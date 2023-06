El Banco Central busca que las provincias paguen deudas con sus propios dólares: cuáles son las más comprometidas

Según publica Clarín Fuentes oficiales confirmaron que aquellos jurisdicciones que no cuenten con divisas serán asistidas, pero intentan que haya renegociaciones.

Como sucedió con las empresas en 2020, y debido a la alarmante caída de las reservas internacionales del Banco Central, el Gobierno busca minimizar la demanda de dólares por parte de las provincias que deben pagar deuda en la moneda estadounidense.

Según indicaron fuentes oficiales, a partir de ahora aquellas provincias que tienen depósitos en dólares deben hacerse cargo de sus propias deudas. En este grupo estarían, por ejemplo, Córdoba, que el 10 de junio debe desembolsar US$ 120 millones por un bono con vencimiento en 2025. También Chubut, Salta y la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Miguel Pesce Banco Central de la Republica Argentina –

Como sucedió con las obligaciones negociables y préstamos bancarios de las compañías, el Banco Central podría darles acceso a las provincias al 40% de los dólares necesarios para cancelar sus compromisos. Pero el otro 60% deberán afrontarlo con sus propios fondos o tendrán que reestructurar sus bonos.

De todos modos, desde el Gobierno dejaron trascender que no permitirán ningún default provincial, en el caso de que haya gobernadores que no consigan dólares o reprogramar sus obligaciones. “Se las va a ayudar”, dijeron.

En total, hay 14 provincias con bonos en dólares en circulación, por un total de US$ 14.000 millones. En lo que queda del año, vencen US$ 974 millones, de los cuales US$ 462 millones serían amortizaciones (pagos parciales de capital o intereses), según los datos que maneja la consultora 1816.

Por otro lado, las provincias tendrían depósitos en divisas por US$ 1.600 millones.

Las provincias endeudadas en dólares son CABA, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego.

De todas ellas, agrega 1816, las más comprometidas, con vencimiento de capital este año, son:

Córdoba: US$ 259 millones

Chubut; US$ 39 millones

Salta: US$ 36 millones

Entre Ríos; US$ millones

Jujuy: US$ 24 millones

Neuquén; US$ 21 millones

Tierra del Fuego: US$ 12 millones

Reservas en rojo

El pedido para que las provincias usen sus dólares llega un día después de que finalizara la tercera edición del dólar soja. Pese a un mal arranque las liquidaciones remontaron sobre el final y permitieron completar los US$ 5.000 millones previstos cuando se puso en marcha el programa. Pero de ese monto, la entidad monetaria solo pudo comprar US$ 850 millones.

De ese monto, prácticamente la mitad lo consiguió en la última rueda del mes, con compras por US$ 451 millones. El dólar soja 3 arrancó el 10 de abril.

Ahora las expectativas están puestas en la llegada de un posible dólar soja 4. Desde el Gobierno aseguran que no tiene nada previsto, pero en el mercado lo dan por hecho. El razonamiento es que después de las tres versiones de dólar soja que ofreció Sergio Massa desde que llegó al ministerio de Economía, los productores/exportadores tienen claro que no liquidarán si no hay un incentivo de por medio. (Clarín)