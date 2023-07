Juan Schiaretti lanza su campaña presidencial con un mensaje “antigrieta” y críticas al kirchnerismo

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial por Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, oficializó hoy el inicio de su campaña presidencial con un discurso contundente contra el kirchnerismo y un llamado a superar la grieta política que divide al país.

En un acto realizado en la ciudad de Buenos Aires, Schiaretti estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Florencio Randazzo, ex ministro del Interior y Transporte, así como por Diego Bossio, ex titular de la Anses, y la ex senadora Hilda “Chiche” Duhalde.

En su discurso, Schiaretti señaló que la grieta política instaurada por el kirchnerismo y alimentada también por el gobierno de Mauricio Macri ha llevado al país a un rápido deterioro económico y social. El gobernador provincial destacó que esta división perjudica a la población y provoca una inflación desmedida que afecta los ingresos de los argentinos.

El mandatario provincial recordó al ex gobernador José Manuel De la Sota, quien cortó la hegemonía radical en 1998 y dio inicio a un proceso de 24 años de gobierno peronista en la provincia mediterránea. Schiaretti resaltó el apoyo del pueblo cordobés a este modelo y enfatizó que el kirchnerismo fue relegado al sexto lugar en las elecciones recientes.

El Tribunal Electoral de Córdoba confirmó la victoria de Martín Llaryora, el candidato de Schiaretti y actual intendente de la ciudad de Córdoba, sobre el postulante de Juntos por el Cambio, Luis Juez. Con esta victoria, el proyecto iniciado por De la Sota se extiende hasta 2027.

Schiaretti también envió un mensaje al peronismo en general, instando a que el movimiento se libere de la colonización del kirchnerismo, que, según él, ha traído más pobreza y miseria al país. En conferencia de prensa, el precandidato presidencial destacó la buena gestión como distintivo de sus compañeros de fórmula, Randazzo y Bossio.

Con su campaña presidencial oficialmente en marcha, Schiaretti busca posicionarse como una alternativa política que promueva la unidad y la superación de la polarización en Argentina. Su discurso apunta a generar consensos y dejar atrás las divisiones que han marcado la política del país en los últimos años. (Agencia OPI Santa Cruz)

Con información de NA