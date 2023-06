Mauricio Macri rechazó sumar a Schiaretti a Juntos por el Cambio: “Esto pone en crisis a todo el sistema de la coalición”

Según publica Clarín El ex presidente dijo que “no se le puede faltar el respeto así” a los dirigentes de Córdoba y deslizó que el jefe de Gobierno porteño toma estas decisiones porque cree que está perdiendo la interna con Patricia Bullrich. “Ha tomado decisiones que no entiendo”, sentenció.

El ex presidente Mauricio Macri rechazó este martes la posibilidad de sumar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio y dijo que “no” entiende “las decisiones que viene tomando” Horacio Rodríguez Larreta.

“Cómo vamos a acordar con el PJ cordobés si han apoyado casi todas las leyes destructivas”, sentenció Macri en diálogo con Radio Mitre Córdoba, donde cuestionó que el jefe de Gobierno porteño plantee incorporaciones al espacio a ocho días para el cierre de listas.

En medio de la fuerte interna que se vive en la coalición opositora, el referente del PRO planteó que la decisión de sumar dirigentes a Juntos por el Cambio “debería haber sido algo planificado, discutido internamente, no una cosa improvisada ocho días antes” y reconoció que esto “pone en crisis todo el sistema de la coalición”.

El ex mandatario rompió el silencio ante la posibilidad de que su espacio político decida sumar fuerzas con Schiaretti, cuya iniciativa está impulsada por los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta (PRO) y Gerardo Morales (UCR). “El cambio y la unidad son importantes, pero el cambio primero. En ese orden”, advirtió.

Consultado sobre si Rodríguez Larreta “está cambiando las reglas porque siente que está perdiendo” la interna con Patricia Bullrich, respondió: “Tu sospecha es la que cada vez más gente tiene”.

“Cambiar reglas faltando 5 minutos…No las cambia aquel que está tranquilo en el camino en el que va, el que se siente tranquilo y seguro”, apuntó Macri.

Ante la consulta puntual acerca de si se sentía decepcionado por las decisiones que tomó Rodríguez Larreta, contestó tajantemente: “No las entiendo. Le he dicho a él que no entiendo las decisiones que viene tomando. Tenemos un compromiso con el cambio profundo, con el coraje que necesita la Argentina, o no tiene sentido volver al poder”.

“Hay que animarse a romper el status quo. Todas estas cosas que se están hablando suenan a un amontonamiento que desperfila a Juntos por el Cambio y la vocación de renovación. No entiendo. Honestamente, debería volver a esa mesa que creamos hace 15 días, donde quedamos claramente que los dos responsables dentro del PRO iban a sentarse a resolver cada problema que se presentara. Tiene que sentarse él con Patricia Bullrich y acordar qué modificaciones se quieren hacer. Cuando alguien quiere cambiar las reglas de juego, tiene que consensuarlo. no pueden cambiarse reglas de juego unilateralmente”, argumentó.

Al referirse a los dos precandidatos presidenciales del PRO, subrayó: “Tienen que mostrar mucha convicción de que están a la altura de llevar a cabo los cambios profundos que necesita la Argentina”.

“Las cosas tienen un tiempo y no podemos poner en crisis esto que hemos armado. No se actúa de manera improvisada, unilateralmente. La verdad que no está bien”, enfatizó.

En ese marco, el referente del PRO afirmó que lo “entristece toda esta discusión y no es oportuna”, además de sostener que no cree en “las decisiones improvisadas, superficiales o fuera de tiempo”.

“Faltan 8 días para el cierre de alianzas. No entiendo por qué tanta improvisación y superficialidad. En qué momento se hizo un debate interno, amplio y respetuoso para analizar pros y contras. No se le puede faltar el respeto así a nuestros candidatos y dirigentes cordobeses. Los que están proponiendo esto, de esta manera, no conocen a los cordobeses”, cuestionó.

En esa línea, el ex mandatario disparó: “Sobre qué compromisos de futuro, sobre qué valores, qué programa de gobierno estamos planteando con este acuerdo. Estoy cada vez más convencido de que somos el cambio o no somos nada”.

En otro tramo de la entrevista, Macri reiteró: “Costó mucho armar esta coalición, sostenerla cuatro años de gobierno, cuando había visiones distintas de cómo y cuán profundo debía ser el cambio. También costó después con un kirchnerismo tan agresivo. No se puede poner en riesgo”.

Luis Juez rechazó sumar a Schiaretti

Luis Juez volvió a rechazar la incorporación de Schiaretti Luis Juez volvió a rechazar la incorporación de Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio, en medio de una fuerte polémica entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

“Hay un final de ciclo en Córdoba y lo queremos aprovechar. Nos molesta cuando desde Buenos Aires con una calculadora nos quieran explicar lo que tenemos que hacer”, afirmó en diálogo con radio Continental.

El candidato a gobernador cordobés además contó que su presencia en la reunión de la mesa nacional de JxC “incomodó enormemente” y le respondió al presidente de la UCR, Gerardo Morales.

“No iría a Jujuy a decir que hay que incorporar a Milagro Sala, soy respetuoso de las jurisdicciones, le preguntaría a la gente de Jujuy cómo ampliaría su coalición. Estos tipos creen que pueden venir a Córdoba a decirnos que tenemos que hacer, con quien tenemos que convivir, están totalmente equivocados”, sentenció. (Clarín)