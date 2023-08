Docentes fueguinos iniciaron paro por 48 horas

(OPI TdF) – Los docentes nucleados en el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) iniciaron un paro de 48 horas tras el receso invernal.

La medida es porque rechazan la oferta salarial del gobernador Gustavo Melella y desde SUTEF, el secretario general, Horacio Catena, reiteró el pedido de un 50% de aumento para el cuatrimestre de mayo a agosto.

Previo al receso invernal, el gobierno fueguino decidió por decreto otorgar un aumento a los docentes, quienes rechazaron la medida y este lunes realizaron una jornada de movilización pidiendo la reapertura de las negociaciones paritarias.

“Creemos que la vía del decreto no es el modo de cierre de la negociación salarial. No hubo acuerdo porque la oferta realizada a la docencia era muy baja. No sólo fue rechazada en la mesa de negociación, sino que fue rechazada en el 99% de las asambleas escolares” argumentó el dirigente docente.

El SUTEF realiza acuerdos cuatrimestrales mientras que otros gremios del sector privado lo hacen de forma trimestral. “Lo definimos así en 2022 con acuerdo del congreso provincial. Para este cuatrimestre hasta agosto queremos una recomposición que le gane a la inflación y el gobierno decretó un aumento del 16%”, advirtió Catena.

El 50% de incremento que solicita SUTEF implica un salario inicial de una maestra de jornada simple de 265 mil pesos. “Hoy está en 175 mil pesos y en el mes de marzo ese salario era una cosa y ahora es otra” dijo Catena. (Agencia OPI Tierra del Fuego)