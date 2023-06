El kirchnerismo define la nueva marca electoral al filo del cierre de alianzas: qué nombre se baraja

Según publica Clarín Hay tensión por el reglamento para la competencia en las PASO. Hermética reunión de Cristina con Massa y Wado de Pedro.

Por: Guido Carelli Lynch

El oficialismo avanza hacia el cierre de alianzas previsto para las 23.59 de este miércoles entre el más absoluto hermetismo, operaciones cruzadas y máxima tensión. Hasta bien entrada la tarde del martes en la coalición de gobierno continuaban las negociaciones subterráneas entre las diferentes facciones que integran el Frente de Todos que definirá en las próximas cuál será su nuevo nombre, su composición y si habilita competencia interna en las presidenciales.

“Democracia e inclusión” es una de las alternativas que se debaten para reemplazar una marca electoral exitosa en 2019 y devaluada por la gestión y la derrota de 2021.

La vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner en un acto en La Plata – Foto: NA

Sin confirmaciones oficiales, trascendió que Cristina Kirchner encabezó este martes un encuentro en el Senado con Sergio Massa, Eduardo “Wado” de Pedro y Máximo Kirchner. El presidente del Instituto Patria Oscar Parrilli, mano derecha de la ex mandataria, confirmó la visita del ministro de Economía a la Cámara Alta, aunque sugirió que se trató de un encuentro de gestión, un detalle casi inverosímil a solo 30 horas del cierre de alianzas.

A la misma hora, en la Cámara Baja del Congreso el jefe de Gabinete Agustín Rossi, que también pide internas, brindó su informe de gestión.

“Hoy es incontestable esa pregunta”, respondió a Clarín uno de los principales referentes de la mesa chica de Massa que mantiene diálogo fluido con el jefe de La Cámpora sobre la cuestión más sensible que atraviesa al procedimiento formal para inscribir las alianzas ante la Cámara Electoral: que se habiliten o no la competencia interna.

La decisión de fondo llegará a más tardar el 24 de junio con el cierre de listas y la inscripción formal de los candidatos, porque el oficialismo podría habilitar primarias pero finalmente decidir una lista de consenso o dificultar al máximo la presentación de candidatos que desafíen la voluntad de CFK.

Gildo Insfrán recibió en el último congreso partidario del PJ, el 16 de mayo en el microestadio Ferro, la potestad para negociar las alianzas del peronismo con sus aliados.

En 2019, 15 partidos conformaron el frente oficialista, además del peronismo: el Frente Renovador, Kolina, Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro, el Frente Grande, Compromiso Federal, Movimiento Yrigoyenista, Partido Intransigente, Partido Comunista, Unidad Popular, Partido Solidario, Movimiento Proyecto Sur, Somos, FORJA y PARTE, el partido que fundó Alberto Fernández cuando se alejó del kirchnerismo en 2008.

El gobernador de Formosa desde 1995 hace equilibrio entre las partes, que no están dispuestas a sentarse en la misma mesa. Tras hablar con los Fernández y con Massa por separado, Insfrán se reunió este martes con Alberto Pérez, jefe de campaña de Daniel Scioli, y con Aníbal Fernández, virtual apoderado de la futura lista del ex gobernador y motonauta.

Algunos referentes del FDT que no quieren al ex gobernador sugieren que la candidatura de Scioli podría ser inviable por “falta de avales” y que no le quedaría más remedio que jugar con el sello fundado por el Presidente. En el sciolismo temen ser perjudicados, pero no se quedan callados. “Sería muy raro que le impidan competir cuando denuncian que Cristina está proscripta”, se queja un sciolista de la primera ola naranja.

En rigor, la inscripción de la alianza nacional solo definirá el reglamento para las PASO presidenciales y cómo será el reparto si hay competencia para los diputados del ParlaSur.

El grueso de la discusión se da en la Provincia, donde vive el 40% del electorado nacional y donde los frentes políticos que deseen competir tienen tiempo hasta las 10 de la mañana de este jueves para inscribirse en la Justicia electoral bonaerense. Ese detalle también preocupó a los movimientos sociales, que amagaron con no incorporarse al nuevo frente.

Es que cada distrito es el responsable de fijar las normas para -en caso de que se habiliten PASO- disponer cómo se integrarán las listas legislativas. La Cámpora y el kirchnerismo presionan para elevar el piso de un sistema de reparto d´hont al 40%, que sería un desafío para la boleta de Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz, cuyos aliados reclamaban semanas atrás que el piso establecido del 25% se redujera al 10% para poder integrar fácilmente las boletas.

Entre algunos de los aliados menores del kirchnerismo, que también empujan precandidaturas presidenciales como las de Juan Grabois, esperaban instrucciones para saber si podrían competir. “No nos dijeron nada aún. No sabemos nada”, señalaron.

Massa ya dio señales en el congreso partidario del Frente Renovador del sábado que quiere ser candidato preferentemente en una lista única, pero no descarta competir él o alguien de su espacio en una primaria.

Este martes, Rubén Eslaiman, vicepresidente de la Legislatura bonaerense y referente massista, sugirió que el ministro de Economía podría ser candidato a gobernador, una posibilidad que tampoco descartan en La Cámpora para empujar a Axel Kicillof al tope de la boleta, una posibilidad que el gobernador resiste. Dos dirigentes muy cercanos al líder del FR desacreditaron esa versión.

Los gobernadores -con la anuencia de la ex presidenta- se reunieron la semana pasada para exigir que haya una candidatura de unidad y carácter federal en el cierre. La CGT se sumó al pedido de unidad. El reloj corre. (Clarín)