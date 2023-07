Pullaro y Losada, a veces solo las buenas intenciones no bastan

(Por: Rubén Lasagno) – Las elecciones de Santa Fe, fueron simple y llanamente, como toda PASO, una interna abierta entre los partidos que van a jugar en las generales, sin embargo, de alguna manera, sirve para definir perfiles del electorado a la hora de inclinarse por uno o por otro, dentro de una misma oferta electoral.

La parte que representa al oficialismo en esa provincia, resultó tercera en la opción electoral, lo cual implica una pérdida en las preferencias públicas, ante la otra oferta política que resultó ganadora, reseñada en tres candidatos Maximiliano Pullaro, perteneciente al delarretismo, Carolina Losada, de la línea de Patricia Bulrich y la socialista Gisela Scaglia. Y aquí me quiero detener.

Si uno quiere entender a un electorado, debe tomar distancia de los candidatos y analizar en principio sus antecedentes políticos. Mientras Pullaro muestra una importante actividad política desde ser diputado en el año 2012, Ministro de Seguridad en el 2015, candidato a senador en 2021 y ahora candidato a gobernador por Santa Fe, con algunas destacadas actuaciones en el ámbito de la política narcocriminal, Carolina Losada, no puede mostrar nada más que voluntarismo, relato y promesas de cambiar las cosas, sin que pueda decir cómo.

Quien ha seguido mínimamente el nacimiento de Losada como política, debe reconocer que su ascenso fue meteórico y de ser periodista en un panel de Tv a llegar al Senado de la nación y ocupar la vicepresidencia, no pasó mucho tiempo y claro, es obvio que todo ellos obnubile a una persona y de alguna manera le haga perder algunas referencias obvias en ese ascenso.

Losada es una mujer hermosa, inteligente, como periodista fue crítica y directa cuando se trató de enfrentar al gobierno nacional en manos del kirchnerismo, pero no tiene la mínima experiencia fáctica en resolver los graves problemas que ataca desde el discurso y lo cual a medida que avanzó en su nueva carrera, fue incorporando a su agenda programática, cuando alguien la tentó para ser candidata a la gobernación de esa provincia, debido a los buenos números que tenía su aceptación, en la opinión pública.

Pero Losada fue perdiendo la frescura de aquella mujer venal que hablaba desde un lugar distinto en el cual, generalmente, se para un político con taiming y carrera recorrida, aún cuando haya trastabillado algunas veces transitando ese sinuoso camino para llegar a las candidaturas.

Se la comió el personaje

En el barrio solíamos decir “se la creyó”, para referirnos a esa actitud un poco soberbia y autosuficiente de aquellas personas envalentonadas por tener una buena racha en determinado hacer o quehacer en su vida, que los lleva a pensar en serio, que han construido una personalidad potente, distinta y ese personaje se termina “comiendo” a la persona simple y fresca, transformándola en otra cosa distinta a lo que en principio, esa persona parecía representar.

Pullaro y Losada, a veces solo las buenas intenciones no bastan – Foto: NA

Y a Carolina Losada le pasó exactamente esto que señalo como observador político: la periodista “se la creyó” y tomó las riendas de su nueva actividad con apresuramiento y decisión de llegar a lo más alto, en el menor tiempo posible. Fue candidata a senadora, ganó y luego creyó que la gobernación era el otro paso inmediato en su carrera y habrá pensado por allí ¿Por qué para el 2017 no será la presidencia del país?.

Pero cuando uno analiza el discurso y la posición política de Losada, se da cuenta que su discurso no tiene sustento. Es bastante ignorante en muchos temas específicos, surfea como todos, en vacilaciones lógicas ante temas fundamentales donde el candidato debe demostrar conocimiento y compromiso y de algunas entrevistas a la que tuve oportunidad de ver, se mostró como una out sider de la política que se puso al hombro el discurso duro y comenzó a repetir lo que la gente quiere y necesita oír, pero sin ningún tipo de respaldo intelectual que concite no solo la atención del elector, sino el interés del electorado.

Su diatriba en ofensiva permanente sobre las características del gobierno nacional, nunca aportó nada nuevo. Todos conocemos lo que son y lo que hacen quienes nos gobiernas hacen 16 años. El relato de Losada estaba orientado a marcar la diferencia con el status quo, pero en definitiva es lo mismo que decía cuando era periodista, solo que allí no estaba comprometida más que su opinión política, mientras como candidata estaba obligada a explicar cómo iba a solventar esa teoría en la práctica, si llegaba a ser gobernadora y eso nunca ocurrió. La gente la vio como una oportunista más.

El público no la creyó capaz de estar preparada para dirigir el Ejecutivo de una provincia tan complicada. Y es por ello que, no ya ante peronismo/kirchnerismo, sino ante la otra opción dentro de su propio partido, perdió por más de 11 puntos, contra Pullaro.

Hablar sin saber, es prometer sin esperanzas

Losada ha cometido exageraciones y extravagancias en su discurso que la puso en duda ante la opinión pública. Desde decir que si era gobernadora iba a descabezar toda la policía, arrasar con los funcionarios corruptos y meter preso a los empresarios aggiornados con el narcotráfico y el lavado de dinero, hasta la imbecilidad de argumentar que para terminar con la inseguridad había que prohibir la venta de armas en el país.

Discursear sobre temas tan trascendentes sin decir ni saber cómo lo haría, ante un hipotético caso de ser gobernadora y alentar a que la opinión pública descrea de que eso va a suceder y por el contrario, piensen que realmente les está mintiendo o diciendo lo que quieren escuchar, debido a la grave coyuntura que vive su provincia, en medio del narcotráfico y el caos criminal, fue letal para sus aspiraciones en esta oportunidad.

Y su estrafalaria idea de terminar con el delito, prohibiendo la venta de armas, es de una ignorancia supina en todos los órdenes. Primero es desconocer que la Constitución Nacional lo contempla, segundo es desconocer la economía que se mueve alrededor de la industria armera en el país y el mundo y tercero, es una falacia total que una candidata diga esto, siendo que la venta de armas legales no incide en la inseguridad, la que sí inside es el mercado negro de armas, el tráfico de armas que maneja la delincuencia y que ella como candidata, no explicó ni dijo cómo iba a perseguir y erradicar.

Está claro que en política, solo las buenas intenciones, no alcanzan; hay que tener conocimiento, un programa, una idea y un equipo que ayude a pensar un plan creíble y lógico, que sea aplicable a la vida real y contemple todas las variables que en la práctica son muchas y dificultosas, cuando se quiere aplicar una política determinada, ya sea en seguridad, en economía, en Educación o en salud, por nombrar las más importantes y urgentes.

Sin duda Carolina Losada se dio un baño de realidad en esta disputa de la interna partidaria. No es tarde. Deberá capitalizar esta derrota y entender que no siempre el ascenso rápido es signo de que vamos en la dirección adecuada y que los tiempos tienen estadíos y etapas que no podemos quemar y/o saltear para lograr un objetivo de máxima, porque, al menos en política, hay un elemento que ningún candidato puede manejar un 100%: cómo te ven desde el otro lado y la voluntad del votante cuando se queda solo en la urna. (Agencia OPI Santa Cruz)