Marijuan defiende el dictamen que beneficia a Cristina Kirchner y niega ser amigo de Massa: “Hace meses que no lo veo”

Según publica Clarín El fiscal insistió con que no encontró elementos para vincular a la vicepresidenta con maniobras de lavado de dinero en la causa conocida como “Ruta del dinero K”.

El fiscal federal Guillermo Marijuan defendió este jueves su decisión de pedir el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa conocida como “Ruta del dinero K” y negó tener un vínculo con el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Lo conozco a Massa y hace meses que no lo veo. Ni él me llamó con lo de Picollotti, Micelli, Boudou… Ni él ni nadie”, se defendió.

En cuanto al dictamen, defendió su decisión: “Hice un intento de reconstruir esto y no hemos podido. Corresponde resolver esto de la manera que estoy haciendo, no puedo tener eternamente causas abiertas, o esperar que una prueba mágica me va a revertir la situación. Para mandar a juicio tengo que ver cómo participó y las pruebas que lo sustenten”.

- Publicidad -

El fiscal Guillermo Marijuan mientras realizaba allanamientos en 2016 en Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El fiscal remarcó “las pruebas que existen no sustentan la participación” de Cristina Kirchner “o que ella haya dado la orden o estado en los lugares concretos que tienen que ver con el lavado de Lázaro” Báez.

También aseguró, en diálogo con radio Mitre, que el dictamen “le abre las puertas a otros colegas” para que investiguen distintos puntos de la causa.

“Este dictamen, que es lo que corresponde, no puede desvalorizar lo que ha trabajado mucha gente durante años para llegar a bun término”.

Marijuan pidió este miércoles el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa en la que se investiga si tuvo alguna vinculación con las maniobras de lavado de dinero por las que fue condenado el empresario Lázaro Báez, informaron fuentes judiciales.

El representante del Ministerio Público Fiscal dejó asentada su posición en un dictamen de 46 páginas que le presentó al juez federal Sebastián Casanello en el que remarcó que, a pesar de haber exhibido un vínculo “directo” entre la exmandataria y el empresario, no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria.

Durante un extenso reportaje radial, el fiscal señaló que la causa iniciada en 2013 dio como resultado que Báez ha participado de una maniobra de lavado de dinero pero que no encuentra “elementos de prueba” para vincular a la expresidenta.

En esa línea, relató un diálogo entre Leonardo Fariña y Báez, que le cuenta una charla con Cristina Kirchner donde ella le pregunta si estuvo enviando dinero al exterior y él se lo niega.

“A partir de ahí lo intentamos de sustentar con pruebas. La reunión la pudimos acreditar, pero no pudimos acreditar que ella (Cristina) se interesa por lo que haya hecho Lázaro, pero no que haya participado, porque Lázaro se lo niega”, puntualizó.

Así, justificó su decisión y destacó que no puede “tener causas eternamente abiertas”, o pensar que “una prueba mágica” va a revertir la situación.

“Es difícil que cada presidenta este en cada acto, tal vez hay personas vinculadas a ella, pero esas pruebas no las hemos encontrado y por eso tomo esta resolución”, insistió.

Al ser consultado por las críticas que despertó el sobreseimiento, respondió que recibió decenas de llamados diciéndole que tomó la decisión correcta y que en cualquier momento que lo hubiese hecho “hubieran dicho algo”.

Este dictamen, que es lo que corresponde, no puede desvalorizar lo que ha trabajado mucha gente durante años para llegar a buen término”, sentenció Marijuan.

Finalmente, explicó que ahora el juez Sebastián Casanello determinará lo que hace con el expediente. Pero advirtió que si el magistrado hubiera detectado alguna prueba en el procedimiento, hubiera revertido y transformado en procesamiento debido a que son “dos en el proceso”.

“Durante estos años hubo muchas pruebas, llamamos a los presidentes del Banco de Santa Cruz, el legajo patrimonial lo dimos vuelta, liberamos exhortos a distintos países, pero las pruebas no dieron el resultado para sustentar elevar a juicio”, concluyó. (Clarín)