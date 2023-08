El Banco Central niega venta de reservas en oro

En un comunicado oficial, el BCRA subrayó que en los últimos días, desde el lanzamiento del programa de promoción de exportaciones, ha adquirido US$ 1.053 millones en el mercado de cambios. Esta acción, según la entidad, hace innecesario recurrir a las reservas en oro para enfrentar los compromisos del Gobierno nacional.

La consultora 1816 había indicado en su informe que el BCRA redujo su posición en oro en un 11% durante la última semana de julio. Sin embargo, la autoridad monetaria reafirma que esto no fue realizado para financiar el pago al FMI ni para obtener liquidez en dólares, sino que se trata de operaciones habituales dentro de su gestión financiera.

En cuanto a las reservas brutas y netas, la consultora alertó sobre el nivel crítico de estas últimas, estimando que se encuentran en un saldo negativo de unos US$ 10.000 millones. No obstante, el BCRA no ha hecho referencia directa a este aspecto en su comunicado.

El miércoles, el Banco Central compró US$ 168 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), en línea con las medidas implementadas por el Ministerio de Economía para fortalecer las reservas. Las exportaciones de economías regionales se beneficiaron con un tipo de cambio diferencial más favorable hasta finales de agosto, y el ingreso de divisas del sector agropecuario contribuyó con ingresos significativos. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA