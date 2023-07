Silvina Batakis declara en el Juicio Político a la Corte Suprema por coparticipación

La ex secretaria de Provincias, Silvina Batakis, compareció hoy en la Cámara de Diputados en calidad de testigo en el marco del Juicio Político a la Corte Suprema por la causal de “coparticipación”. Durante su testimonio, Batakis afirmó que durante el Gobierno de Mauricio Macri hubo una transferencia “infundada” de partidas y un exceso de recursos para el Gobierno de la Ciudad.

En su exposición ante la comisión de Juicio Político presidida por Carolina Gaillard, Batakis hizo referencia al conflicto que surgió en enero de 2016, cuando Macri incrementó la cuota de coparticipación para la Ciudad del 2,35% al 3,75%, alegando que se necesitaba financiar el traspaso de la Policía al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.

Poco tiempo después de asumir la presidencia, Alberto Fernández revocó ese 1,40% adicional de coparticipación para ayudar a Axel Kicillof en el conflicto con la Policía Bonaerense, estableciendo por decreto un 2,32% para la Ciudad.

Como resultado de esta reducción, la Ciudad llevó el conflicto a la vía judicial. Después de tres audiencias de mediación en las que la gestión porteña rechazó las ofertas de Nación, la Corte Suprema dictó una cautelar que elevó la coparticipación para la Ciudad al 2,95%, dejando pendiente la resolución definitiva.

Batakis expresó que la transferencia de recursos del Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto destinado a la seguridad en la Ciudad. Además, señaló que este aumento de la coparticipación generó una nueva desigualdad entre las provincias, ya que estas reciben transferencias sin que se especifique su destino específico.

La ex secretaria de Provincias describió la coparticipación federal como un fenómeno de “manta corta”, donde la reducción de recursos por parte del Gobierno nacional afecta a otras jurisdicciones. Además, mencionó que se hicieron distintas propuestas para llegar a un acuerdo, pero la Ciudad no aceptó ninguna de ellas, alegando que no cumplían con sus expectativas.

Batakis también explicó cómo se estableció el porcentaje de coparticipación del 2,32% para la Ciudad en 2020, basándose en las equivalencias de los costos de las transferencias y el traspaso de la Policía.

El testimonio de Batakis se da en el contexto de las conversaciones filtradas entre el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el vocero de la Corte Suprema, Silvio Robles, que han reavivado la polémica sobre la coparticipación y han dado indicios de una posible connivencia entre el máximo tribunal y el Gobierno de la Ciudad para favorecer a este último en el conflicto.

En la última reunión de la comisión, la mayoría oficialista aprobó una ampliación de prueba para tomar una huella de voz a D’Alessandro y verificar la autenticidad de las charlas con Robles. El diputado Rodolfo Tailhade solicitó que la Policía Federal se encargue del peritaje y propuso cotejar la voz de D’Alessandro con reportajes televisivos. (Agencia OPI Santa Cruz)

Con información de NA