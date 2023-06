Claudio Vidal a un paso de cumplir su objetivo. El Caballo de Troya abrió su vientre y Cambia Santa Cruz se transforma en “pianta votos” y/o en plataforma del petrolero

(Por: Rubén Lasagno) – Los Radicales, con la fruición que les produce su propia desintegración electoral, decidieron la incorporación del SER al ámbito de Cambia Santa Cruz, dándole mandato al presidente del partido a accionar en ese sentido, aunque no está todo dicho, porque depende ahora, de la opinión del resto de los aliancistas.

El documento de la convención radical es un texto pendulante entre lo que “quieren” y “debe ser”, es una pieza de inexplicable imprecisión política (y también sintáctica, elude signos de puntuación y malforma voces latinas) que desnuda, una vez más, la falta de convicción radical y le pone un paréntesis al votante libre e independiente, por la mediocridad conceptual que tienen para decidir ante una cuestión tan clara, lo cual nos lleva a dudar cómo actuarían si deben gobernar.

El resumen núcleo de la discusión se concentra en el último párrafo del comunicado.

“Otorgarle un mandato expreso al presidente del partido, para que convoque de manera urgente a la mesa de Cambia Santa Cruz, llevando la propuesta de ampliar el lema con la inclusión del partido SER, pero con la condición sine qua non de conformar una lista única con los partidos que actualmente integran el frente Cambia Santa Cruz, de manera tal que dentro del posible lema ampliado, el actual lema Cambia Santa Cruz, compita unido contra el o los sublemas que pudiera presentar el SER.

Claudio Vidal a un paso de cumplir su objetivo. El Caballo de Troya abrió su vientre y Cambia Santa Cruz se transforma en “pianta votos” y en plataforma del petrolero

Si no podemos garantizar el cumplimiento de la condición de respetar la conformación y presentación definitiva de una lista única, que creemos brindaría muchas posibilidades de ganar la elección, con toda la angustia y tristeza que nos provoca, tenemos que sincerarnos y decir que nos merecemos lo que nos pasa”.

Pasado en limpio lo que pide la UCR es:

1º Que todos los partidos que integran Cambia Santa Cruz estén de acuerdo con ellos de ir juntos pero no presentar candidatos en sublemas alternativos.

2º Cerrada la puerta a que no haya sublemas propios para no dividir el voto, tal como lo plantee hace varios meses en análisis previo, viene la otra discusión: ¿Quién, cómo y de qué manera va a decidir el único sublema que armaría Cambia Santa Cruz para pelear la gobernación?

En este segundo punto se abren varios interrogantes:

1 – ¿Va a seguir encabezando la fórmula Roxana Reyes con algún otro de vice?

2 – ¿Capitulará Eduardo Costa su vocación a seguir como eterno candidato a Senador para darle lugar a alguien de otro partido?

3 – ¿Van a convocar a una elección interna de Cambia para elegir a los únicos dos candidatos a Gobernador y Vice, o la UCR los elegirá a dedo?

4 – ¿Cómo ven esta propuesta quienes ya se han lanzado como candidatos con sublemas propios entre ellos Roxana Reyes, Martín Bocco, Mario Marcik, Diego Bavio y Mirey Zeidán?

Y a Vidal ¿Qué le importa?

Técnicamente a Claudio Vidal no le importa absolutamente nada si Cambia Santa Cruz va con uno o con diez sublemas. Obviamente que cuando más se parta Cambia Santa Cruz, más se van a debilitar entre si y Vidal saldrá airoso en la contienda, pero no es condición sine qua non (no sine quan non, como dice el documento radical) que Cambia a vaya partido.

Claudio Vidal gana de hecho en el mismo momento en que le permitan conformar un frente. Porque más allá del voto duro de Cambia, que no votaría a peronistas ni kirchneristas, hay un voto que ronda el 10%, que podría capitalizarlo el SER, si van juntos en una coalición.

El petrolero lo sabe y su gran objetivo es desembarcar en alianza; cómo y de qué forma, hoy no le preocupa.

Si logra entrar en Cambia, el Caballo de Troya, aquel que anunciamos hace tanto tiempo, abrirá su vientre para que sus operadores comiencen libremente a sembrar las semillas (o tal vez algunos fondos) que le permita cooptar la mayor cantidad posible de votantes ajenos (libres e independientes que votan estas opciones) y transformar a Cambia Santa Cruz en un punto de apoyo para pelearle la gobernación a los candidatos del oficialismo.

El tordo y el pecho colorado

Claudio Vidal imita la estrategia del tordo, quien empolla sus huevos en nido ajeno.

Quienes hayan vivido en los campos de la Pampa Húmeda o hayan estado en contacto con la zonas rurales, en algún momento de su vida, habrán visto con curiosidad que el tordo hembra, ese pájaro totalmente negro brillante, hermoso e histérico, pone unos pequeños y blanquísimos huevos blancos, pero la característica especial es que no tienen nido propio, ponen sus huevos en nidos de otros pájaros, especialmente en los del Pecho colorado, para que ellos los empollen como si fueran propios.

