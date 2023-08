La oposición sin coherencia le extiende la pista al oficialismo

(Por: Rubén Lasagno) – La política es muy previsible y eso lo hace posible la práctica permanente, constante y sostenida del ejercicio democrático que permite desarrollar un modelo experiencial el cual genera “memoria propia” y nos permite ver, comparar, analizar y arriesgar pronósticos bastantes acertados de lo que ocurrirá en el futuro si se repiten los mismos pasos que mucho antes, nos llevaron a sucesivos fracasos

Se suele decir que el fracaso es la antesala del éxito y en lo personal creo que no es así; el verdadero aprendizaje no proviene del fracaso, sino de las formas que encontramos para superarlo. Y eso se consigue a partir de la aplicación eficiente del modelo experiencial, principio que si como pueblo aplicáramos en la política, nos evitaríamos los permanentes fracasos en los cuales invertimos tiempo y plata los argentinos.

La oposición política en la Argentina y en Santa Cruz, es un ejemplo de lo poco que han aprendido los políticos de la política experiencial; allí se funda el trillado dicho “no se puede tropezar dos veces con la misma piedra”. Los argentinos damos cátedra de tropiezos.

La división de los partidos, generalmente, en producto de aspiraciones personales propias de sus componentes internos y si bien eso no es malo y resulta natural, se entiende que un grupo de personas tras un objetivo común deben consensuar (también) un líder y éste representar a esa comunidad política. No hacerlo, es dar un mensaje confuso hacia la sociedad que tiene en sus manos la oportunidad de hacer prevalecer a uno u otro, mediante su voto.

Alianzas sin coherencia

Y esto está ocurriendo con la oposición a nivel nacional y provincial. La pelea Larreta-Bulrich, es una agitación de egos lo cual ha permitido que aparezca en el escenario político una tercera fuerza liderada por Javier Milei que ideológicamente está más cerca de Juntos por el Cambio, pero termina colisionando porque desde ahí lo ven como un intruso y por lo tanto, defecciona como un “frentista” y se posiciona como tercera opción, transformándose en colaborador indirecto del oficialismo ya que le resta votos a la oposición mayoritaria y divide un electorado fuertemente consagrado a rechazar que el oficialismo siga en el poder.

En Santa Cruz la oposición estaba unida con alfileres, pero unida al fin, hasta que irrumpió Claudio Vidal y produjo un sismo de grado 9 en la escala de derrumbe y partió el bloque, generando tres tercios (dos opositores y uno oficialista) entre los cuales se va a dirimir el voto en las elecciones del día 13.

Está claro que si la oposición integrada por Juntos por el Cambio hubiera estado sólida, nada de esto habría pasado. La culpa principal de que ello ocurriera es de Roxana Reyes y Eduardo Costa, porque en todos estos años nunca les dieron lugar a tener mayor protagonismo a los demás integrantes de la coalición, tanto en las decisiones internas, como en las proyecciones políticas y candidaturas.

Luego existe lo que naturalmente se define como “ambición política personal”, que va de la mano de las proyecciones lógicas que tiene cualquier integrante de un grupo político, como es el de escalar dentro de una estructura y no permanecer por años siendo soporte político de un grupo iluminados de dirigentes, quienes se creen los dueños del espacio.

En este contexto de debilidad de la oposición, apareció una agrupación que afianzada políticamente luego de las elecciones del año 2019, generó cuerpo propio y decidió jugarse al mejor postor: fue el SER quien se ofreció al oficialismo de Alicia Kirchner y en simultáneo hablaba con todos los integrantes de Juntos por el Cambio, es decir, la oposición. ¿Convicciones políticas?, ninguna.

El kirchnerismo, donde se forjó Vidal, le ofreció al petrolero, todo, menos la posibilidad de jugar como candidato a gobernador, su único objetivo. Allí el SER no pudo cuajar una alianza porque el FPV en bloque no se lo permitió. Ni lerdo ni perezoso, el petrolero viró 180º y miró hacia la oposición. Buscaba un lugar, no un partido.

En el espacio opositor, en cambio, Vidal tuvo cierta resistencia interna y como fracasó en el intento por cooptar integralmente el espacio, operó hasta desvincular de esa alianza política, a personas que estaban hartos de jugar con las reglas de la UCR de Costa y Reyes y se corrieron hacia la nueva opción política que les ofrecía más participación, visibilidad y posibilidad electoral: el SER. La contradicción que los impulsa es evidente y lamentable. Si fue un acierto o no de parte de ellos, se verá después del 13 de octubre.

Ahora hay que ver hasta dónde esta partición, esta segmentación de la oposición, logra fortalecerse en las urnas con el voto propio e independiente y hasta dónde el votante no kirchnerista los verá como una opción electoral concreta o se mostrará desconcertado, frustrado o contrariado y les negará el respaldo.

La división debilita y la unión, aunque precaria, fortalece en una elección. Pero en el ejercicio del poder, si la unión es precaria en poco tiempo produce la división interna que hace fracasar el gobierno. El ejemplo más notorio fue la Alianza en el 2001 y de igual manera vimos ese fenómenos en Juntos por el Cambio de la era Macri y el actual gobierno de coalición “Frente de Todos” que debió cambiar el nombre para la estas elecciones por su fracaso.

Los conflictos de identidad que aquejan a estos “frentes” políticos, los muestran unidos y disimulados en campaña y enfrentados y divididos cuando ejercen el poder. Por eso y no por otra cosa, el peronismo cuenta con el alineamiento incondicional de sus actores, aún cuando muchos vayan mordiéndose los labios o tapándose la nariz como Scioli, De Pedro, Grabois y el propio Massa.

La oposición se atomiza y le extiende la pista al oficialismo que con pocos o ningún referente de peso, intenta pelear una elección que debería pronosticarles una derrota segura y por culpa de quienes en teoría deberían derrotarlos, sobreviven con más del 25% de posibilidades ciertas. (Agencia OPI Santa Cruz)