy tranquilo y liviano, se sacó una mochila muy pesada”. Un estrecho colaborador de Alberto Fernández contó ante Clarín cómo lo escuchó en las horas posteriores al anuncio de su decisión de no ser candidato. Su percepción bien puede explicar los mensajes que lanzó el Presidente en la primera entrevista que concedió, al cabo de un fin de semana en el que el kirchnerismo redobló su presión para que no haya PASO y sea Cristina Kirchner quien defina la estrategia electoral, en caso de que mantenga su postura de no ser candidata “a nada”, como prometió en diciembre. “Creo que no debe haber nadie que señale un candidato”, consideró el mandatario, en un claro desafío a la vicepresidenta y en medio del operativo clamor que impulsan los K “para vencer la proscripción”.

El posicionamiento del jefe de Estado se dio como respuesta a la movida encabezada por el kirchnerismo duro y La Cámpora para que, en la previa a la reaparición de Cristina en el Teatro Argentino de La Plata, todos los sectores del FdT cierren filas detrás de la vice. Creen que se le debe dar libertad de acción absoluta a la dos veces presidenta para que delinee los pasos a seguir.

- Publicidad -

La advertencia del jefe de Estado recalentó la interna pero no fue lo único que generó malestar: en simultáneo, aunque las diferencias siempre fueron notorias. por primera vez blanqueó en público que “representa” una “mirada distinta” a la del kirchnerismo en el FdT y planteó que acompañará a quien postule el “otro espacio”.

“Espero que haya un espacio que proponga un candidato, otro que proponga otro y que eso lo zanje la gente”, indicó Fernández en una entrevista de más de una hora con Nacional Rock para la que se hizo tiempo a concurrir al estudio de la radio, improvisado en la casa del conductor Mex Urtizberea. Incluso, en un detalle que generó polémica, se trasladó en el helicóptero presidencial y descendió en la cancha de Ferro, en Caballito.

“Hay varios buenos candidatos que pueden representarnos: (Agustín) Rossi es uno, es un dirigente espectacular; ¿Daniel Scioli? es un gran dirigente y también puede ser”, repasó el Presidente, al ser consultado por los nombres que ve con posibilidades. Evitó, de cualquier modo, decidirse por uno de ellos y hasta sumó a la lista a una tapada, su amiga y ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz: “También puede ser”.

Fue en ese momento, cuando le consultaron por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que Fernández dejó en claro a qué sector apuntala. “Wado puede ser del otro espacio, porque representa a los que tienen una mirada distinta a uno”, se diferenció del camporista. “Yo tengo una mirada y creo representar esa mirada que hay en el Frente”, completó.

Fernández no detuvo ahí su cruce a La Cámpora, que presiona por una sola lista, y explicó por qué está convencido de que debe haber competencia interna en las Primarias: “Tengo la impresión que hay dos miradas en el Frente que por momentos se chocan y lo mejor es que eso lo resuelva la gente”, propuso.

El jefe de Estado se diferenció del kirchnerismo duro, que habla de una “proscripción” de la Justicia contra Cristina, al señalar que “si quiere ser, puede ser (candidata)”. “Lo que quiera hacer Cristina, lo resuelve Cristina, no me voy a meter en eso. Si Cristina se quiere presentar, que se presente, qué se yo. No tengo ningún problema, tiene muchos méritos y razones para poder querer presentarse”, remarcó. En criollo: nadie le impide presentarse.

“Lo que quiero -insistió Fernández- es que la gente elija. Y si la gente elige a Cristina, saludo uno, saludo dos, y será Cristina. Y si la gente elige a Scioli ó Rossi, saludo uno, saludo dos, y serán ellos. ¿Desde cuándo al peronismo le trajo un dolor de cabeza que la gente opine? ¿Qué es esto?”,

La respuesta a Máximo Kirchner

En lo que pareció ser una catarsis, el Presidente no esquivó -aunque sin mencionarlo- contestarle a Máximo Kirchner, quien el sábado en el plenario de la militancia porteña de La Cámpora, volvió a cuestionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Fernández recurrió a la ironía para defender su decisión. “Algunos tomaron como bandera un problema que teníamos que resolver. Esta historia de por qué le pagamos al Fondo? Porque si no le pagó, China me cortaba el Swap, porque piensan que China todavía es Comunista y reacciona como un país Comunista. Después dicen ‘¿por qué no arreglaste con (Vladimir) Putin y qué él te ayude?’ El primero que me felicitó por el acuerdo con el Fondo, fue Putin. Vivir en un mundo en default con el Fondo es una cosa inimaginable”, afirmó.

En otro cruce por elevación a los K, el Presidente reflexionó que “la política es ver cómo te ayudo” y “no un acto de autoridad”. “Me dicen ‘vos no ejercés el poder’. El problema que ustedes tienen es que para ejercer el poder hay que sacar la espada de He-Man y cortar cabezas y así no se ejerce el poder. Así se ejerce el poder de un modo violento, pero soy un demócrata y hago política. Y el poder se ejerce convenciendo al otro”, aseguró, en lo que pretendió ser un contraste con el manejo de poder de Cristina.

En un contexto en el que lanzó tantos dardos al kirchnerismo, resultó llamativa la explicación que dio Fernández sobre los motivos que lo llevaron a correrse de la contienda electoral. “Mi preocupación es que la derecha no vuelva. Y yo aprendí con Néstor (Kirchner) que la política es un proyecto colectivo, no individual. Entonces digo ‘para qué voy a sumar un elemento más de disputa si lo que nosotros necesitamos es no pelearnos entre nosotros'”, confesó, al reconocer que “está muy claro que dentro de la coalición hay diferencias”, que se deben resolver “amigablemente, discutiendo y con el voto de la gente, sin dramatizarlo”.

En ese sentido, en el Frente de Todos hay voces que reclaman un “código de convivencia” de cara a las PASO. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, gobernadores e intendentes reclaman “bajar un cambio” con el argumento de que “una interna fratricida no le conviene a nadie”. A la vista del fuego cruzado, la propuesta todavía no está sumando adeptos.

El palo de Alberto contra Milei: “Hablan de casta y cobran 25 mil dólares la conferencia”

En un momento de la charla, el presidente apuntó contra Javier Milei. Fue al referirse al surgimiento de figuras antisistémicas dentro del debate político. “Yo creo que la pandemia marcó el ánimo de la gente. Uno piensa que es por el sistema instalado y por eso crecen los antisistemas. Así aparecen los Milei, los Vox en España. Hay una parte de la sociedad que descree del sistema y le prometen una salida fácil”, acusó.

En esa línea apuntó indirectamente contra Milei. “La casta en Argentina son los que cobran 25 mil dólares una conferencia, no los que van a laburar todos los días. No yo que vivo de un sueldo de presidente. La casta es eso, que no mientan más”, deslizó Alberto.

Es que Milei había confesado hace unas semanas que su caché era de entre 10 mil y 25 mil dólares por conferencia, cuando surgió una polémica sobre el origen de sus ingresos. “Los que protestan contra la casta y la democracia son los que más reniegan de la democracia”, agregó Alberto. (Clarín)