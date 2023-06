Antes del número de mayo, Fernández: “No se puede vivir con una inflación de 100%”

Según publica La Nación El Presidente dijo que Cristina Kirchner “no tiene ninguna razón” en algunas críticas que le hace y aseguró estar “confundido” porque ahora que se bajó le piden que no haya PASO; volvió a cargar contra Milei.

En la previa de que esta tarde se conozca el número de inflación de mayo, cuando el INDEC marcó 8,4% en abril, el presidente Alberto Fernández analizó la variedad de factores que influyen en la escalada de precios e insistió con el concepto de “inflación autoconstruida” que tantas críticas le valió en otro momento. Y pese a que admitió que “no se puede vivir” con una suba de los valores en las góndolas interanual tan elevado, de 108,8% en el último registro, dijo que hay dos análisis posibles sobre esta situación. “Podés decir que llegó al 100% o que se multiplicó por dos cuando en el mundo fue por diez”, sostuvo, con eje en la pandemia, la guerra, la sequía y los 55 puntos que recibió de la administración macrista.

El presidente Alberto Fernández en Brasil – Foto: NA

“La inflación es en gran medida parte de lo que contaba de la guerra en Ucrania. Países que tenían tasas negativas tienen diez puntos de inflación, como Alemania. España tenía dos puntos y llegó a 12. Podes pararte en Chile, que se multiplicó por cuatro. ¿Por cuánto se multiplicó en la Argentina? Por dos. Lo que pasa es que Macri no se fue sin inflación, te dejaron 55%. No lo podés olvidar. Yo decía siempre que la inflación no se iba a resolver en cinco años e iba a demandar mucho tiempo, y no pensaba lo de la guerra, que no estaba en los planes”, detalló el Presidente en una entrevista desde Olivos para Oligarcas de la nada, un podcast hecho por estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, que también se transmitió en YouTube anoche.

“La inflación es un problema muy serio de la Argentina. ¿Arrancó conmigo? De ninguna manera. En este contexto podés decir ‘llegó al 100%′ o ‘se multiplicó por dos, cuando en el resto del mundo se multiplicaba por seis, por siete, por ocho, por diez’. Tenés los dos análisis”, entendió entonces Fernández, que sin embargo aclaró: “De cualquier manera no se puede vivir con una inflación de 100%”.

Entre sus consideraciones sostuvo que los cambios de Gabinete y las crisis al interior del Gobierno fueron “nocivos” para la inflación y al insistir con esta idea de la cuestión “autoconstruida” planteó una vez más que es la que realizan los comerciantes y empresarios pequeños que “ven ruido” y por las dudas aumentan los precios. “Eso ocurre en todos lados del mundo. En la Argentina con más potencia porque venimos de diferentes procesos inflacionarios, la gente está mas prevenida y tiene más tendencia a hacer eso”, indicó Fernández, quien también criticó a la oposición porque dijo que impacta negativamente en el indicador que se pronuncien a favor de la dolarización. (La Nación)