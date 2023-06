El humo de la “descarbonización” del BID, la contradictoria agenda de YCRT la timba de Massa y los gremios que cualquier excusa les viene bien para no trabajar

(Por: Rubén Lasagno) – Estamos asistiendo a una época de ridículas contradicciones desde lo político, social y sindical, pero lo más grave es ver cómo, quienes ostentan el poder, erosionan desde la institucionalidad, como lo hace el kirchnerismo en Jujuy y El Chaco, hasta los valores fundamentales como son el trabajo y la dignidad de un pueblo, elementos que no tiene reposición porque afectan la esencia misma del país y avergüenza no solo a los argentinos, sino a quienes se nos acercan; por esta razón sufrimos el aislacionismo internacional que padecemos, que no es casual, es la causal.

Descarbonización y billetera

Con bombos y platillos, el gobierno nacional a través del Ministro de Economía Sergio Massa, anunció bajo el título “Nuevo apoyo del BID a la Argentina” la asignación de 350 millones de dólares al gobierno para “apoyar la agenda climática y la descarbonización”.

Massa, luciendo en la foto esa cara de circunstancia que lo caracteriza, actúa como un verdadero pordiosero internacional, que busca y mendiga cualquier dólar que ande suelto por allí, para usarlo a fin de llegar a tapar los rumbos abiertos en la economía de nuestro país, por la impericia, la corrupción y la inutilidad, tanto de él como de sus predecesores.

el Ministro de Economía Sergio Massa, anunció bajo el título “Nuevo apoyo del BID a la Argentina” la asignación de 350 millones de dólares al gobierno para “apoyar la agenda climática y la descarbonización” – Foto: Economía

El anuncio de parte de su Ministerio en redes sociales, surfea en falacias y ridículas construcciones de orden formal, para hacernos creer que “El BID apuesta por Argentina” (¿?), cuando en realidad es un programa internacional por el cual BID Invest promueve la expansión de la iniciativa PYMES Climate Hub en América Latina y el Caribe, a través de una alianza con We Mean Business Coalition y con el apoyo de Perú Sostenible, representante del sector empresarial a través de cuya plataforma, por la cual los países del continente recibirán apoyo financiero y técnico, tiene el objetivo de impulsar los procesos de transición hacia una economía justa y neutra en emisiones entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), tal como lo anuncia el programa.

Massa, lo vende con las siguientes palabras: “Este financiamiento nos permitirá reforzar la planificación y aplicación de políticas que contribuyan a la sostenibilidad, a la descarbonizacion y a la economía circular, que crea valor añadido y extiende el ciclo de vida de los productos”.

Con los ojos brillosos, cual sediento caminando en el desierto, Sergio Massa muestra en esa foto que su pensamiento está lejos de la “descarbonización” y le augura a esos 350 millones de dólares algún destino incierto, que probablemente capitalizarán sus amigos empresarios del poder y pagaremos todos los argentinos quienes le sostenemos la timba financiera a la banda.

Los mejores “descarbonizadores”

Si Sergio Massa quiere perfeccionar “la descarbonización” del país, no tiene que ir a buscarlos muy lejos.

Mientras el Ministro de Economía se regodea cumpliendo con los “estándares internacionales de baja emisión de carbono”, con la otra mano le llena la valija al ex gobernador Daniel Peralta para que apure la puesta en marcha del yacimiento de carbón en Río Turbio. Y aún asi, todavía no logró que se apriete una sola tuerca en YCRT.

Dentro del yacimiento y la Usina de 240 Mw, subsisten cuatro sindicatos: ATE, APS, Luz y Fuerza y La Fraternidad. Todos ellos mantienen, por distintas razones personales y colectivas, detenido el yacimiento desde hace más de 4 años. Por eso, insisto, si Massa quiere descarbonizar el país, tiene en YCRT los mejores técnicos y especialistas en no emitir gases a la atmósfera, ya que no trabajan pero cobran y como si eso fuera poco, por orden del propio Massa están recibiendo aumentos y la increíble BAE, que es un premio a la producción.

Como no encuentro una razón lógica para que el nuevo Interventor les pague a los trabajadores que no trabajan, un premio por productividad, quizás (infiero) les paga por orden de Sergio Massa para que contribuyan a la descarbonización del aire prístino de nuestra provincia, atento a convenio que firmó con el BID.

“Cualquier colectivo les queda bien”

Hace muchos años se acuñó esta frase que grafica cómo una persona o un grupo de personas, pueden tomar por distintos caminos y llegar al mismo objetivo. Claramente los sindicatos de YCRT/Usina de Río Turbio, utilizan cualquier motivo para no trabajar.

Lo que se presume, podría ser un débil repunte de las posibilidades productivas de YCRT, empresa privilegiada a la que éste gobierno le permitió subsistir sin producir, queda reducido a cero, cuando leemos una comunicación dada a conocer por ATE y dirigida a la actual Intervención, en la que manifiesta que “por los hechos violentos hacia la protesta popular acontecidos en la provincia de Jujuy, ATE adhiere a la decisión de realizar un día de paro en el yacimiento a partir de las cero horas del día 22 de junio”.

Los afiliados de ATE Río Turbio han sido los más beneficiados con el cambio de la nueva Intervención, puesta allí para recomponer mínimamente la empresa y ponerla a funcionar de cara a la incertidumbre que se expone en el contexto político nacional presente y futuro. Pero son ellos mismos los que se niegan a darle continuidad. Y sobre un controvertido mensaje de unidad en solidaridad por la represión en Jujuy, vuelven a formalizar un paro.

El humo de la “descarbonización” del BID, la contradictoria agenda de YCRT la timba de Massa y los gremios que cualquier excusa les viene bien para no trabajar

Es el mismo sindicato que guardó su lucha cuando este gobierno despidió 417 compañeros de YCRT, es más, su Secretaria General Olga Reinoso denunció a los propios trabajadores en la justicia, para facilitarle al Interventor de entonces, Aníbal Fernández, la formalización de los despidos.

Son los mismos que durante la gestión del macrismo, vandalizaron bienes de la empresa, atacaron a la familia y propiedades del Interventor Zeidán, lo hicieron retroceder en los retiros indemnizados por YCRT, lo obligaron a tomarlos nuevamente, pero se quedaron con las indemnizaciones millonarias que cobraron.

Así está planteado el sindicalismo de la cuenca, en relación con la empresa YCRT. Hoy es Jujuy, mañana puede ser cualquier otro motivo que sirva para los fines políticos de éste y otros sindicatos. Cualquier colectivo les queda bien, si el fin es vivir sin trabajar, pero cobrando todos los beneficios como si se tratara de una empresa autosustentable. Muy triste. (Agencia OPI Santa Cruz)