Banco Mundial aprueba préstamos por U$S 900 millones para proyectos de infraestructura, energía y salud en Argentina

El directorio del Banco Mundial aprobó hoy tres nuevos préstamos para Argentina, que suman un total de U$S 900 millones. Estos fondos estarán destinados a financiar proyectos de infraestructura, energía y salud en el país.

Según informó el organismo crediticio, se destinarán U$S 400 millones para ampliar el acceso a energía limpia y promover medidas de eficiencia energética en hogares y comunidades vulnerables. Otros U$S 300 millones se destinarán a mejorar la cobertura de servicios de salud de calidad, mientras que U$S 200 millones se utilizarán para reducir los riesgos de inundaciones en diferentes ciudades argentinas.

Los tres proyectos consisten en préstamos de margen variable, los cuales deberán ser reembolsados en un plazo de 32 años, con un período de gracia de siete años.

El proyecto denominado “Energía Limpia para Hogares y Comunidades Vulnerables” tiene como objetivo proporcionar servicios de electricidad a más de 200.000 personas que residen en áreas rurales remotas. Además, busca implementar medidas de eficiencia energética en hogares e instituciones mediante la sustitución de electrodomésticos antiguos, como heladeras, y la instalación de iluminación eficiente para reducir el consumo eléctrico.

Por su parte, el programa “Cobertura Universal Efectiva e Integración del Sistema Nacional de Salud” respalda el Plan Nacional Integrado de Salud 2023-2028, centrándose en mejorar la cobertura equitativa y efectiva de servicios de salud para la población sin cobertura. Este proyecto contempla la prevención y control de enfermedades no transmisibles, como el cáncer de mama, la creación de una red de oncología pediátrica, la mejora de servicios de salud mental y servicios relacionados con violencias de género. Además, se busca integrar el enfoque de género, la diversidad y la perspectiva climática en los servicios sanitarios. También se implementarán acuerdos centralizados de adquisiciones para ahorrar hasta un 70% en la compra de medicamentos esenciales, así como la adopción de la receta digital para minimizar errores de prescripción y facilitar el intercambio de información entre profesionales de la salud.

El proyecto “Infraestructura resiliente al clima para la gestión del riesgo de inundaciones urbanas” tiene como objetivo fortalecer la resiliencia al clima en ciudades expuestas a inundaciones y apoyar una mejor gestión integrada que beneficie a un millón de personas. Se invertirán U$S 200 millones en infraestructura, principalmente en la región del Norte Grande (Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones) y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde se concentran la mayoría de los asentamientos urbanos vulnerables afectados por inundaciones.

En relación a esta noticia, el ministro de Economía, Sergio Massa, destacó la importancia de mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país y fortalecer el sistema de salud pública. Asimismo, resaltó la importancia de realizar proyectos de infraestructura que mitiguen los efectos del cambio climático y promuevan el uso eficiente de la electricidad.

Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, afirmó que están acompañando a Argentina con inversiones que contribuyen a reducir la vulnerabilidad climática frente a las inundaciones y a avanzar en la transición energética. Además, reiteró el compromiso de apoyar inversiones en salud pública para lograr una cobertura cada vez más equitativa y efectiva. (Agencia OPI Santa Cruz)

Con información de NA.