(Por: Rubén Lasagno) – La oposición y los medios nacionales en particular hablan de “una derrota de Capitanich” en el Chaco, pero en general hacen abstracción de la realidad que marcan los datos concretos arrojados por los números los cuales reflejan el aspecto cuantitativo y cualitativo del voto chaqueño.

En el Chaco nada cambió, me animaría a decir y todo surge de los datos fácticos obtenidos el día después de una elección donde lo más vergonzoso, inédito y aberrante, es que los chaqueños en el cuarto oscuro se toparon con miles y miles de boletas donde a la imagen del candidato y actual gobernador Jorge Capitanich, lo acompañaban dos delincuentes encarcelados por un horrendo femicidio, ladrones de los dineros públicos y cuyo principal cómplice es el propio gobernador Capitanich que busca su reelección por cuarta vez en el Ejecutivo provincial.

Datos matan relato

La oposición lideró las Primarias con el 42,66% de los votos.

El Frente Chaqueño de Capitanich – Emerenciano Sena y Marcela Acuña completaron un total de 36,83% de los sufragios.

Sobre un total habilitado de 998.377 ciudadanos 582.617 fueron a votar y 415.760 se quedaron en sus casas; es decir que solo el 58,36% del electorado tuvo algún tipo de interés por demostrar su opinión y/o confirmar el estatus quo o manifestar algún tipo de cambio.

Capitanich salió segundo en las PASO con el 5,83% de diferencia aún llevando asesinos, femicidas y chorros en la misma boleta ¿De qué cambio me hablan?

En números concretos solo menos de 35 mil personas de los que sufragaron, lo hicieron por la oposición.

El domingo en El Chaco hubo un 41,64% de abstención.

¿La culpa es del chancho…?

Aunque el dicho parece algo desafortunado en base a las connotaciones que tiene el aberrante hecho criminal ocurrido en el Chaco, con gente del entorno del gobernador Capitanich, me pregunto si en medio del contexto socio-político en el que se desenvolvieron las elecciones el último domingo, se puede hablar de un “triunfo de la oposición”, como intentan reflejar los medios nacionales?.

Como primera medida hay que decir que las PASO no funcionan sino como una encuesta en todo caso, pero nadie es “perdedor ni ganador”, dado que define a los candidatos internos de cada partido y por analogía se comparan las cifras entre los frentes opositores y allí se ajustan, de alguna manera, las tendencias que (en teoría) podrían repetirse en las elecciones generales.

El uso descriptivo de un “triunfo” en las PASO, que hacen tanto de un lado como de otro, no marca una realidad concreta de cómo se reflejarán las elecciones reales de los partidos. Son dos instancias absolutamente distintas.

Por eso Capitanich no se siente afectado por las PASO.

Si llevando en la misma boleta la cara de los dos delincuentes-asesinos-lavadores más famosos por estos momentos en la Argentina (Emerenciano Sena y Marcela Acuña) la oposición solo le sacó menos de 6 puntos, esto significa que de acá a las elecciones generales, el gobernador de el Chaco quien tiene la estructura, los fondos para la política prebendaria y la patota a su cargo, está seguro de revertir ese escaso porcentaje y volver a triunfar, por cuanto, él sabe que la verdadera elección es esa y no la del domingo donde se dirimieron las internas. Si a esto le sumamos la memoria corta de la que hacemos gala los argentinos, yo que la oposición no estaría tan seguro de arriesgar la caída del régimen kirchnerista en el Chaco.

¿Indignados, apáticos o la bala de plata?

Que prácticamente la mitad del electorado le diera la espalda a la posibilidad de manifestarse en las Paso, indica la desidia del pueblo y lo lejos que está de expresarse por un cambio real y concreto.

Si esa mitad no fue a votar y en las generales todos o una parte de ellos, se vuelcan a las urnas, nadie puede especular cómo pesarán sus votos para uno u otro lado de la balanza.

Lo realmente concreto es que, si esa fracción que no votó el domingo hubiera querido “castigar” la imagen de Capitanich públicamente, habrían impuesto su voto como la bala de plata para terminar con el régimen. No lo hicieron y la duda más que razonable, es que poco les importa lo que ocurre en la coyuntura y su voto pasa por otras preferencias y no precisamente por la corrupción y los crímenes del poder expuestos en esa provincia.

Jorge Capitanich gobernador de Chaco – Foto: NA

Si a pesar de la coyuntura caliente que vive el Chaco, donde aún no encontraron el cuerpo de Cecilia, pero los rastros y las huellas indican que los asesinos son los Sena, testaferros del poder, quienes acompañaron con sus caras a Capitanich en las boletas más otros dos cómplices imputados en la causa que acompañaron en cargos de diputado provincial y concejal, el gobernador ha logrado que un porcentaje minúsculo de 35 mil personas sobre casi un millón que figuran en el padrón, no lo hayan acompañado, la pregunta que nos hacemos es ¿Y el resto de la población dónde está?.

¿Dónde está la responsabilidad, entonces, de que Jorge Capitanich persista, perdure e insista con su cuarto mandato en El Chaco?. Sin duda en el electorado del Chaco.

Delincuencia explícita y aún asi…

No hay dudas que a pesar de todo, los chaqueños no pueden o no quieren cambiar. No existe cuadro más desolador, antipolítico e inmoral que el de un candidato que se muestra en la misma boleta con asesinos y delincuentes y aún así, en las Primarias aparece atrás por menos del 6% de las preferencias, ante el desinterés de la mitad de la población por hacerle conocer su desprecio.

Es el mismo modelo que a gran escala vivimos los argentinos en las elecciones del año 2019. Sabiendo que votábamos escoria, chorros, malvivientes, inútiles y condenados, volvimos a reincidir, la gente puso al kirchnerismo en el poder y así nos va.

Dudo cada vez más de aquella frase histórica y ridícula de uno de los padres de fracaso argentino: Eduardo Duhalde, quien dijo que los argentinos estábamos condenados al éxito.

La realidad lo contradice y no es culpa de ellos; el kirchnerismo sabe lo que hace y se propone conseguirlo una y otra vez; la culpa es solo y definitivamente, nuestra. (Agencia OPI Santa Cruz)