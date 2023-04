Diputados: el kirchnerismo eludió el debate sobre la crisis educativa, a pesar de registrarse más días de paro que de clases. Todos se negaron al tratamiento del tema en la sesión de ayer

- Publicidad -

En la tercera sesión ordinaria de la legislatura, una vez más el oficialismo rechazó todo intento de debate que presentaron los diputados de la oposición sobre la situación crítica de la Educación en la provincia, en una semana donde el principal gremio docente ADOSAC, lleva adelante una medida de fuerza de 120 horas.

La sesión se inició este jueves con palabras del vicepresidente segundo de la legislatura, José Bodlovic quien recordó la figura del Matías Mazú, quien falleció la semana pasada durante un accidente en la ruta N° 5 cuando estaba próximo a Río Gallegos.

Mazú, quien fue presidente del bloque de Frente de Todos, fue homenajeado durante la sesión por legisladores de todas las bancadas y el vicegobernador Eugenio Quiroga hizo entrega de una placa en su memoria a su hermano Marcelo Mazú.

El próximo 3 de mayo a las 10 horas se realizará una sesión extraordinaria donde se le prestará juramento al sucesor, el gremialista Julián Carrizo de Caleta Olivia.

Adosac se movilizó en Río Gallegos. La legislatura provincial se negó a tratar la crisis educativa – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

En la sesión se presentaron una serie de proyectos de resolución pidiendo mejoras edilicias en diversas escuelas de la provincia; se manifestaron repudios de Cambia Santa Cruz y el SER por el intento de copar un asamblea docente de ADOSAC, por parte de un grupo de militantes kirchneristas, y se hizo el pedido para que la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez se presente ante un plenario de comisiones para debatir sobre la crisis educativa y el conflicto con los trabajadores de la educación que mantienen más de 20 días de medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales.

Ninguna de estas propuestas fue avalada por el kirchnerismo, que directamente no votó para que sean discutidos en la sesión. Directamente fueron enviados a comisiones sin debate.

El tema educativo es muy sensible al kirchnerismo que defiende a ultranza a una funcionaria tan próxima a la gobernadora Alicia Kirchner e intocable cuando llueven las críticas como “Chachi” Velázquez.

José Luis Garrido del SER pidió que se trate la emergencia educativa en el Congreso de la Nación, pero no obtuvo los dos tercios para su discusión sobre tablas.

A su turno, Daniel Roquel (UCR) pidió que “se reabra la discusión en paritarias, no hay que generar más conflictos sino ir por el camino del diálogo” y rechazó la irrupción de docentes vinculados al oficialismo que sin estar afiliados al gremio querían participar de las decisiones que se discutieron en la asamblea del día martes 25 de abril.

En tanto, Gabriel Oliva (Encuentro Ciudadano) reclamó la presencia de Cecilia Velázquez en un plenario de comisiones porque “hubo una caída de los salarios estatales desde el inicio del gobierno de Alicia Kirchner, ajustando los salarios públicos, entre ellos los salarios docentes, que cayeron hasta un 70 por ciento desde 2016”.

“A las escuelas no puede entrar prácticamente nadie. No pueden entrar los padres, las Ongs, alguien que quiera dar una charla sobre el suicidio. No podemos entrar los diputados porque si lo hacemos les caen a los directivos con un sumario” sostuvo Oliva quien recordó que “la hostilidad contra los docentes es manifiesta y todos los años se repite lo mismo. Es una película repetida por parte del Consejo de Educación”.

Otros temas

Durante la sesión ordinaria se aprobó por unanimidad diversas leyes de adhesión leyes nacionales como la N° 27.487 sobre inversiones forestales, la N° 26.815, de Manejo del fuego y, la N° 26.562 sobre Presupuestos mínimos para de protección ambiental para control de actividades de quema en todo el territorio nacional. Todos proyectos que envió el Poder Ejecutivo.

En tándem se aprobaron una serie de proyectos de ley como establecer “todos los días miércoles del ciclo lectivo el recreo de la fruta”, una jornada de alimentación saludable en los recreos.

También se aprobó por mayoría una iniciativa que pide al Poder Ejecutivo que mediante la Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales Santacruceños AMA, sea difundida la Línea telefónica 0800-222-1197 “Convivencia escolar”.

Mientras que por mayoría se aprobó un pedido al Consejo Provincial de Educación que implemente un Programa de Prevención del Suicidio en la Adolescencia en todas las instituciones educativas de Santa Cruz.

Una vez más, en la Legislatura provincial la mayoría automática del oficialismo, manejó la agenda y desconoció el principal tema que sacude a la provincia: la crisis educativa. Una vez más, el oficialismo le negó a la población, la posibilidad de que se normalicen las clases; una vez más se negó a abrir el diálogo, pues considera fundamental que se haga lo que la goberndora dice y no lo que la comnunidad educativa espera del gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)