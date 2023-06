Renuevan el swap con China y amplían a US$ 10.000 millones el monto de “libre disponibilidad” para intervenir sobre el dólar

Según publica Clarín El swap se extenderá por otros 3 años. Suman US$ 5.000 millones más para intervenir en el mercado cambiario.

Por: Silvia Naishtat

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, se reunieron este viernes con el presidente del Banco de la República Popular de China (PBC), Yi Gang, para renovar el swap de monedas por otros 3 años.

El acuerdo vencía en agosto, pero la negociación se anticipó y se aumentó a US$ 19.000 millones (130 mil millones de yuanes), US$ 1.000 millones más de los que se habían firmado en 2020. Irán a reforzar las reservas.

También “se inició el procedimiento de ampliación” de los US$ 5.000 millones (35.000 millones de yuanes) de libre disponibilidad, para sumar otros US$ 5.000 millones, dijo el Banco Central. Dicha ampliación operará una vez que se agote el primer tramo, siempre dentro del paquete de US$ 19.000 millones. Son dólares que se pueden utilizar para intervenir en el mercado cambiario.

Cuando se consultó a la comitiva si este convenio significa que Argentina puede llegar a prescindir del anticipo que se está negociando con el FMI, la respuesta fue contundente: “El swap de China está atado al acuerdo con el FMI, de ninguna manera se puede dejar de lado esa negociación“, dijeron en la delegación argentina.

Precisamente, tras la reunión con el presidente del banco chino, Massa llegó a su hotel y se sumergió en un zoom con Washington para seguir con las negociaciones con el Fondo Monetario. Se dijo que el 12 de junio irá parte del equipo a Estados Unidos con la ilusión de nuevos anticipos.

El swap comprende el intercambio de monedas como refuerzo de reservas internacionales. Y su monto se fija en función de PBI del país, entre otros ítems. La utilización es básicamente en el comercio exterior y el Gobierno trabaja en un mercado de futuros de yuanes.

Acceder al swap implica que se dejan de gastar dólares para el comercio con China, que este año puede llegar a repetir el déficit de US$ 9.500 millones y, de esa manera, se baja la presión en las reservas.

Según indicaron desde Economía, hasta ahora se usaron US$ 1.400 millones en yuanes para importar, pero eran yuanes que estaban en las reservas del Banco Central, por fuera del swap.

Por un acuerdo de confidencialidad se desconocen las tasas de interés que se aplican en estos préstamos. Antes de que EE.UU. las elevara eran más caras que los préstamos de los organismos multilaterales, Ahora serían hasta un 25% más baratas.​

También estuvieron presentes en la reunión que se desarrolló durante la tarde de Beijing, madrugada en Buenos Aires, el embajador argentino en Pekín, Sabino Vaca Narvaja, y el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna.

El primer acuerdo entre ambos bancos centrales fue establecido en 2009, cuando el presidente del Banco Central en la Argentina era Martín Redrado. En 2014 fue firmado un segundo acuerdo, que fue renovado en 2017 y complementado a fines de 2018 con un acuerdo suplementario.

El intercambio con yuanes que se vencía en agosto y que ahora se obtuvo una renovación anticipada fue el principal motivo de la gira de Massa a China.​ (Clarín)