Javier Castro, dirigente de AOMA Santa Cruz y candidato a vicegobernador que acompaña al intendente Pablo Grasso, reivindicó en un acto proselitista en El Calafate al ex dirigente de la UOCRA, Carlos García quien estuvo procesado por golpear de manera violenta junto a una patota a docentes durante una protesta salarial el 12 de abril de 2011 y vinculado a diversos hechos violentos contra trabajadores del sector público entre 2009 y 2013.

“No podría hablarles sin reconocer a un dirigente que no sólo fue mi amigo, sino que me enseño las bases de la trayectoria que seguimos del sindicato que conformamos en Santa Cruz” dijo Castro dirigiéndose a un grupo de trabajadores nucleados en la UOCRA.

El secretario general de AOMA y quien secunda la fórmula de Grasso sostuvo que “la vida me dio la oportunidad de conocerlo (a García) y me enseñó muchísimo. Y muchas de sus enseñanzas las puse en práctica en el sindicato que me tocó conducir”.

García actuaba como la patota del gobierno de Daniel Peralta durante esos años.

“Quiero que me permitan recordar con todo el amor del mundo al querido Carlitos García que debe estar por acá” dijo Castro mientras detrás suyo el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso junto a su par de Piedra Buena Federico Bodlovic aplaudían con intensidad.

Candidato a vicegobernador de Grasso reivindicó a Carlos García, que dirigía la patota de la UOCRA hace 10 años

Carlos García estuvo frente a la seccional Santa Cruz Sur de la UOCRA como interventor entre 2009 al 2011, cuando la justicia provincial lo procesó por golpear a docentes y trabajadores de la salud en cercanías a la localidad de 28 de Noviembre.

Tras ser desplazado de la intervención, fue electo en 2012 al frente de la seccional Santa Cruz Sur.

García también fue protagonista del violento ataque de una marcha de estatales a fines de 2010 frente a la legislatura provincial.

Allí el dirigente de la construcción encabezó un grupo nutrido de integrantes de la UOCRA quienes agredieron con golpes y piedras a trabajadores del sector público que rechazaban una reforma previsional que impulsaba el gobierno de Daniel Peralta. Esa reforma permitió que desde el 2011 se aplique el denominado “aporte solidario” que perjudica en sus ingresos a cientos de jubilados provinciales hasta la actualidad.

“Estuvimos para avalar los proyectos para la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz”, había señalado en ese momento el dirigente de la construcción Carlos García.

También en 2010 hubo otros hechos violentos protagonizados por miembros de la UOCRA encabezada por García: agredieron en la calle al entonces diputado provincial Omar Hallar (UCR) y en otro acontecimiento golpearon a militantes del Partido Obrero y de una lista disidente del Sindicato de Comercio de Santa Cruz frente a la sede gremial de los mercantiles en Río Gallegos.

En 2015, su nombre ya había sido reivindicado por el entonces intendente de Piedra Buena y hoy legislador provincial, José “Pepe” Bodlovic cuando con el aval del Concejo Deliberante nombraron Carlos García a una plaza infantil en esa localidad santacruceña. (Agencia OPI Santa Cruz)