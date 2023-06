Pañuelos negros para lo desaparecidos en democracia

(Por Rubén Lasagno) – Existen los pañuelos blancos, que aluden al recuerdo permanente sobre la desaparición de personas durante la dictadura y fue establecido en la sociedad como un simbolismo que no necesita ningún aditamento ni leyenda para saber que nacieron como reclamo genuino de madres cuyos hijos les fueron arrancados del hogar o perdido la vida en la lucha desigual contra las dictaduras de los´70.

Hasta allí la realidad, lo genuino, lo respetado. Luego, a partir del año 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, la apropiación de los pañuelos blancos para hacer negocios, desvirtuó el concepto, el simbolismo, el objeto de su existencia y aludiendo a la frase maradoniana, de “la pelota no se mancha”, para explicar el uso antideportivo y mafioso del fútbol, el kirchnerismo manchó lo pañuelos en una historia perversa, egoístas y de apropiación para fines pseudo ideológicos, que no vale la pena repetir.

Hay cifras mentirosas, forzadas y armadas solo a los fines políticos y económicos, sobre la cantidad de desaparecidos, cuya cantidad la pregonan en 30 mil, cuando la propia CONADEP contabiliza 8.961 personas desaparecidas y 380 centros clandestinos de detención en aquellos años de plomo. Esa es la verdad oficial, el resto es una farsa.

Sin embargo, de las miles de desapariciones en democracia no existen datos oficiales, porque los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales responsables directos de la desaparición de personas, crímenes sin resolución ni castigo, producto de la inseguridad que todos los días se cobra la vida de la gente, no llevan registro y tampoco se confecciona ninguna estadística que permita a la sociedad, ver en la práctica, que el Estado sigue siendo el principal responsable de la desaparición y muerte de miles de argentinos, cuyas familias no tienen justicia.

Los pañuelos blancos y (faltan) los negros

Sería bueno, entonces, que las “madres del dolor”, las familias devastadas por la inacción del Estado o por su complicidad en la desaparición de Argentinos en la actualidad y no de hace 50 años, enarbolen un símbolo como el pañuelo negro, sin ninguna inscripción ni referencia, el cual solo, con verlo, identifique a estos crímenes que sufrimos a diario y no solo no son contabilizados ni registrados, sino que son cuidadosamente ocultados por los sucesivos gobiernos no ya porque los avergüence, algo que desconocen supinamente, sino porque no lo pueden ideologizar ni utilizar políticamente, como sí lo hacen con la historia que manipulan a su antojo a través del relato.

Las desapariciones en democracia autoinculpan a gobiernos como el actual, que usufructúa el relato setentista para llenarse los bolsillos, abonar militancia y vender humo “ideológico” vacuo y sin sustento, mientras por atrás arman pingües negocios entre amigos o usan como símbolo político los pañuelos o el Skyvan PA-51 que vergonzosamente pararon ayer detrás de la vicecondenada, mientras hablaba a su militancia desde Aeroparque, máquina que compró Sergio Massa en EEUU, vaya a saber a qué precio y con cuánto sobrecosto, solo para abonar el relato ficticio, setentista y sesgado, de este populismo berreta que supimos conseguir hace 20 años atrás.

Los pañuelos negros son necesarios para recordarles al gobierno nacional y a los gobiernos de provincias como Chaco, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y otros verdaderos feudos políticos, que día a día existen personas que mueren y desaparecen por culpa y responsabilidad propia y directa del presidente y los gobernadores, pero de quienes nadie se acuerda, porque desde el poder se hacen todos los esfuerzos por ignorarlos.

Los pañuelos negros, seguramente, no van a ser propiedad de gobiernos como éste ni van a ser impulsados por los Pietragalas, Dondas y Carlotos de la vida. Acá no habría relato ni plata, solo sufrimiento y culpa. Sería políticamente incorrecto, no existiría la posibilidad de usufructuar los dineros públicos mediante la mentira y el relato, porque sería reconocer el propio fracaso del Estado como la suma del poder.

Entonces, esos pañuelo negros, debería comenzar a cubrir las cabezas de las madres, las abuelas, hijos, hermanos y familiares de quienes desaparecen o mueren por intervención directa del Estado, por su inacción o la vil complicidad de la justicia.

Y un día determinado de cada mes, caminar por las plazas y rodear edificios de gobierno con los pañuelos negros puestos o alzados en la mano, para instalar la verdad de las desapariciones en democracias que de hecho, son muchas más de las 8.600 de la dictadura y las cuales, por decisión de la política y complicidad hipócrita, se silencian y se hunde en el olvido más atroz. (Agencia OPI Santa Cruz)