Juan Schiaretti: “Voy a ser candidato a presidente en las PASO”

Después de meses de dar señales de que iba a competir, el gobernador de Córdoba oficializó hoy su postulación desde "una coalición que supere la grieta".

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, confirmó hoy que será precandidato a presidente en las PASO del 13 de agosto próximo. Hizo el anuncio al llegar a la ciudad cordobesa de San Francisco y después de varios meses de ofrecer señales políticas en ese sentido, en el marco del armado de una alianza política con dirigentes como Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta.

“Quiero confirmarles a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en la próxima PASO del mes de agosto, y lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo y que exprese también la superación de esta maldita grieta que tanto daño nos está haciendo en la Argentina”, afirmó Schiaretti al llegar a la ciudad de San Francisco.

“Lo que buscamos es una Argentina que deje atrás la decadencia y pueda comenzar a solucionar los graves problemas que padece nuestro pueblo. Esto es lo que buscamos, y yo espero que en esta fuerza que estamos creando también puedan participar aquellos que coinciden con nosotros en que la prioridad tienen que ser la producción, el trabajo, abandonar la grieta, que es lo que nos impide gobernar como corresponde, y también ser un país normal”, completó el gobernador cordobés.

Hasta el momento, Schiaretti había mostrado voluntad de competir, pero sin confirmar su candidatura. En distintas entrevistas, había priorizado la construcción de un espacio “antigrieta” por sobre el lanzamiento de candidaturas.

Según comentó en una entrevista con LA NACIÓN, su expectativa es lograr apoyo de los gobernadores peronistas, una vez que los mandatarios superen las elecciones en sus respectivas provincias, casi todas desdobladas con respecto a los comicios nacionales. En ese reportaje, advertía también que no se repetiría el escenario de 2019, cuando el espacio de “tercera vía” que integraba no tuvo internas y llevó como candidato único a Roberto Lavagna. “Yo impulsaba que se hiciera una PASO, como lo hago ahora. Lamentablemente, no hubo acuerdo y la experiencia se frustró. Pero, esta vez, vamos hasta el final. Vamos a hacer las PASO, a tener candidato y a estar en la segunda vuelta”, señalaba en esa nota.

La semana pasada, el gobernador de Córdoba recibió el apoyo del Partido Demócrata Cristiano, que lo “invitó” a ser su candidato presidencial. En los próximos días, también exhibiría el respaldo del Partido Socialista, liderado por la diputada y exintendenta de Rosario, Mónica Fein.

Además de Schiaretti, el otro postulante lanzado por este espacio es Urtubey. De esta alianza participa también Florencio Randazzo, que no comunicó aún ninguna candidatura y trabaja en el armado bonaerense. Otros dirigentes que se cuentan como aliados en este espacio son Alberto Rodríguez Saá, Diego Bossio, Graciela Camaño y Alejandro "Topo" Rodríguez.