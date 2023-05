Sigue la guerra institucional contra la Corte: no invitaron a sus ministros al Tedeum

Según publica Clarín Para la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, ese convite había llegado a última hora. Esta vez, la cabeza del Poder Judicial no estará en la Catedral Metropolitana.

Por: Claudio Savoia

Como tantas veces en la historia argentina, la Plaza de Mayo es el escenario dramático del presente político nacional. Mientras la Casa Rosada luce tapada por el escenario que soportará la presencia y el discurso de Cristina Kirchner a sus fieles, unos metros más allá la Catedral Metropolitana recibirá a las autoridades nacionales y los referentes de todos los cultos para agradecer por la Patria en el tradicional e histórico Tedeum. Pero allí también podrán palparse las bajezas del presente institucional: los ministros de la Corte Suprema de Justicia no fueron invitados a la celebración.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti junto a Carlos Rosenkrantz en la Asamblea Legislativa 2023 – Foto: NA

El miércoles hasta última hora, las luces del cuarto piso del Palacio de Tribunales se mantenían encendidas a la espera de algún mensaje que permitiese organizar la mañana de este 25 de mayo. Pero la paloma nunca llegó.

Una incertidumbre similar se había vivido hace casi tres meses, cuando Alberto Fernández inauguró las sesiones ordinarias del Congreso en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, a la cual la Corte terminó siendo invitada a última hora. Ese día, el máximo tribunal decidió que sería representado por sus autoridades, el presidente Horacio Rosatti y el vive Carlos Rosenkrantz.

Con gesto adusto y la mirada al frente, ambos fueron vapuleados en el discurso presidencial y el griterío de los invitados. “Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. Los ejemplos abundan”, disparó Alberto Fernández en el tramo final de sus palabras.

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aseguró cautelar, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, soltó en otro párrafo, para quejarse de la sentencia que el diciembre ordenó devolver a Buenos Aires parte del dinero que la Nación había dejado de enviarle en 2020 en concepto de coparticipación federal.

Esas palabras luego se transformaron en hechos, cuando la exigua mayoría oficialista en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició un proceso contra los cuatro ministros de la Corte con varias acusaciones, entre ellas aquella sentencia que, dicho sea de paso, aún no se cumple.

La guerra abierta contra el Poder Judicial tuvo en este gobierno a Alberto Fernández como un infante de marina dispuesto a desembarcar en playas enemigas, pero en el comando y con sus binoculares sobre los ojos siempre permaneció la verdadera jefa de esa embestida, Cristina Kirchner.

Este jueves, en la Plaza de Mayo, seguramente habrá algún párrafo hiriente para jueces y fiscales. Sin embargo, un día antes la vice recibió una buena noticia: muy oportunamente, el fiscal Guillermo Marijuan pidió para ella un sobreseimiento en la famosa causa por lavado en la Ruta del Dinero K. Sentado en el sector VIP, luego de la postergación de su viaje a China para poder estar en el acto, sonreirá un posible gestor de aquella buena noticia para Cristina: el ministro de Economía y poco disimulado pretendiente a la candidatura presidencial, Sergio Massa. (Clarín)