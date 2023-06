¿Qué vieron Cecilia en Resistencia y Marcela en Río Gallegos?. Dos posibles crímenes derivados del poder que tienen sutiles puntos en común

(Por Rubén Lasagno) – Cecilia Strzyzoswki, la mujer desaparecida en el Chaco y cuyos huesos fueron encontrado en bolsas negras, femicidio por el cual están detenidos su esposo César Sena y los padres de éste, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, junto a un puestero del campo Gustavo Melgarejo, más allá de los escabrosos detalles que rodean al hecho, encuadra en un crimen ejecutado por personas que gozan de impunidad, poseen protección política y son el producto típico de los feudos provinciales, donde cualquiera que roza el poder, está en peligro de desaparecer.

Son muchos los ejemplos de este tipo de crímenes donde los llamados “hijos del poder” cometen delitos al amparo de la impunidad política y judicial con la cual gozan sus familias, pero, por suerte, hubo casos paradigmáticos como el de María Soledad en Corrientes, que marcó un antes y un después en esos feudos generalmente gobernados por familias enteras, durante 40 o más años y otro resonante crimen en el 2006 fue el de Paulina Lebbos, en Tucumán, entre muchos otros.

Sin embargo el detalle que deseo marcar, es la sutil “coincidencia” o “patrón” delictivo, que conectan desde lo procedimental en el delito a lo actitudinal en lo político, la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzoswki en Resistencia, Chaco y la de Marcela López en Río Gallegos, Santa Cruz.

El caso Cecilia Strzyzoswki

Sorteando los detalles básicos y fundamentales de un crimen y otro, en el de Cecilia se halló el cuerpo y se tiene a los supuestos asesinos y cómplices y en el de Marcela jamás se supo dónde está ni se sospecha de nadie, en ambos existen dos aspectos concurrentes que marcan ese “patrón” del cual hago mención más arriba.

Caso 1: lugar equivocado, momento equivocado

Se advierte que la muerte de la chaqueña habría sobrevenido luego de “haber visto o escuchado algo que no debía haber presenciado” y aquello selló su destino. Específicamente las fuentes consultadas entre colegas de Resistencia, dan cuenta de mucho dinero guardado en al menos dos de las propiedades de los Sena que estaban siendo cargadas en camiones para su traslado.

Nuestros colegas del Chaco nos refieren que existe una controversia muy fuerte, por el hallazgo de 9 millones de pesos en una de las propiedades allanadas, pero cuando se levante el secreto de sumario, va a ser sorprendente los millones de dólares que se darán a conocer, como producto de actividad ilícita, algunos conectando directamente a los imputados y su conexión política con el gobierno de Jorge Capitanich y el narcotráfico.

Caso 2: no debería haber pasado

En el caso de Marcela López, el hallazgo por parte de varias personas, incluyendo la hija de ella, Rocío, un rastreador con perros, un abogado y el dueño de casa José Luis Balado, su ex pareja, de cajas con fajos de dólares termosellados en la propiedad, que el propio ex marido de Marcela relatara en un audio publicado por OPI, de una conversación entre éste y su hijastra, se presume que podría haber sido el detonante de su desaparición. La familia coincide en la hipótesis de que Marcela vio o escuchó algo que no debería haber visto ni escuchado.

Caso 1: huesos en bolsas

Marcela López desaparecida en Río Gallegos – Foto:

Los investigadores encontraron sangre presuntamente de Cecilia, en una sierra y lugares descriptos como “la chanchería”, lo cual indica la intención de hacer desaparecer el cuerpo. Ahora la justicia estudia si una bolsa de huesos hallada en bolsas negras, pertenecen a la mujer asesinada.

Caso 2: Huesos “no compatibles”

Cuando “se investigó” el caso de Marcela López, se encontraron huesos enterrados en la casa de Balado y en la quinta, así como un maxilar semienterrado en un terreno lindero con la propiedad de la ex pareja de la mujer, donde funcionaba una cerrajería.

La propia Rocío y la hermana de Marcela, oportunamente, señalaron a la prensa que la jueza descartó que los huesos fueran de Marcela y les dijo que a su madre la “podría haber comido un mamífero” y que los huesos podrían haber sido depositados allí por un perro o una gaviota.

