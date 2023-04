La respuesta de Prat Gay tras ser acusado de criticar al Gobierno ante el FMI

- Publicidad -

El economista de Juntos por el Cambio Alfonso Prat Gay – Foto: NA

Según publica La Nación El economista de Juntos por el Cambio aseguró que nunca llegó a la reunión que tenía pautada con representantes del organismo de crédito y dijo que los “conspiradores” son del propio Frente de Todos.

Apuntado por el oficialismo por ser uno de los tres economistas que habría ido al Fondo Monetario Internacional (FMI) a pedir que no le prestara más dinero al Gobierno, el economista opositor Alfonso Prat Gay respondió esas acusaciones esta mañana y dijo que nunca llegó a la reunión que tenía pautada con representantes del organismo de crédito. “Estos tipos son tan inútiles que ni espiar saben”, ironizó el referente económico de Juntos por el Cambio, en relación con la mala información que manejarían desde la Casa Rosada sobre ese encuentro.

El primero en deslizar que había referentes cambiemitas que habían llegado al FMI para cuestionar al Gobierno fue el director ante el organismo, Sergio Chodos, quien no dio nombres, pero dijo que eran tres economistas. Se supo luego, tras bambalinas, que había apuntado a Prat Gay, Hernán Lacunza y Guido Sandleris. Ayer, incluso, sus dichos fueron ratificados por el presidente Alberto Fernández. “Lo que dice Chodos es absolutamente cierto y no es la primera vez que lo vemos. Es una práctica permanente de la derecha argentina”, aseguró el mandatario, mientras se daba una nueva corrida cambiaria en el país.

Visiblemente molesto por las acusaciones -que derivaron en dos denuncias- Prat Gay pidió no tomar en broma esta “barbaridad” y reclamó que fueron dirigentes del oficialismo los que siempre boicotearon el entendimiento con el Fondo, sobre todo dirigidos por el diputado nacional Máximo Kirchner.



“Si seguimos esa línea de lo que escuchamos, la principal persona que trabajó para que no hubiera acuerdo y no hubiera desembolsos fue Máximo Kirchner. Con todos sus diputados votaron en contra del acuerdo, que votó a favor la oposición para darle una salida a Alberto Fernández. Sin el apoyo de la oposición, yo creo que Alberto Fernández ya no sería presidente”, dijo tajante en Radio Mitre el economista, quien sin embargo se encargó de aclarar que él ya no estaba en el Ejecutivo cuando Mauricio Macri negoció el préstamo con el FMI.

Convencido de que dentro del Frente de Todos atentaron contra el pacto, pidió que los integrantes de ese espacio “se pongan de acuerdo” y lanzó: “Los desestabilizadores de Alberto Fernández están adentro, que votan en contra. Si hoy hay una posibilidad que tiene [el ministro de Economía, Sergio] Massa de ir a negociar con el Fondo y que le tiren una moneda es porque apoyó la oposición, no porque desestabilizó”.

“Ni espiar saben” y una reunión que no fue

Fue en ese momento que ahondó sobre el encuentro al que lo habían invitado para compartir con representantes del organismo de crédito. “Estos tipos son tan inútiles que ni espiar saben, que no pueden hacer ni espionaje. Yo nunca llegué a mi reunión en el Fondo. Tenía una reunión programada, se demoró mi avión y le avisé a la persona que no llegaba, y listo. Esta gente no solo pretende conocer el contenido de reuniones que sucedieron, sino también el contenido de reuniones que no sucedieron”, los chicaneó.

Dijo también no saber si Lacunza asistió a algún mitin. “En mi caso no llegué a esa reunión y lo pueden chequear. Para entrar al Fondo en ese momento tan complejo hace falta una credencial y yo ni siquiera llegué a buscarla. Lo que hacen es espionaje interno. Dicen: ‘Uh, miren, estos opositores vienen a reunirse, seguro vienen a jugar en contra, entonces los denunciamos. Primero al aire no damos los nombres y después, penalmente’. Pero no se tomaron el trabajo de chequear quién estuvo y quién no”, insistió Prat Gay.

Asimismo recordó que es normal y una “obligación” que representantes del FMI se reúnan con opositores y otros representantes de la sociedda, al explicar que el organismo le presta a un país y no a una gestión.

“Lo patético del gobierno es que ellos no quienes un acuerdo, pero dependen de que Massa consiga una moneda del Fondo, por eso los confunde tanto. Están realmente desesperados. Llegaron al callejón al que tenían que llegar por sus malas políticas y no saben muy bien qué hacer. Lo que es habitual en un gobierno populista como este es: ‘Echemos la culpa a alguien a la oposición’. Le están echando la culpa de algo que ellos han hecho toda la vida”, se defendió.

Seguro de que el Gobierno “rompió absolutamente todo”, Prat Gay también comentó que el ministro de Economía “salió a reventar dólares” ayer, a través del contado con liquidación (CCL), para así evitar que suban más los dólares financieros, y planteó que eso estaba “prohibido expresamente” por el FMI. “El principal conspirador en contra suyo es Massa si sigue con esa línea, porque le va a pedir plata al Fondo después de hacer lo que el Fondo le impidió o le recomendó que no hiciera”, analizó el economista.

Planteó además, para cerrar, que Fernández renunció a la candidatura aunque “da la impresión que renunció a la Presidencia” y concluyó: “Alberto Fernández no está cumpliendo con los deberes de funcionario público. Le quedan meses eternos y hay mucha angustia porque no hay un rumbo”. (La Nación)