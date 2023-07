Mauricio Macri apoya a Rodrigo de Loredo como candidato de Juntos por el Cambio en Córdoba capital

A solo cuatro días de las elecciones municipales en Córdoba capital, el ex presidente Mauricio Macri expresó su apoyo y solicitó el voto para el candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, a quien describió como un representante de “nuevo liderazgo” con capacidad de gestión y compromiso.

En un video compartido en sus redes sociales, Macri se mostró entusiasmado por la posibilidad de votar por De Loredo como intendente de la ciudad, y destacó su vinculación afectiva con Córdoba. “Ustedes saben que yo me siento cordobés. Me encantaría el 23 de julio poder votar a Rodrigo como intendente de esta ciudad maravillosa. No se pierdan ustedes esa oportunidad”, expresó el ex mandatario.

En su mensaje, Macri elogió a De Loredo por representar un liderazgo distinto, con una forma de gestión innovadora y comprometida. “Representa un nuevo liderazgo, una forma distinta, con capacidad de gestión y compromiso”, afirmó Macri en el video, en el cual de fondo se escucha música de cuarteto.

A través de su cuenta de Twitter, el ex presidente reiteró su respaldo a Rodrigo de Loredo y a Soher El Sukaria, destacando su confianza en ambos candidatos y en la propuesta de Juntos por el Cambio para la Ciudad de Córdoba.

En las elecciones municipales, Rodrigo De Loredo, actual diputado nacional, competirá contra el peronista Daniel Passerini, quien representa al frente Hacemos Unidos por Córdoba, liderado por el gobernador Juan Schiaretti. El apoyo de Mauricio Macri brinda un impulso adicional a la campaña de De Loredo y pone de manifiesto la relevancia de estos comicios para el panorama político de la ciudad. Los ciudadanos cordobeses decidirán el 23 de julio quién será el nuevo intendente, en una elección que se perfila como clave para el futuro de la capital provincial. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA