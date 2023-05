La campaña desesperada del “No se dieron cuenta” de Claudio Vidal. Le tira el fardo “a la política tradicional” pero en realidad busca aliarse con ella

(Por: Rubén Lasagno) – Se conoció un audio manufacturado (en teoría) por el equipo de comunicación del SER, donde habla Claudio Vidal (Quién otro si no es él?) y más allá de lo que dice, lo cual no nos importa analizar el contenido sino el contexto, cómo lo dice, hacia dónde y a quién dirige su mensaje y desde dónde se posiciona para hablar.

La mejor arma intelectual que puede tener un periodista para interpretar un mensaje es el análisis del discurso, una práctica necesaria para encontrar los significados ocultos de ese mensaje, captar las formas, las inflexiones ( en caso de ser un mensaje hablado), los giros lingüísticos y hasta la grafía en caso de ser escrito.

Y en el audio distribuido por el titular del SER, se comenten varios errores que contrarían la efectividad del objetivo que se intenta lograr, lo cual se sintetiza en que a todo mensaje lo escuchen, que lo interpreten, que se interesen en lo que el candidato dice y finalmente en el receptor permanezca como efecto residual de ese mensaje, un concepto, una idea o una reflexión de aquello que escuchó, vio o leyó.

El kirchnerista Claudio Vidal junto a Pablo González y Fernando Cotillo –

Para ello el mensaje debe ser emotivo, corto, bien comunicado y con la suficiente profundidad para conmover al otro y la necesaria brevedad para no darle al receptor el tiempo necesario para que deje escapar la idea principal con la cual se lo trata de influir o la que el emisor (interesado) trata de comunicar.

- Publicidad -

Dicho esto, digamos concretamente, que quien aconsejó y/o manufacturó el audio del petrolero, hizo exactamente lo contrario a lo aconsejado. La pieza le resultó un contramensaje y expone más las carencias del candidato, que sus virtudes.

Las palabras en su justo lugar

Claudio Vidal grabó un mensaje de 10:56 minutos, absolutamente imposible de concentrar la atención en tiempos de Twitter e Instagram, donde todo es vertiginoso, se reduce a 140 caracteres escritos y 30 segundos de audio o video.

El mensaje, además de largo, es muy pausado, con clara evidencia de ser leído y mal, sin inflexiones de voz ni naturalidad, con tono monocorde y como si esto fuera poco, una música ascendente de fondo que lejos de aportar emocionalidad al mensaje, lo condena al abandono antes del remate. Uno de los apotegma en comunicación radial/oral es: no habla cualquiera porque pueda, sino porque sepa cómo hacerlo para comunicar con eficiencia.

Desde lo discursivo, el fracaso en la comunicación, no se queda atrás. Para no alargar tanto este análisis vamos a puntualizar a grandes rasgos los tramos más significativos:

“… no logro entender cómo los referentes del oficialismo y de la oposición no se dan cuenta que la sociedad reclama respuestas de los dos sectores trabajan en operaciones mediáticas sin respetar la decisión que en nuestro caso hemos tomado desde SER Santa Cruz, realizando operaciones en los distintos medios provinciales y nacionales es por eso que es necesario llamar al diálogo a la responsabilidad al respeto mutuo y más importante terminar definitivamente con la mezquindad política…”

Analicemos

Vidal pone enfrente de él al “oficialismo y a la oposición”. La pregunta que nos surge es ¿Dónde se pone él?. Si no es oficialismo ni oposición ¿Qué es? ¿Nada? ¿Tercerea fuerza?. No lo dice por una simple razón: este mensaje no está dirigido a la gente, está dirigido a los responsables tanto del oficialismo como de la oposición.

Esta parte del mensaje que puede pasar desapercibido para quien lo escucha, lo pinta de cuerpo entero al SER: es una tercera fuerza que claramente no es de oposición, por cuanto su intención es aliarse tanto a Juntos por el Cambio como con el kirchnerismo y la realidad es que no se está oponiendo al gobierno, lo que hace, es buscar un lugar en cualquiera de los dos lados. Dicho esto, no se trata de ideología, sino de conveniencia política, ergo: poder.

Claudio Vidal y Eduardo Costa – Foto:

Independientemente de ello, Vidal saca los enanitos verdes del bolsillo tratando de enlodar a todo el mundo con supuestas “operaciones mediáticas”, sin referir ni apuntar un hecho preciso y mucho menos un responsable, algo que debilita aún más su mensaje, cuando observamos diariamente que quien mayor cantidad de plata gasta en una campaña anticipada es él y algunos medios de la provincia no dejan de operar en su favor, para convencer “a la oposición o al oficialismo”, de que deben aliarse con él.

Luego (con música de fondo) Vidal emite un mensaje hacia los dos sectores (oficialismo y oposición) bajo la reiteración de la frase “No se dan cuenta…” haciendo un resumen de las crisis por la que atraviesa el pueblo de Santa Cruz, poniéndose como enunciador de un diagnóstico al que ningún santacruceño escapa, pero acá, la intención de Vidal es transpolar el mensaje diciendo: Ustedes (la política tradicional – oposición y oficialismo) son culpables de habernos traído hasta aquí y yo tengo una idea transformadora”, pero claro, no la expresa; no dice cómo ni de qué manera y mezcla todo. Pone al SER como distinto y hay una crítica velada hacia aquellos que se oponen a una alianza con su partido.

Por eso en un tramo de su frase dice “…de los dos sectores trabajan en operaciones mediáticas sin respetar la decisión que en nuestro caso hemos tomado desde SER Santa Cruz…” (¿?).

¿Qué decisión tomó el SER que no haya respetado la oposición o el oficialismo?, ¿La decisión de Claudio Vidal que pide aliarse con ellos para ampliar su capacidad de votos a fin de llegar a la gobernación? ¿Y por qué la oposición o el oficialismo deberían respetar la decisión de Vidal, quien lo único que quiere es ser gobernador? ¿Dónde está escrito que los otros partidos deban hacen lo que él quiere, si a su vez los hace cargo como “política tradicional” de haber demolido la provincia?.

Más adelante Claudio Vidal dice:

“…hasta cuándo van a seguir jugando al bueno y al malo; hasta cuándo la política tradicional del oficialismo y de la oposición, hablando de sus referentes máximos, van a seguir ninguneando a la gente, van a seguir bastardeando al pueblo de Santa Cruz ¿Qué les pasa, no tienen corazón, no se dan cuenta que el pueblo se ha cansado?.”

Analicemos

Aquí se marca otro gran contrasentido. Si Vidal reniega (porque eso infiere el mensaje) y acusa a oficialismo y oposición de ningunear, bastardear y no tener corazón con la gente, mi pregunta entonces es ¿Cómo y en concepto de qué, el SER busca, pretende o impulsa una alianza con algunos de ellos?.

Si Vidal entiende que esos sectores le han hecho mal a la gente, no debiera forzar una alianza con ninguno de ellos, debería enfrentarlos.

Pero en el contexto general del mensaje, queda claro que Claudio Vidal los denigra por despecho, porque de ninguno de los dos lados le han dado (hasta el momento) lo que él pretende (la posibilidad de ser gobernador) y no es un tema de convicciones, lo que en realidad lo mueve a enfrentarlos es de ambición de poder que tiene el petrolero y estatus que pretende.

Cuando Vidal pone a sus detractados, como cultores del egoísmo político ¿Dónde se pone él, que no acepta “acompañar” en ningún espacio, sino solo ir como candidato a gobernador?

“…es por eso que llamo a la cordura a la madurez política quiero pedirle a los medios que trabajen con responsabilidad con la verdad que no se presten a operaciones mediáticas que solo perjudican al pueblo de Santa Cruz…”, dice casi al final Claudio Vidal.

Analicemos

En realidad la reiteración de esta frase es un acto fallido del petrolero. No funciona en la realidad actual que un político saque los fantasmitas a pasear sin puntualizar quién, cómo y cuándo.

Decir que hay “operaciones políticas” en su contra, es tirar al vuelo y en vacío, no ser responsable. Es demagogia al palo, tratando de convencer a quien lo escucha que por bueno, lo tienen bajo el fuego enemigo y es víctima de una conspiración imaginaria y de operaciones mediáticas, cuando es su propio partido quien insume más espacio en medios, radios y diarios, publicitando sus acciones y dominando la agenda de esos medios, quienes (obviamente) erradican cualquier crítica o análisis político en su contra.

Concluyendo

Claudio Vidal no solo se equivocó en la elección del medio, modo y lugar en el cual construyó esta comunicación, sino en las formas y fundamentalmente en el contenido de su mensaje.

Claramente lo que busca Vidal es usar un último recurso para sacudirle la estantería a algunos de los sectores de la política tradicional, a la cual denigra, pero pretende sumarse. Quieren que lo llamen y lo incorporen, pero bajo sus términos.

Este contrasentido nos lleva a entender el metamensaje (mensaje dentro del mensaje) que sí debe recibir el votante: al SER le da lo mismo con quien se junte, porque lo único relevante para ellos es que le aporte amplitud de la base electoral a Vidal para ser gobernador de Santa Cruz.

El SER no es un espacio opositor. Si así lo fuera, Claudio Vidal nunca hubiera ido a ofrecer su alianza al Frente para la Victoria. Que explique si no, ¿Cómo piensa cambiar Santa Cruz juntándose con quienes la destruyeron?, Insólito y obvio.

El kirchnerista Guillermo Moreno participo del acto de Claudio Vidal –

Por lo tanto, no es una operación de prensa en su contra decir lo que es evidente y palpable, operación de prensa es no decirlo y pretender que Vidal la juega de opositor, para seducir a los partidos que efectivamente están contra el oficialismo provincial.

Quizás como tercera fuerza, el SER pueda ganar las elecciones; eso nadie lo cuestiona. Lo que si hace ruido es cuando alguien que se propone como opositor a lo que está haciendo Alicia Kirchner, va a ofrecerle sus servicios a los candidatos que propone el FPV.

Por esto fundamentalmente y por las razones que analizamos, el audio con el mensaje de Claudio Vidal es un elemento sin peso político y sin sentido práctico; por el contrario, le juega en contra.

Esto confirma claramente que la billetera, solamente, no puede comprar ideas ni hacer milagros en ninguna campaña política de un candidato actual si por sobre toda acción que emprenda no prima la coherencia, la inteligencia, la racionalidad y la lealtad real y concreta y sin caretas, hacia “el pueblo o la gente” a quien dicen proteger, pero en realidad, solo pretenden engañar. (Agencia OPI Santa Cruz)