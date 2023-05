Cristina Kirchner no será candidata: Larroque dijo que la vice no se bajó “porque se le dio la gana”

Según publica La Nación El ministro de Desarrollo bonaerense y figura fuerte del kirchnerismo consideró necesario mantener la movilización del 25 de mayo, pero dijo que se definirá esta tarde cuando se reúnan en Smata.

Seguro de que la vicepresidenta Cristina Kirchner no se bajó de la postulación “porque se le dio la gana”, sino porque hay una “guerra de la oligarquía y del imperio contra el peronismo”, el ministro de Desarrollo bonaerense y figura fuerte del kirchnerismo, Andrés Larroque, consideró que existe “una sola manera de responder” ante el anuncio de ayer. En la calle. Así, advirtió sobre la necesidad de marchar el 25 de mayo por la Avenida 9 de Julio y, pese a que adelantó que se reunirán esta tarde en Smata para unificar una postura, indicó: “Si hasta ayer había necesidad de hacer una gran movilización, hoy resulta imprescindible”.

Tras el golpe de efecto que generó este martes la vicepresidenta, cuando publicó una carta luego del Congreso del Partido Justicialista (PJ), dirigida a sus “compañeros y compañeras”, Larroque expresó en AM 750: “Creo que lo importante es qué vamos a hacer nosotros, Cristina ya está claro lo que hace. No está diciendo ‘no voy a ser candidata porque se me dio la gana’, está planteando que hay un escenario donde obviamente el poder también ha avanzado y decidido radicalizar las condiciones de la realidad”.

Convencido de que se debe “torcer el brazo al sistema”, el extitular de La Cámpora planteó que desde la semana pasada, cuando la Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones a gobernador y vice en Tucumán y San Juan, hay una “situación más profunda” que no está dirigida solo contra el sector más combativo del oficialismo sino contra el peronismo en su conjunto.

“El mercado está en guerra con la humanidad y en la Argentina el rostro humano de los sectores que defienden la presencia del Estado es el peronismo. El ataque pasa por ahí. A una guerra de esas características tenemos una sola manera de responder, que es en la calle”, sostuvo y enfatizó: “Hay el doble de necesidad de movilizarse por lo que pasa y pesa sobre Cristina, pero porque es un ataque al peronismo y a la democracia”.

Dijo Larroque, en tanto, que habló “un poco” con la vicepresidenta tras la misiva que publicó ayer en Twitter, donde aseguró que no se candidatea porque no va a transformarse en “mascota del poder”, aunque destacó que “todo el tiempo” se comunica con la antes mandataria. “Las guerras tienen batallas; hay batallas que se ganan y se pierden, lo importante es el resultado final, y que esté la voluntad de lucha”, insistió. Mientras, evitó adelantar qué estrategia seguirá el Frente de Todos ahora, o qué candidato será preponderante, pero remarcó la necesidad de generar una síntesis con la que el conjunto del espacio esté de acuerdo.

A la militancia kirchnerista le dijo que hay que ser “más peronistas que nunca” y comprometerse. “Si ayer éramos peronistas, hoy tenemos que ser más peronistas. Y Cristina es la conducción y la referencia que está absolutamente comprometida con el presente”, concluyó. (La Nación)