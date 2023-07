Aumento exponencial: Argentina enfrenta crecientes tasas de interés y sobrecargos en su deuda con el FMI

La carga de intereses que Argentina debe pagar al Fondo Monetario Internacional por su deuda ha experimentado un aumento exponencial en los últimos meses. La tasa de interés y sobrecargos alcanzó un récord del 8,07% anual esta semana, el doble de lo que pagaba hace un año. El incremento es paralelo al alza que ha dispuesto la Reserva Federal de Estados Unidos (FED).

Cuando se renovó el acuerdo con el FMI en marzo de 2022, la tasa era del 0,25% más 4 puntos de sobrecargos, totalizando un 4,25%. En la actualidad, la tasa fijada semanalmente es del 4,07% más 4 puntos de sobrecargos. La Argentina ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de eliminar los sobrecargos, una solicitud que hasta el momento no ha sido concedida por el organismo internacional.

El aumento de la carga de intereses se explica por el incremento en las tasas de interés que ha dispuesto la Reserva Federal de Estados Unidos, que a su vez ha impactado en las tasas que cobra el FMI. La mayor inflación como consecuencia de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania llevaron a la FED a elevar las tasas en varias ocasiones desde marzo de 2022.

Los pagos de intereses al FMI han sido crecientes, con aumentos significativos en los últimos meses. Por ejemplo, en febrero de 2022 los pagos fueron de US$ 367 millones, mientras que en febrero de 2023 ascendieron a US$ 701 millones. Se espera que el 1° de agosto próximo los pagos se eleven a US$ 830 millones.

Hasta la fecha, el Gobierno argentino ha pagado un total de US$ 7.309 millones en intereses al FMI. De ese monto, US$ 1.480 millones corresponden al Gobierno de Mauricio Macri, y US$ 5.829 millones corresponden al Gobierno de Alberto Fernández.

La tasa de interés que cobra el FMI se compone de una tasa base, un margen de 100 puntos y sobrecargos que se aplican cuando el saldo deudor excede ciertos límites, como es el caso de Argentina. Además, existen comisiones que se aplican sobre los desembolsos. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA