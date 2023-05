El FMI no da señales del adelanto de desembolsos y vencen US$ 2.700 millones en junio

Según publica Clarín Después de otra semana con reservas netas negativas, el Gobierno espera un giro para el 20 de junio, pero el FMI advirtió por “mayores riesgos” inflacionarios.

Por: Juan Manuel Barca

El FMI es una piedra en el zapato del gobierno. Después de viajar hace más de un mes a Washington, Sergio Massa continúa negociando un adelanto de desembolsos que permita frenar la sangría de dólares, pero los fondos del organismo no aparecen y en despachos oficiales se inquietan por la cercanía de un “deadline”: el 21 y el 22 de junio vencen US$ 2.700 millones de capital, un monto desafiante para un tanque de reservas cada vez más vacío.

La apuesta en el Ministerio de Economía es que los fondos ingresen a más tardar el 20 de junio. Esto es el desembolso previsto en el calendario de US$ 4.000 millones y el adelanto de otros US$ 6.600 millones del 2023. En el interín, habrá contactos con China para ampliar el swap y la suerte del gobierno dependerá de que no se descontrole el dólar, como amenazó la semana pasada, y se contenga la caída de depósitos en dólares.

El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo este miércoles un encuentro con la subdirectora Gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath

El Fondo no dio señales aún y todavía analiza las últimas medidas tomadas para evitar otra corrida tras el salto inflacionario de abril. El paquete incluyó suba de tasas al 97% nominal y una menor intervención sobre los dólares financieros, sin calmar del todo al mercado. “El FMI sacó una declaración en off positiva hace poco. Los equipos técnicos están trabajando bien y alrededor del 20 de junio se termina lo del FMI”, afirmaron cerca de Massa.

La situación sigue siendo extremadamente frágil. A pesar de que el Banco Central compró US$ 326 millones en las últimas 10 ruedas del mercado de cambios, las reservas brutas retrocedieron US$ 876 millones, según Invecq. Si bien hubo pagos de deuda, la principal vía de drenaje fue por los cambios en las valuaciones del swap con China y del oro, pero principalmente por la intervención para sostener los dólares financieros.

La foto de mayo muestra que se perdieron US$ 2.141 millones de reservas brutas y las netas son negativas en US$ 1.700 millones, según LCG. En ese contexto, Massa ordenó el jueves un “corrimiento” del mercado del BCRA, lo que gatilló un salto de hasta el 10% en el contado con liquidación, que cerró el viernes en $ 493. En Economía, aseguran que la intevencion “va a seguir y cada dos por tres, perderán plata” quienes compran CCL o MEP a precio “subsidiado”.

Por lo pronto, las señales de Washington no parecen alentadoras. Si bien reconocen el impacto de la sequía, ven que se incumplieron casi todas las metas y Cristina Kirchner volvió a denunciar el préstamo “escandaloso” de US$ 44.000 millones a Macri en 2018. A su vez, la número dos del FMI, Gita Gopinath, ubicó a la Argentina entre los países con mayores “riesgos” inflacionarios y advirtió sobre “acciones aún más dolorosas” en los emergentes con ajustes monetarios insuficientes.

La economista india protagonizó otro desaire la semana pasada, cuando de viaje por Chile y Brasil esquivó la Argentina. Desde el Banco Central en Brasilia, presentó su informe sobre cómo combatir la inflación en países emergentes. Fue justo en medio de las presiones oficiales para intervenir con dólares del FMI y las exigencias del organismo para “reforzar” el programa con un mayor salto del tipo de cambio. Massa ya se tiró “arriba de la bomba”, como dijo Cristina y luego repitió él días atrás, pero ambos rechazan una devaluación en vísperas de las PASO.

En un contexto de incertidumbre electoral por la falta de definiciones en el Frente de Todos, el ministro continuará su hoja de ruta con un viaje el próximo 30 de mayo a Beijing para intensificar el uso de yuanes en el pago de importaciones chinas. El ministro prevé cubrir US$ 5.000 millones con esos fondos entre abril y agosto -ya autorizó US$ 1.700 millones-, y así evitar un parate en sectores fabriles que alertan por las mayores restricciones.

Por otra parte, Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein viajarán a Washington en junio, sin fecha confirmada aún. Estaba previsto para fines de abril, pero la corrida cambiaria aplazó los planes y el gobierno optó -sin éxito- por sumar la ayuda financiera de Brasil. Ese punto volverá a tratarse en la reunión de los BRICS a fines de mayo en Shangai, también en China, adonde asistirá el Presidente y el ministro de Economía.

Para entonces, el dólar soja habrá concluido sin los resultados esperados y la inflación de mayo podría aproximarse a los dos dígitos, algo inédito desde que alcanzó el 10% mensual en 2002. Sin dudas, los próximos 30 días serán electrizantes. (Clarín)