En el allanamiento a la propiedad de Balado se encontraron botellas de ácido y los bomberos buscaron particularmente en los caños de cloacas, de donde emanaba un desagradable olor, presumiendo que el cuerpo de Marcela había sido desaparecido allí. Nunca se avanzó en este sentido o la hipótesis fue descartada.

Caso 1: el poder

Los delincuentes y asesinos involucrados en el crimen de El Chaco, son amigos del Gobernador Capitanich, de hecho éste es padrino de sus hijos y Emerenciano Sena y Marcela Acuña van como candidatos en la boleta del gobernador kirchnerista.

La complicidad política y del poder feudal, generó un intento de impunidad en Resistencia, lo cual fue desarticulado por un Fiscal y un Juez que actuaron de acuerdo al orden establecido, con honestidad y profesionalismo.

Caso 2: Familia poderosa

En Santa Cruz, a pesar de que el propio Balado en sus audios, le advierte a Rocío que detrás de todo está su sobrino Mariano Balado, a quien pertenece el predio donde se encontraron los dólares termosellados, a su vez administrador de los bienes de la familia Kirchner, la justicia no lo tomó en cuenta, desechó cualquier hipótesis de que detrás de la desaparición pueda estar el poder y como si algo faltara, la Justicia Federal (Juzgado de Río Gallegos), se negó a abrir una investigación federal y la Cámara de Comodoro Rivadavia lo avaló, no dictaminando al respecto.

Caso 1: 20 mil personas

En el Chaco la sociedad se movilizó tras este aberrante crimen del poder político y mafioso y todos los días la capital provincial es escenario de marchas del silencio, manifestaciones, denuncias y pedido de justicia, con 20 mil o más personas indignadas en las calles, apuntando directamente como responsable de encubrimiento al gobernador Jorge Capitanich, amigo estrecho de esta familia de asesinos y mafiosos.

Caso 2: La familia

En Santa Cruz, fueron pocas personas las que marcharon pidiendo justicia por Marcela. Un par de manifestaciones con un puñado de 100 o 200 riogalleguenses apoyando a la familia y amigos de Marcela López, destacaron su indignación las primeras dos semanas en los que estalló la noticia. Luego de eso, nunca más hubo protestas contra el poder y la justicia, pidiendo que se investiguen los hechos.

Conclusión

Podríamos seguir por mucho tiempo más marcando las coincidencias entre un hecho y otro, encuadrados ambos en ese “patrón” universal que atraviesa a los crímenes del poder.

La ropa de Marcela, la hallaron doblada cuidadosamente en el muelle y a partir de allí la única hipótesis posible para la jueza, ha sido el suicidio y el intento del gobierno chaqueño de desactivar inicialmente la investigación por femicidio, son concordantes; el hallazgo de huesos humanos en uno y otro lugar se presumen de una mujer y en ambos casos desde la propia investigación se anuncia que serían pertenecientes a un hombre, pero nadie parece investigar (al menos en Santa Cruz) a qué persona corresponden; la prensa oficialista en El Chaco, intenta por todos los medios deslindar la responsabilidad política del gobernador Capitanich de los hechos ocurridos y una parte ínfima de la prensa independiente destapa la olla, informa con detalles y nacionaliza el aberrante crimen, en Río Gallegos, la prensa ataca sistemáticamente al abogado querellante, denigra su profesionalismo, pone en duda su capacidad y cuestiona al rastreador de perros que halló las pruebas, tanto de los huesos como del dinero termosellado. Intentan proteger al poder que paga sus cuentas.

Podríamos seguir analizando los puntos en común de ambos crímenes, pero esto solo nos basta para dejar en claro que los delitos que se ejercen desde el poder o a la sombra del mismo, tienen un hilo conductor que los define y los caracteriza, solo basta que algún juez probo y un Fiscal eficiente y sin compromisos con esos poderes, se involucre junto con la prensa libre y el pueblo, para desentrañar a las mafias. (Agencia OPI Santa Cruz)