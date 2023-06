Luis Juez fue por sorpresa al encuentro de Juntos por el Cambio y rechazó la incorporación de Schiaretti: “No lo voy a tolerar”

Según publica Clarín “Nos perjudica, nos ofende y nos desorienta”, manifestó el precandidato a gobernador de Córdoba.

El precandidato a gobernador de Córdoba Luis Juez llegó por sorpresa a la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y manifestó su fuerte enojo por la intención de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a Juan Schiaretti al espacio.

“Nos perjudica, nos lastima, nos agravia, nos ofende, nos desorienta y confunde al electorado”, sentenció el dirigente cordobés en declaraciones a la prensa al ingresar al encuentro al cual no había sido convocado.

En una crítica directa al jefe de Gobierno porteño, Juez sostuvo que “no se puede ver al interior desde el puerto” de Buenos Aires y agregó que “en política no vale todo”.

“Vengo a transmitir que en Córdoba no vamos a tolerar una incorporación que confunda al electorado. Nosotros llevamos un cuarto de siglo con un mismo gobierno y queremos otra cosa. No vengo a arriar ninguna bandera, ninguna de nuestras convicciones, queremos ganarle a Schiaretti”, sentenció.

Luis Juez junto a Mauricio Macri – Foto:

Los presidentes de los partidos políticos que integran Juntos por el Cambio estaban convocados a un encuentro este lunes en la sede de la UCR en la calle Alsina, en el barrio porteño de Congreso. Juez viajó con su auto desde Córdoba para sumarse, pese a que no estaba convocado.

En declaraciones a Radio Continental minutos antes de aparecer en la puerta del edificio radical, Juez reiteró que vino a Buenos Aires a “defender el interés de mi provincia”.

“Cómo hago yo para explicarle a la gente que estoy enfrentando una estructura de 25 años en Córdoba y al otro día esa gente dejó de ser mala, es buena. No se puede mentir a la gente. Yo no lo sé hacer, no lo voy a hacer”, lanzó el candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio.

Consideró a su vez que “lo peor que podemos hacer nosotros por una cuestión de conveniencia personal o electoral es traicionar nuestras propias convicciones”.

Y dejó un mensaje a los que dentro de Juntos por el Cambio agitan la incorporación de Schiaretti: “Si se les ocurre que voy a bajar mis banderas, están totalmente equivocados”.

A la reunión habían sido convocados solo los presidentes de los partidos que forman Juntos por el Cambio. Están presentes Federico Angelini (PRO), Maxi Ferraro (Coalición Cívica), Gerardo Morales (UCR), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) y Alberto Assef (UNIR). ​

En el ingreso al edificio, también realizó declaraciones López Murphy, quien ya se ha expresado a favor de Patricia Bullrich en la interna por la presidencia y respalda la posición de ésta: en contra de sumar a Schiaretti a la coalición.

“Estamos preocupados por cualquier actitud o comentario que lleve a confusión. En Córdoba apoyamos a Luis Juez”, ratificó el diputado nacional en declaraciones a la prensa.

Sostuvo que en la actualidad “ya están definidas las reglas de juego”. “Los que están, están; y los que no están irán por otro canal”, insistió.

López Murphy abrió la posibilidad de entablar un diálogo con el cordobés una vez que hayan pasado las Primarias y las generales de octubre. “Cuando terminen las PASO y que terminen las generales ampliaremos al máximo la coalición parlamentaria y de gobierno para incorporar a todos los que acuerden con nuestro programa”, dijo.

A su vez, se refirió a las elecciones municipales que se han llevado a cabo en Córdoba desde mediados de marzo, donde Juntos por el Cambio ha derrotado al peronismo en algunas localidades donde desde hace décadas no ganaban. “Hemos hecho un esfuerzo descomunal en Córdoba para vencer a Schiaretti y nos está yendo muy bien”, argumentó.

El panorama electoral en Córdoba

Córdoba tendrá elecciones para definir a su próximo gobernador el 25 de junio. La provincia, que ha venido celebrando comicios municipales desde el 19 de marzo, es clave por su importante número de electores y porque en 2015 fue el distrito que catapultó a Mauricio Macri a la presidencia.

Juez es candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, una postulación que se definió de acuerdo a qué aspirante medía más en las encuestas. Le ganó la pulseada al diputado Rodrigo de Loredo, que se quedó con la candidatura a intendente de la capital.

Por su parte, Schiaretti, sin posibilidad de reelección y volcado a su precandidatura presidencial, impulsa a Martín Llaryora, actual intendente de Córdoba capital, en la carrera por sucederlo en la gobernación. (Clarín)