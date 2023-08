Dólar blue sigue en alza y alcanza nuevo máximo histórico de $570

El dólar blue ha experimentado un incremento de más de $13 en tan solo cuatro jornadas, acumulando un aumento del 11.3% en el mes de julio. Esta subida es mayor que la del dólar oficial (+7.2%) y el plazo fijo tradicional (+8.1%) para el mismo período. La brecha con el tipo de cambio oficial alcanza el 106%, siendo la mayor desde el 30 de mayo pasado, y durante todo el año la divisa informal acumula una suba de $228.

Para los operadores, el nivel de reservas, las nuevas regulaciones para acceder a los dólares financieros y las expectativas de aumento en la inflación están acelerando el proceso de dolarización. Además, el contexto de incertidumbre política y económica contribuye a intensificar las intervenciones para controlar la brecha cambiaria.

El Banco Central terminó la jornada con un saldo consolidado positivo, habiendo comprado dólares y vendido yuanes por un total de US$ 168 millones. Las economías regionales liquidaron US$ 157.4 millones, y el acumulado en el Programa de Incremento Exportador, con el nuevo precio de $340, alcanza más del 70% del objetivo de recaudar US$ 2.000 millones en la cuarta etapa del dólar agro.

En otros segmentos del mercado, el dólar Qatar alcanzó un nuevo máximo de $580.5, mientras que el dólar tarjeta o turista se equiparó con el dólar ahorro con impuestos, cotizando a $507.9. El dólar mayorista subió $1 a $278.1, acumulando un aumento de $4.40 en la semana. En el Banco Nación, el dólar sin impuestos cerró en $290, mientras que en los principales bancos privados de la plaza porteña cotizaba en $291.3. En la bolsa porteña, el dólar MEP o Bolsa avanzó hasta los $519.9, y el Contado con Liquidación subió a $576.8, generando una brecha del 84.1% y 107.2%, respectivamente, con el dólar oficial. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA