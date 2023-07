A pesar del pago de la BAE y la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio, ATE Punta Loyola sigue con las medidas de fuerza aludiendo incumplimientos laborales

De acuerdo a lo informado sobre la asamblea llevada a cabo por trabajadores de ATE Punta Loyola, reclamando básicamente la provisión de insumos, elementos de seguridad y fundamentalmente la falta de gas para calefaccionarse en la terminal portuaria de Río Gallegos, de acuerdo a las expresiones de sus delegados, el sindicato resolvió continuar con el quite de colaboración con presencia en los sectores de trabajo, aunque las fuentes del gremio indicaron “aún si quisiéramos ir a las oficinas y galpones del complejo, no hay gas para calefaccionarse”.

Recordamos que el Ministerio de Trabajo declaró la Conciliación Obligatoria, lo que impone retraer el conflicto y volver a sus lugares de trabajo por el término de 15 días, mientras duren las mesas de acuerdo.

Cabe mencionar que el Interventor de YCRT Daniel Peralta, anunció ayer el pago de la BAE, Bonificación Anual Extraordinaria, un reclamo que sostenían los sindicatos como el principal escollo para cualquier entendimiento posterior con la gestión de YCRT. Sin embargo y tal como se desprende del Acta celebrada el 19 de julio 2023 en YCRT Bs As, no ha operado esta decisión como llave para destrabar el conflicto.

Allí se reunieron, por parte de ATE Alberto Barría por parte de la Secretario General de la Junta Interna de Río Gallegos, Pamela Avallay Secretaria Adjunta, Claudio Villa en carácter de integrante de la junta interna y Roy Stanig paritario por Punta Loyola y por YCRT Leandro Fabián Ruggeri en carácter de Jefe de Departamento de Gestión de Recursos Humanos y Rodrigo Gonzalo Kobec en carácter de Subgerente de Ferrocarriles y Puertos.

La Intervención le recordó a la sindical la vigencia de la Conciliación Obligatoria y le propuso rever la falta de acatamiento a la medida, como forma de comenzar a dialogar constructivamente en la búsqueda de una solución acordada. Remarcaron que la empresa se encuentra abocada a resolver los problemas y pidieron al gremio que contemple la situación retomando las actividades normales, para comenzar a construir una nueva base de acuerdo que favorezca a ambas partes.

A pesar del pago de la BAE y la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio, ATE Punta Loyola sigue con las medidas de fuerza aludiendo incumplimientos laborales

Por su parte ATE hizo presente que han cursado las comunicaciones necesarias al Ministerio de Trabajo y remarcaron la imposibilidad de retomar las tareas habituales, indicando expresamente “…habida cuenta que no están dadas las condiciones para un normal funcionamiento de la empresa. En concreto, se verifica, falta de gas, el cual se encuentra cortado, la no provisión de herramientas necesarias para realizar las tareas, como tampoco se ha implementado un efectivo medio de trasporte para el personal. Asimismo, se requiere una planificación de trabajo en Punta Loyola y Campamentos”.

La Autoridad de Aplicación “exhortó” a los agentes de la negociación, “al dialogo directo y a la búsqueda de fórmulas alternativas para la solución de los planteos esgrimidos, apelando a la buena fe y en el marco de la paz social”, indica el documento.

ATE, en el mismo acto, fue intimada al cumplimiento de la Conciliación y se los convocó a una audiencia a realizarse por zoom el día 1º de agosto 2023 a las 12:00hs, donde se continuarán las conversaciones iniciadas entre las partes.

“No hay gas, ¿Cómo quieren que trabajemos?”

OPI consultó fuentes de ATE Punta Loyola, para acercarse al verdadero problema que esgrimen los trabajadores, sobre el cual plantean una medida de fuerza, aún cuando la nueva Intervención se ha reunido con ellos y han pactado acercar las posiciones, para empezar a buscarle una salida a este largo conflicto.

“Hasta el 7 de julio 2023 y desde antes que llegara Peralta había quite de colaboración, que continúa desde hoy. La conciliación se dictó porque a partir del 10 de julio se resolvió paro por 24 horas hasta ayer. Y en asamblea ayer se resolvió proseguir con las medidas de quite de colaboración”, indicó la fuente.

“En el acta – agregaron desde ATE – la parte gremial dice que se irán viendo en el tiempo el cumplimiento de los compromisos, en particular lo de CGC dónde la empresa dijo que informara en 15 días una propuesta de la petrolera” y con respecto a la falta de gas en las instalaciones de Punta Loyola, indicaron “La desidia de los jefes, ha motivado todo este problema. Ellos saben que tienen que controlar los zepelines en forma periódica. (Daniel) Peralta dijo “ya lo pagamos”, pero el problema no se soluciona, porque el camión tanque que reparte el combustible, hace todo un recorrido por estancias, campos etc., con lo cual, aún pagando, tenemos que ir a la cola en el servicio de provisión de zepelines y estamos en la misma”, indicaron.

Y concluyeron con una reflexión “Se molestan por 7 días de paro de 24 horas que llevó a cabo de la mayoría de los trabajadores, ahora no va nadie (por falta de calefacción) y no sabemos por cuántos días más, salvo que hablen con Pablo González…” señalaron desde ATE, de manera irónica.

Desde YCRT

No se tiene la palabra del Interventor, respecto de esta última medida implementada por ATE ni la explicación referida a la falta de gas, tal como argumentan los trabajadores de Punta Loyola, sin embargo, desde la administración de la empresa se ha dejado trascender que se están evaluando medidas adoptar en caso de proseguir el paro o medidas de fuerza por parte del sindicato y todo se definiría el 1º de agosto, cuando tengan una nueva reunión (virtual) entre las partes.

Desde la Intervención no se ha logrado obtener la confirmación y/o negativa a los argumentos planteados por ATE, en relación a la falta de gas, debido a la escasa o nula reposición del combustible en zepelines, provistos por YPF, de acuerdo a lo manifestado desde el gremio. (Agencia OPI Santa Cruz)