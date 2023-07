Dólar blue cierra a la baja en $493, mientras tipos de cambio financieros operan al alza y el BCRA vende reservas

En la jornada de hoy, el dólar blue experimentó un cierre a la baja, cotizando a $493 para la venta y $488 para la compra. Cabe destacar que el volumen de operaciones fue reducido debido al feriado en Estados Unidos, lo cual limitó los movimientos en el comercio exterior. La brecha entre esta cotización y el tipo de cambio oficial se ubicó en aproximadamente el 91%.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el mercado, vendiendo reservas por un monto de US$ 47 millones con el objetivo de satisfacer las necesidades del mismo. Asimismo, las liquidaciones por el dólar agro de las economías regionales totalizaron US$ 8,6 millones, acumulando un total de US$ 5.426 millones desde el inicio de la tercera etapa del programa de incremento exportador.

En la bolsa porteña, los tipos de cambio financieros mostraron un repunte. El dólar MEP o Bolsa, negociado con el bono GD30, alcanzó los $485,5, reduciendo la brecha con el tipo de cambio oficial al 87,3%, el valor más bajo desde el 17 de abril.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación, operado también con el mismo bono, llegó a los $492,8, ampliando el spread con el tipo de cambio oficial al 90,1%.

En cuanto a las cotizaciones sin impuestos, el dólar se situó en $271,6 para la venta, según el promedio de los principales bancos. En el Banco Nación, el billete verde se ofreció a $270,5, mientras que el dólar solidario o ahorro, que incluye la carga impositiva, operó en $448,1.

En relación a los tipos de cambio aplicables a los gastos de turismo en el extranjero, el dólar Qatar avanzó hasta los $543,20, generando una brecha de 48 pesos en comparación con el dólar blue.

El dólar mayorista cerró la jornada a $259,35, registrando un notable incremento en comparación con la sesión anterior, con un aumento de $1,45. (Agencia OPI Santa Cruz)

