Axel Kicillof avanza en un acuerdo con los intendentes para que haya un solo candidato a gobernador en Provincia

Según publica Clarín Se reunieron este jueves en La Plata. “Se propone un formato de unidad y evitar la confrontación”, afirmó el gobernador.

Por: Rodolfo Lara

En el último tramo de la presentación de frentes electorales del 14 de junio y en línea con la exigencia planteada por los gobernadores del PJ, Axel Kicillof y un grupo de intendentes peronistas del Conurbano consensuaron este jueves avanzar con un esquema de candidaturas únicas del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires para sortear una PASO del oficialismo.

“Puede interpretarse como una habilitación al esfuerzo por la lista de unidad” que reclamaron los gobernadores peronistas este miércoles en el encuentro en el CFI, admitieron ante Clarín un par de intendentes convocados a la reunión en la Gobernación.

“Tiene que tener como factor común entre nosotros un proceso de intensificación de la unidad. Se propone un formato de unidad y evitar la confrontación”, resumió el propio Kicillof, quien apuesta por su reelección al frente del gobierno bonaerense. Y amplió: “La intención es hacer la mejor propuesta. No haremos nada que sea discordante con las estrategias nacionales” del Frente de Todos.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof – Foto: NA

Este miércoles trece gobernadores del PJ instalaron el reclamo unificador con el propósito de ofrecer certidumbres allí donde, hasta ahora, sólo persiste el embrollo.

​Con el mismo apremio, los jefes comunales de la primera y tercera sección electoral del Gran Buenos Aires, que concentra el 67% del electorado bonaerense, arribaron a La Plata con la intención de develar si tendrán que asistir al comicio con una única boleta oficialista para la Provincia o con dos. Y, en lo sustancial, si el candidato presidencial del espacio será único o la oferta oficialista se fragmentará.

La charla fue informal, según la referencia, porque el motivo del encuentro fue ajustar detalles del plan de obras para esa región del AMBA. Aunque sucedánea, tuvo su importancia. No tanto por la conversación con el gobernador, si no entre la propia veintena de intendentes quienes, a diferencia de décadas atrás, no tienen el poder de bloque para imponer mínimos criterios a la hora de definir candidatos.

En apariencia, de acuerdo con las fuentes consultadas, les queda mejor angostar al máximo la posibilidad de competencia interna. Eso se define como lista unidad. La diversidad no contribuiría con el armado en los distritos, que es, en definitiva, lo más importante para sus intereses.

Están en línea con la exigencia planteada por los gobernadores en el encuentro del CFI del miércoles. La demanda fue por una lista exclusiva que evite la disputa hacia adentro en las PASO.

Es una postura similar al ensayo del ministro de Economía, Sergio Massa. Compartido por Cristina Kirchner y Máximo Kirchner (presidente del PJ bonaerense). También de Kicillof.

Su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, quien estuvo en la reunión de este jueves, oficia de aliado de Máximo. Ambos promueven la uniformidad. Dicen expresar la voluntad absoluta de los intendentes. Una totalidad que se sale del molde días antes del comicio, cuando se definen las tendencias y los alcaldes acomodan sus movimientos en defensa propia. Alguno, cierto que en la más restringida clandestinidad, hasta estudia por donde andarán los cauces del posibilidades de Javier Milei en los tres cinturones urbanos del Conurbano. En caso, claro, que el candidato presidencial del FdT o su variante en el rótulo, no mueva el amperímetro.

Como sea, en todo globo precario, siempre hay fugas. Los intendentes de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y de Hurlingham, Juan Zabaleta, acaban de manifestar respaldo para que los candidatos se diriman en las PASO.

Entonces, cualquier esquema adquiere la precariedad de sus actores y del contexto.

Alberto Fernández, corrido de la reelección, insinúa poder de fuego momentáneo con la promoción de integrantes de su gabinete en la pelea electoral. Intermediarios Daniel Scioli y Agustín Rossi en la nacional, y Victoria Tolosa Paz en Buenos Aires.

Para Massa el plano es más lineal. Quiere “lista única”. Diferente en la constitución de aquella pretendida como unidad. Unica porque él representaría el artefacto electoral como síntesis de la candidatura.

Algo insinuó el ministro en la conversación a solas de este miércoles con el Presidente, en la Casa Rosada. Presiona con esa opción, a riesgo de emigrar del gobierno ante el fracaso del intento. Fue un adelanto del planteo que expondrá el sábado en el congreso del Frente Renovador. Será en Malvinas Argentinas y tendrá casi el carácter de amenaza política.

¿En qué punto se une el formato de Massa con el de los gobernadores? Dicen los mandatarios: “Exigimos la construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal”. ¿Esto es que deciden sobre el presidenciable o que sólo se limitan a poner el vice?

Aunque Kicillof comparte criterio con sus colegas, parte de un condicionamiento político que limita sus decisiones. Está subordinado a Cristina, al punto que la vicepresidente todavía no lo bajó de la grilla de candidatos a la sucesión de Fernández. Y que ni siquiera pudo adelantar la postulación de Verónica Magario como su acompañante de fórmula en la Provincia. Lo anunció y a las 24 horas tuvo que relativizar el adelanto.

Como baqueanos en descubrir esta clase de limitantes, los alcaldes peronistas que estuvieron con el gobernador no se precipitaron en pedirle definiciones. Esperarán el llamado del tándem Máximo-Insaurralde, y el tañido de la última campana de Cristina para determinar el curso de las acciones.

Mientras, aúpan al único candidato visible del kirchnerismo en campaña presidencial, Eduardo Wado De Pedro. El ministro del Interior, incluso, visita distritos de la oposición. Este jueves se mostró en compañía de Kicillof y la presidenta de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini. Estuvo en Tres de Febrero inaugurando obras.

Casi en simultáneo, en Escobar, Massa, anunciaba mejoras en las escalas para el monotributo junto a Insaurralde, y intendente local, Ariel Sujarchuk.

Es una caravana proselitista, con varios carriles, que incluyó al mismo Fernández. Estuvo en la planta de electrodomésticos Whirlpool, en el partido bonaerense de Pilar. Permaneció acompañado de Daniel Scioli en la primera fila. Una señal de persistencia. “No vuelvan para atrás, apuesten al futuro. Como dice el Flaco Spinetta: ‘mañana siempre es mejor'”, anduvo de promesas el Presidente. (Clarín)