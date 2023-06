El tren fantasma de los candidatos y el síndrome de la tortuga lora

(Por: Rubén Lasagno) – Si repasamos las candidaturas en los diferentes partidos políticos, ya sea a nivel nacional como provincial, asusta ver tantas “caras retro”, archi conocidas, tantos nombres repetidos, tantos reincidentes responsables de otros fracasos, que ya no sabemos exactamente si pretenden ganar al electorado por sus ideas o ganar la elección por cansancio y repetición.

A nivel nacional la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi, por el frente del huevo frito, es lo más decadente y anti electoral que se le podría haber ocurrido a Cristina Fernández, la madre putativa de ambos, mujer que si algo no ha hecho bien, ha sido elegir a sus marionetas políticas, grandes fracasados como lo es el actual presidente Alberto Fernández y antes Aníbal Fernández , Daniel Scioli y así sucesivamente. La fórmula actual es, literalmente, el tren fantasma.

La desvergüenza de Massa es sublime. No le basta ser el Ministro de Economía más fracasado de la historia argentina, quien ha logrado llevar la inflación mensual a casi dos dígitos, el dólar a niveles inimaginables, un aumento fenomenal de la pobreza y poner al país internacionalmente en la tercera posición entre los que tienen la mayor inflación del mundo y ha superado en inflación mensual a Venezuela, sino que ahora, como si hubiera llegado en un plato volador, busca ser el candidato único del frente con la marca del huevo frito, por acción y elección de su alter ego: Cristina Fernández, quien no está proscripta, se autoproscribe para evitar la vergüenza electoral y lo manda de “carne de cañón” para que sea él quien se estrelle, porque la viuda no olvida lo que fue y es el tigrense.

Sin el mínimo criterio lógico, Massa acepta y arremete con su candidatura a presidente, estando en funciones, nada menos que como Ministro de Economía de un país destrozado económica y financieramente, por él mismo. ¿Creerá que el pueblo padece de amnesia o es alienado como él y su tutora?.

Una sola pregunta se nos ocurre ¿Cómo hará Massa en campaña para prometernos a los argentinos resolver el grave problema de la economía nacional, cuando es él mismo quien nos metió en la peor crisis de la historia, es el padre de la inflación descomunal por la que transitamos y nos sigue endeudando ante el FMI y los chinos para buscar un dólar que lo ayude llegar a diciembre?; obvio, en sus discursos va a seguir echándole la culpa a Macri, porque lo que menos tiene y siente, es vergüenza.

De Agustín Rossi ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho?. Es un sujeto inútil de toda inutilidad pero utilizable para todo servicio, como Parrilli o Scioli, para buscarle un paralelo dentro del kirchnerismo y puesto a dedo por Cristina Fernández para que acompañe la arremetida kamikaze de Massa.

La viuda pretende que el suicidio político de ambos, esté lo mas lejos posible del Frente para la Victoria, por eso, previamente, creó la nueva marca trucha denominada “Unidad por la Patria” que casi como una premonición o una maldad subliminal, identificó la marca como un huevo estrellado en una sartén.

En Santa Cruz el tren fantasma también se puso en marcha, pero tal vez por la proximidad que tenemos con la pléyade política autóctona, que elección tras elección intenta coronar en algún carguito y muchos de ellos, por insistencia y persistencia, lo logran, son más identificables que los auténticos decadentes filtrados en las boletas sábanas de los partidos nacionales.

Como la tortuga lora, los pequeños quelonios marinos que hacen sus nidos en la arena y sus crías deben cruzar las desoladas playas hasta llegar al mar y en ese trayecto pocos de ellos alcanzan el agua, en Santa Cruz la pelea a codazos por integrar alguna lista, tiene ribetes de histeria colectiva y connotaciones cuasi cómicas, si no fuera por la seriedad que reviste votar a inútiles y oportunistas que se filtran en listas las cuales nadie o pocos leen y ponen en las urnas sin mucho análisis ni discernimiento.

Viejas Boletas de algunos que vuelven como José Blassioto

Basta fijar la atención en los personajes que se reciclan en todos y cada uno de los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, para darnos cuenta dónde están los “becarios”, quienes desde hace 10, 15 o más años viven de la política (de todos nosotros) y reinciden sin remordimiento, buscando, como Massa y Rossi, hacernos creer que podrán hacer algo que no hicieron cuando tuvieron su oportunidad o aquellos que amparados por “la duda razonable” de la que gozan al no haber ejercido nunca un cargo público, no muestran ninguna condición aparente para ejercerlo y tratan de convencer a la sociedad desprevenida que sirven para algo.

Como en la metáfora de las tortugas marinas que se largan en carrera por la playa hacia el mar y pocas llegan porque son devoradas por gaviotas y cangrejos, los argentinos y especialmente los santacruceños, tenemos en nuestras manos la “selección natural” que como a la tortuga lora, nos permitirá seleccionar que solo un mínimo porcentaje de los personajes propuestos, lleguen a culminar su carrera con éxito y esa herramienta depredadora para esa especie, es el voto.

Si estudiamos previamente las listas, analizamos a los personajes, denunciamos las inequidades y separamos los oportunistas e inútiles de aquellos sin antecedentes desfavorables previos ni pasado político repudiable, nos transformaremos en las gaviotas y los cangrejos que depredan a las tortugas marinas, seremos esa selección natural que tanto necesita la Argentina y Santa Cruz, para comenzar a pensar, a pesar de todo, que aún hay esperanzas de creer en un futuro distinto. (Agencia OPI Santa Cruz)