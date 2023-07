Horacio Rodríguez Larreta propone déficit cero y autofinanciamiento para Aerolíneas Argentinas

En medio de la campaña electoral, el precandidato a presidente y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ha lanzado una propuesta polémica respecto a Aerolíneas Argentinas, generando un enfrentamiento con el diputado Máximo Kirchner.

Rodríguez Larreta cargó contra Kirchner luego de que éste presentara un proyecto para prohibir la transferencia de las acciones de la aerolínea de bandera sin la autorización del Congreso Nacional. La iniciativa, que busca blindar la compañía para hacer más difícil cualquier intento de privatización, establece que cualquier transferencia de acciones debe contar con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

Frente a esta propuesta, el dirigente del PRO planteó la necesidad de que Aerolíneas Argentinas alcance el equilibrio financiero y logre el déficit cero durante el primer año. “Aerolíneas tiene que autofinanciarse como toda empresa. Hay que plantear déficit cero durante el primer año. Los argentinos no tienen por qué subsidiarla“, expresó Rodríguez Larreta.

El precandidato a presidente enfatizó que en el mundo existen miles de aerolíneas que se autofinancian, e incluso algunas obtienen ganancias. Por lo tanto, considera que no es justo que los argentinos subsidien la compañía con una suma importante cada año. “Son 700 millones de dólares por año que la familia del Conurbano subsidia a través del IVA de la leche”, afirmó.

Aunque Rodríguez Larreta aseguró que no está proponiendo cerrar ni privatizar la aerolínea, sí destacó la importancia de que Aerolíneas Argentinas alcance el equilibrio financiero y que en caso de no lograrlo, el Estado no debe otorgar más recursos económicos. “Si no logra ese equilibrio, no se le da más plata. Lo digo para Aerolíneas y para cualquier empresa. ¿Por qué la señora del Conurbano con el IVA de su leche tiene que pagarle pasajes gratis a los familiares de Aerolíneas?”, cuestionó.

Por último, Rodríguez Larreta acusó al Gobierno de Alberto Fernández de haber cerrado el Aeropuerto El Palomar, inaugurado durante la presidencia de Mauricio Macri. En caso de convertirse en Presidente, prometió reabrir dicho aeropuerto, pero destacó que sería necesario realizar obras para su puesta en funcionamiento debido a su deterioro actual.

El debate en torno a la situación de Aerolíneas Argentinas continúa siendo un tema relevante en la agenda política del país, y las propuestas de los distintos candidatos en el marco de la campaña electoral reflejan la diversidad de opiniones sobre cómo abordar la situación financiera y operativa de la compañía estatal. (Agencia OPI Santa Cruz/Con información de NA)