Los argentinos tienen casi un Producto Bruto en divisas fuera del sistema financiero

Datos del INDEC revelan que los argentinos poseen US$ 389.575 millones en billetes y activos en el extranjero, aproximadamente equivalente al Producto Bruto, mientras las reservas del Banco Central disminuyen.

Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los argentinos tienen un total de US$ 389.575 millones en divisas y activos fuera del sistema financiero. Esta cifra representa aproximadamente el Producto Bruto del país y comprende dólares, euros y otras monedas, así como inversiones directas financieras y directas en manos de empresas y personas argentinas, la mayoría de las cuales no están declaradas.

En comparación con el mismo período del año anterior (US$ 381.614 millones), estas tenencias de divisas aumentaron en US$ 7.961 millones durante el primer trimestre de este año. Mientras tanto, las reservas brutas del Banco Central experimentaron una disminución de US$ 4.077 millones en el transcurso de un año, pasando de U$S 43.137 millones a U$S 39.060 millones.

Del total de las tenencias de divisas y activos en el extranjero, US$ 246.296 millones corresponden a moneda y depósitos, seguidos de inversiones de cartera en participación de capital y fondos de inversión (US$ 48.713 millones), inversiones directas en participaciones de capital (US$ 46.460 millones) y títulos de deuda (US$ 33.279 millones), entre otros activos de menor importancia.

Estos datos reflejan la acumulación de divisas por parte de los argentinos en efectivo, inversiones financieras y propiedades en el extranjero, mientras el Banco Central enfrenta dificultades para acumular reservas en dólares. La suma de US$ 389.575 millones se compara de manera similar con la deuda pública nacional.

Dólares “bajo el colchón” –

Gran parte de estos fondos se encuentran fuera del sistema financiero local y han sido acumulados a lo largo de los años. Los billetes de monedas extranjeras y los depósitos, principalmente en dólares, ya sea en cuentas en el extranjero, cajas de seguridad o “bajo el colchón”, representan US$ 246.296 millones, ya sean declarados o no. A principios de 2016, esta cifra ascendía a U$S 154.682 millones, y a principios de 2020, alcanzaba los US$ 227.367 millones.

Estos números ilustran el fenómeno de salida o fuga de capitales, que se ha incrementado año tras año debido a la depreciación del peso, la brecha cambiaria, el bajo crecimiento económico, la recesión, la alta inflación, la paralización de la actividad económica agravada por la pandemia y las restricciones impuestas, el aumento de la informalidad y el creciente nivel de pobreza en la población argentina.

La pesificación de depósitos, el canje compulsivo por bonos, el corralito y el cepo también han influido en esta acumulación de divisas en el extranjero. Los datos del INDEC se basan en los movimientos de compra y venta de moneda extranjera en el sistema bancario y financiero, así como en la entrada y salida de fondos y capitales a través del Banco Central. También se tienen en cuenta las propiedades, inversiones y activos que los argentinos poseen en el extranjero, así como las estimaciones de movimientos de fondos, como en el caso del turismo extranjero.

Por otro lado, según el INDEC, durante el primer trimestre de este año se estimó un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de US$ 5.641 millones, principalmente debido a una disminución en el saldo de exportaciones de bienes. Este resultado representó un deterioro de US$ 4.177 millones en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

En cuanto a la deuda externa, tanto pública como privada y denominada en moneda extranjera, se estima que alcanzó los US$ 275.093 millones al 31 de marzo de 2023, en comparación con los US$ 274.515 millones del año anterior. Esta pequeña variación se explica en gran medida por el aumento de la deuda pública en pesos, ajustada por inflación o tipo de cambio. (Agencia OPI Santa Cruz)

Con información de NA.