Diputados: el oficialismo analiza sumar el fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán al juicio político contra la Corte

Según publica Clarín El jefe del bloque del FdT en Diputados advirtió que si hay causal de mal desempeño en la decisión del tribunal se agregará al proceso de enjuiciamiento.

Por: Jazmín Bullorini

El fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan se coló en la reunión de comisión de Juicio Político de Diputados y el Frente de Todos evalúa sumar esta decisión como nueva causal de enjuiciamiento contra los magistrados.

“Este proceso (de Juicio Político) se inició después de una cautelar que el Gobierno decidió incumplir”, empezó señalando el diputado de la Coalición Cívica Juan López, en alusión al fallo por la Coparticipación de la Ciudad.

Germán Martínez, el nuevo presidente del bloque del Frente de Todos – Foto: NA

Y en ese sentido planteó: “La cautelar de hoy por San Juan y Tucumán, es totalmente consistente con precedentes de La Rioja, Río Negro y Santiago del Estero. Lo comento, no vaya a ser que ahora amplíen el Juicio Político por estos nuevos hechos porque no los quieren obedecer tampoco. Obviamente no van a contar con nosotros”, se adelantó el “lilito”.

El jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, se encargó de responder y dejó abierta la puerta. “Este bloque se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tenga que hacer en términos políticos. Si consideramos que hay posible causal de mal desempeño no quepa duda que lo vamos a hacer”, apuntó.

A su vez, asoció la difusión de la noticia del fallo con la llegada del ex administrador de la Corte, Héctor Marchi -desplazado por la mayoría de los jueces- a Diputados para dar testimonio. “Me llama la atención. Se estaba sentando y apareció la noticia”, señaló.

Durante la jornada, algunos diputados también hicieron mención al tema. “Es un hecho institucional inédito que a cinco días de las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, después de tener los reclamos durante meses, la Corte acaba de suspender las elecciones”, apuntó el radical K, Leopoldo Moreau, y remató: “Esto viene a demostrar que ese retazo de Corte tiene vocación restrictiva”.

Por otra parte, Martínez asoció la situación con los dichos de Horacio Rosatti en el foro Amcham -que planteó que no vienen “a la función pública para hacer nuevas amistades”- y con la investigación al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Todo se da en un marco de gravedad con la investigación del atentado contra la vice, donde descalificaban las pistas vinculadas al diputado (Gerardo) Milman y sus colaboradoras, y ahora resulta ser que les borraron a los tres los teléfonos”, afirmó y remató: “Si tiene cuatro patas mueve la cola, muerde: es un perro”. (Clarín)