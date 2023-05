Alberto Fernández admitió que no fue invitado al acto de Cristina Kirchner: “No estoy molesto, para nada”

Según publica Clarín Antes de participar en el Tedeum, el Presidente justificó que no estará más tarde en la Plaza de Mayo porque se está “yendo a Chapadmalal” junto a su familia. Siguen las tensiones oficiales.

Por: Ignacio Ortelli

En la previa al Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, Alberto Fernández se refirió a la decisión del kirchnerismo de no extenderle una invitación para participar del acto homenaje a Néstor Kirchner por los 20 años de su asunción que encabezará Cristina esta tarde en Plaza de Mayo.

En Casa Rosada, en un breve contacto con los periodistas acreditados y al cabo de la tradicional chocolatada con sus funcionarios, el Presidente evitó la confrontación con los K y desdramatizó no haber sido incluido en los festejos. Como anticipó Clarín este lunes, se debió a que el domingo, el jefe de Estado hizo referencia a la corrupción de Lázaro Báez al señalar como una “imprudencia ética muy grave” por parte de la vice “haber firmado acuerdos” con “alguien a quien conocían de antes, devenido en empresario vinculado a la obra pública”.

- Publicidad -

Este jueves Fernández dijo que se trata de “un 25 de mayo muy especial” para él, y por tratarse del “último de este mandato” y también “porque hace 20 años” entró “con Néstor a esta Casa de Gobierno”.

“No puedo dejar de recordarlo, francamente. Y me acuerdo de cada detalle, me emociona aquel momento y el recuerdo. Con lo cual creo que para todos los argentinos hoy es un día que debe llamarnos a la unidad, al encuentro, a la reflexión, a entender que tenemos problemas que superar, problemas que se multiplican como en el caso de la sequía que hace todo tan difícil para la economía del país, pero que tenemos que ser capaces de estar juntos, de avanzar y de lograr los objetivos que queremos”, sostuvo.

Alberto Fernández presidente de la Nación – Foto: Presidencia

Luego envió un mensaje al corazón de la interna oficialista: “Y también, para los que somos peronistas, tenemos que estar todos en la plaza recordando a Néstor, porque Néstor nos une. Yo no voy a estar, pero Néstor nos une”.

Eso abrió paso a que se le consultara por su ausencia.

-Es extremadamente llamativo que usted no haya sido invitado o no esté esta tarde en la plaza…

-Yo no voy a estar en Buenos Aires porque me estoy yendo, tengo a mi familia en Chapadmalal, así que me estoy yendo.

-¿Pero no está molesto, Alberto? ¿Se siente de algún modo dejado de lado?

-No, para nada.

-¿No está molesto?

-No, para nada, para nada. Por favor, no busquemos un título para que nos peleemos. Hoy tenemos que estar más juntos que nunca.

Sobre la ausencia de Fernández y la furia kirchnerista se había referido este miércoles el diputado Eduardo Valdés, amigo del mandatario pero también de extrema confianza de Cristina. “No me parecieron felices las últimas declaraciones de Alberto, el domingo pasado. Me parece que él buscó no ir; si no, no hubiera hecho esas declaraciones que hieren. Duelen, duelen…”, remarcó.

Como publicó este diario, a partir de esa entrevista que Fernández concedió a elDiarioAR, desde el entorno de la vicepresidenta le hicieron saber que “ni se le ocurra” asistir. “No le conviene venir”, advertían, dejando saber que podía ser abucheado.

En medio de la polémica, hubo funcionarios que buscaron interceder. Uno de ellos fue el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Fernando “Chino” Navarro, que consideró “un error” por parte del kirchnerismo no invitar al Presidente. “Es un error, todos somos compañeros. Personalizar en política no ayuda porque achica el debate”, dijo referente del Movimiento Evita.

Ante la reacción K, el jefe de Estado decidió buscar un argumento para justificar su ausencia y trazó un viaje a Chapadmalal con motivo del fin de semana largo. Aunque no tenía previsto asistir, se vio forzado a replantear su idea de recluirse en la Quinta de Olivos mientras se desarrollaba el acto, para disimular el desplante. Este jueves, sin embargo, no pudo contradecir al periodista que aseveró que no había sido invitado.

Por otro lado, no dejó de llamar la atención que la primera dama Fabiola Yáñez no lo acompañara a la Catedral Metropolitana, aunque fuentes oficiales explicaron que se debió a que anticipó su viaje.

Así, flanqueado por sus funcionarios incondicionales, como los ministros Santiago Cafiero (Cancillería) y Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), el jefe de Estado transitó los doscientos metros desde la Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el grueso de los ministros, incluidos Sergio Massa (Economía) y Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), con quienes subió la tensión en los últimos días.

Tanto el tigrense como el camporista mantienen su expectativa de ser señalados por Cristina como precandidatos a Presidente. Fernández, en cambio, apoya a Daniel Scioli y al propio Rossi, que este lunes oficializará su intención de competir. (Clarín)