La metáfora en este caso es válida. Claudio Vidal ha logrado, hay que reconocerlo, un crecimiento importante en el espectro político provincial, a través de su partido SER, sin embargo, su ambición de poder no concibe, bajo ningún punto de vista, que se le escape la gobernación en esta oportunidad, dado que él cree que el oficialismo está completamente debilitado, cuestión discutible si la hay.

Si bien el SER puede ir solo a competir como una parte de los tres tercios, Vidal no está tan seguro que en una elección general y abierta, se pueda imponer al FPV y ni siquiera a Cambia a Santa Cruz, unido.

Por eso el petrolero “pone los huevos” (electorales) en el nido de Cambia Santa Cruz y balconea mientras ellos se pelean si lo aceptan o no.

Al SER “el cómo” lo tiene sin cuidado, lo único importante para Vidal es que lo admitan. Es decir, siguiendo la metáfora con la que abrimos este análisis, que otros pájaros empollen sus huevos y él queda en libertad para buscar su verdadero objetivo: la gobernación.

Vidal no llama, espera que lo llamen

El SER es un partido absolutamente verticalista, formado dentro del kirchnerismo, con las mismas pautas de conducta y comportamiento ético y moral. Per se, no tiene absolutamente nada que ver con los partidos de Cambia Santa Cruz. Y este es un gran interrogante que se genera, no ya entre los partidos, sino entre los votantes del espacio opositor.

Hoy, muchos que han votado a Cambia en las elecciones de medio tiempo del 2021, probablemente no los voten en una general, donde la opción sea una alianza con un proto kirchnerista.

Y la teoría del Caballo de Troya se dibuja claramente en la práctica, cuando vemos semana a semana cómo la UCR y otros partidos más pequeños que componen Cambia, se desangran en peleas, discusiones y enfrentamientos para resolver si aceptan o no aliarse con el SER. Mientras tanto, Claudio Vidal, sigue con su campaña y nadie de su entorno abre la boca para intervenir en esas discusiones que, en definitiva, se suceden en la oposición, por su culpa.

La foto con Rodríguez Larreta fue una jugada personal del petrolero para decirle a Cambia “Vean y decidan, yo me junto con los jefes”, el problema, es que Vidal olvida que su jefe de CABA, en Santa Cruz tiene un voto demasiado bajo y no es el más querido ni votado a nivel nacional, precisamente.

Dos cuestiones fundamentales a tener en cuenta y que la UCR de Santa Cruz no ha puesto en la mesa de discusiones son:

La primera, que quienes llaman a Vidal son ellos, los opositores. El titular del SER ha conversado individualmente con cada uno de los partidos de Cambia (incluyendo la UCR) pero nunca ha pedido una reunión con todos los dirigentes de Cambia Santa Cruz para explicar personalmente cuál es su plan (si es que lo tiene).

Vidal no llama, siempre espera que lo llamen; es una concepción muy egocentrista del candidato quien a partir de ser llamado, negocia desde otro lugar de poder, porque entiende que si él produce ese llamado, se presenta en debilidad ante sus interlocutores.

La segunda, en Cambia y el SER se habla de ir junto o no, pero nadie se preocupó, previamente, de estudiar los puntos de compatibilidad programático entre ambos sectores o como infiero, no tienen ninguno y buscan unirse solo para ganar, en tanto, el minuto después, será el pandemónium en la que estalla toda alianza en la república Argentina.

Faltan 9 días para que cierren las listas y aquella primera nota donde dijimos que Claudio Vidal era el caballo de Troya del kirchnerismo para romper la oposición, es un hecho.

Vidal hizo su trabajo. Dentro de la UCR, los que quieren ser candidatos como Mario Marcik, Martín Bocco, Diego Bavio y Mirey Zeidán, enojados porque ven frustradas su oportunidad, votarán en sintonía con el SER, quitándole fuerza a la oposición como conjunto. Lo que teme Vidal, es que si su alianza es con estos sectores minoritarios de Cambia, solamente, no le alcanzará para derrotar al kirchnerismo.

Todos dentro de Cambia hablan de humildad y de prescindir de “posiciones personales“, pero nadie, en absoluto, se corre ni depone su candidatura. Todos quieren ser y solo en el discurso sostienen lo que en la realidad no practican. Por parte del SER, es exactamente igual, la diferencia es que Vidal hizo del SER un unipersonal, a su lado no hay nadie que proponga nada, si él no lo decide.

El día 14 de este mes, vence un término fundamental a la hora de saber si los que pugnan por unirse es a fin de construir una alternativa real al kirchnerismo o, como lo observo, son un grupo de oportunistas, incluyendo Vidal, que solo quieren llegar al poder a como dé lugar y lo menos importante, para ellos, es la forma en que lo hagan.

Eso, también lo capta la opinión pública y se lo facturará en las urnas a cada uno de ellos, sin lugar a dudas. (Agencia OPI Santa Cruz)