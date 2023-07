Cambio climático: una emergencia global que requiere acciones urgentes

Las altas temperaturas globales, con epicentro en Europa y Estados Unidos, sumado a la amplitud térmica de la última semana en Buenos Aires, que exhibió registros por debajo de los 0 grados para luego trepar a marcas primaverales que se observaron este fin de semana, pusieron en el centro de la escena la preocupación por el cambio climático.

La consultora ambiental y especialista en los temas referidos al cambio climático, Antonella Risso, manifestó su preocupación por la falta de políticas públicas que dispongan planes de salida para dejar de emitir gases y por la ausencia del debate en la materia durante la campaña electoral, ya que no se contempla en la agenda de los candidatos.

En diálogo con el programa Newsweek Radio por Metro 95.1, Risso se refirió a las elevadas temperaturas registradas en los últimos días a nivel global y advirtió que “la ciencia nos dice que los impactos están llegando antes de lo que se esperaba y que se está exacerbando mucho la cosa”, asegurando que “la tendencia es innegable”.

En esa línea, remarcó que “los datos científicos vienen mostrando que hay una aceleración” y expresó que “uno no quiere ser catastrofista, pero si hay que ser realistas de que lo tenemos que frenar porque yo siempre digo que estamos con la muestra gratis, todavía no llegamos a nada del impacto que puede haber para fin de siglo o a partir de 2050”.

Al referirse al Acuerdo de París, que tiene el objetivo de frenar la temperatura promedio global, alertó que “lo que queremos frenar para fin de siglo estaría llegando para 2030 o poquito más, por eso insistimos tanto en que hay que frenarlo”.

A raíz de esa previsión, Risso aseguró que “hay que dejar de quemar petróleo y deforestar” y sostuvo que tienen “que tener planes de salida para el petróleo, carbón y gas”.

Aunque consideró que “el gas podría ser el último en irse, también tiene que tener su plan de salida” y recordó: “Una vez que emitimos los gases a la atmósfera, quedan ahí y no es tan fácil extraerlos”.

Reveló que “están intentando extraerlos pero por ahora todo resulta muy deficiente, lo único eficiente es dejar de emitir”.

En ese sentido, reforzó la necesidad de prever planes de salida y advirtió que actualmente “la Argentina no los tiene”, por lo que manifestó: “A mi y a mis colegas nos preocupa muchísimo que en la campaña no estemos pensando en eso porque no hay escapatoria. En la campaña no se está hablando de cambio climático, y no se está abordando como se debería las olas de calor, la sequía ni nada”.

En contraposición puso los ejemplos de Chile, Colombia y Brasil, que en la región “vienen más avanzados en pensar una salida como oportunidad de desarrollo”.

Al poner en contexto la necesidad de que el cambio climático sea un aspecto de relevancia en las políticas argentinas y en las plataformas de los partidos que aspiran a dirigir el país, la consultora ambiental remarcó que “la Argentina es top 25 de países emisores desde siempre” y aunque a nivel general “emite muy poco comparado con Europa, a nivel per cápita Argentina emite más que muchos países europeos”.

“Hasta hace tres años el argentino emitía en promedio más que un francés”, añadió.

Con respecto a las acciones concretas que se deben disponer para contrarrestar esta situación y sus efectos, Risso consideró necesario “tener una ruta de transición energética seria, hacerla por ley y consensuada”, al tiempo que señaló que “de hecho lo piden los petroleros, porque necesitan una hoja de ruta clara”.

Al mismo tiempo, sostuvo que es fundamental “hacernos cargo” entendiendo que afecta la salud.

“Hace 10 años decíamos que el impacto climático iba a traer más huracanes y más dengue, hoy sabemos que es mucho más que eso y necesitamos políticas públicas acorde a eso, necesitamos que en Buenos Aires cuando hay ola de calor se informe sobre qué hacer, qué no hacer y cómo cuidarse”, remarcó.

Al respecto, puntualizó que “hay que entender que la ola de calor es un peligro para la salud y el cambio climático hay que dejar de minimizarlo para protegernos”, por lo que se necesita que “los que gobiernan no minimicen sus impactos”. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA