Pregunta retórica: ¿Por qué en OPI nunca entrevistamos a los candidatos?, respuesta: porque creemos en la libertad de prensa

(Por: Rubén Lasagno) – Los políticos en general y especialmente en campaña, hablan sin decir nada y se molestan o se enojan cuando el periodista les pregunta lo que no quieren contestar.

Si ese político es candidato, pero nunca estuvo en funciones, tiene cierta ventaja de hablar desde el discurso contrafáctico y posee el beneficio de la duda. Pero cuando es candidato, como ocurre en estas elecciones, está en funciones como intendente, en el caso de Pablo Grasso quien busca la gobernación y del cual vamos a hablar porque se enojó en una radio local o como Sergio Massa actual Ministro de Economía, quien se postula como candidato a la presidencia y también fue agresivo con los periodistas, se generan problemas con ellos por cuanto cualquier entrevista abierta tiene sus inconvenientes y el candidato se rebela, ante una pregunta inconveniente.

En campaña hay un factor clave que genera desinformación: las entrevistas pautadas, pagas o convenidas desde las estructuras propias del candidato con los medios.

En estas “entrevistas”, la condición previa que pautan los equipos de los candidatos, es la posibilidad de decir lo que el candidato quiere, que le pregunten en base a una línea argumentativa que ya tienen armada previamente y piden quitar de esta suerte de “charla de amigos”, cualquier pregunta molesta, inconveniente o que ponga al candidato en una encrucijada difícil y lo obligue a decir lo que no quiere ni puede responder, sin caer víctima de sus propias palabras.

Esta, entre otras, es la causal por la cual en OPI Santa Cruz, el lector no encontró ni va a encontrar una entrevista a un candidato en tiempos de campaña. A nuestro criterio, no son manifestaciones periodísticas, es propaganda camuflada donde el político no dice absolutamente nada, recurre a frases hechas, a clichés y a mentiras que lisa y llanamente, al no poder rebatirse, configuran una ofensa a la libertad de prensa la cual se basa, fundamentalmente, en el derecho a preguntar y exigir una respuesta coherente, cierta y precisa.

Los candidatos en general y los del oficialismo en particular, evitan la prensa libre. A nivel local-provincial, eligen los diarios pautados, los sitios web que trabajan y viven de la política llenando sus portales de propaganda política de los candidatos (solo basta ver la estética de los sitios webs, donde las noticias son el relleno) y no corren peligro de que alguien se “desboque” o se ponga incómodo o a nivel nacional, por ejemplo, acudiendo a medios como la Tv Pública, Radio Nacional, América o C5N, entre otros.

El ministro de economía Sergio Massa – Foto: Prensa economía

Sin embargo en campaña, los candidatos se ven obligados a abrir el abanico comunicacional para llegar a más público y deben a ir a medios o hablar con periodistas que siempre esquivaron, pero de otra manera y en otras circunstancias no lo harían; y ahí comienzan los problemas.

Por este motivo, Sergio Massa, que no está acostumbrado a encarar una conferencia de prensa sin condicionamientos ni micrófonos amigos, maltrató a un periodista cuando éste se animó a preguntarle lo que la gente quiere saber y no lo que a Massa le gusta responder.

Massa acusó a un periodista de “hacerse el picante”, solo porque le preguntó por la inflación del 140 % y el dólar a 570 (hace unos días atrás). Cuando el movilero quiso saber cuál es el impacto en la vida diaria, el Ministro y candidato dijo “No se cual es el impacto, Uds trajeron el tema” señaló hipócritamente, con un tiro por elevación para que se callara la boca y luego de rectificarle que la inflación no es del 140 sino de 114 % (como si eso hiciera la diferencia del desastre en que nos metió), dijo “Porque, digamos, es muy fácil hablar, agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante. Pero la Argentina perdió el 25% de sus exportaciones“.

Ejemplo Massa

Massa, quien en los medios amigos como Perfil, dijo que iba a bajar la inflación a un 3%, fue repreguntado sobre su promesa, por otro periodista al cual miró fijo, de lateral y le respondió “Si preguntás mintiendo te tengo que corregir. La nota es en Perfil y dije ‘aspiro a que empiece con 3’. No prometí, dije ‘aspiro a que empiece con 3’. Y sí estoy para hacer autocrítica. No mientas en la pregunta“, pero el periodista no se inmutó y le pidió al Ministro que no mintiera en la respuesta. Acto seguido Massa giró la cabeza, lo desenfocó y con cara de pocos amigos desertó de seguir hablando con él.

Ejemplo Grasso

En Río Gallegos, como parte de su campaña a Gobernador por el FPV, el Intendente de la ciudad Pablo Grasso, fue entrevistado en Fm News y la charla devenía tranquila hasta que la conductora le observó la fortuna gastada por el municipio en festivales, mientras a la gente les faltan las cloacas, entre otros servicios.

El intendente visiblemente molesto, se justificó repreguntándole si con esa plata se podrían hacer las cloacas?, algo realmente insólito como pretender que un periodista sepa lo que se necesita para hacer un festival o para construir cloacas, más aún cuando su gestión jamás da ese tipo de información pública.

En realidad la estrategia de Grasso, fue transformar la respuesta propia en repregunta, para evitar contestarle a la conductora, por un solo motivo: no quería decir lo que ha gastado en el festival de derroche de fondos que viene haciendo en temas suntuarios en Río Gallegos. Luego, sacó a relucir la cantidad de obras sanitarias que está haciendo la municipalidad, algo que era incomprobable para la periodista y solo quedaba en la palabra del intendente.

Grasso tomó como “un ataque” las preguntas y repreguntas de la conductora y cuando ella volvió a inquirirle sobre cuánto gastó en espectáculos para la ciudad Grasso le dijo “no, no pero no empecemos con cosas que vamos a llevarlas a otro lado… (¿?)” la conductora entonces le recriminó que con el valor de todos los espectáculos que hizo, podría haber volcado esos fondos en servicios y el intendente dijo “me llevan para otro lado…”, una clara manifestación de disconformidad e intento de obviar el tema, porque no hablaban de lo que él quería, tras lo cual la rectificó “No, fueron dos nomás – dijo refiriéndose a los festivales organizados por el municipio y muy desatinadamente la maltrató señalando despectivamente “… hasta en eso le errás” y acto seguido trató de descalificarla, en vez de responder con números a la pregunta de la periodista.

Por esto no lo hacemos

Estos dos ejemplos resumen en pocas palabras la respuesta a quienes tengan dudas por qué en nuestro diario nunca encuentran a un candidato dando una entrevista a OPI en campaña. Para nosotros más importante que la plata, siempre necesaria e irremplazable para quienes deben afrontar gastos, pagar salarios o cambiar el auto, está la libertad de preguntar y exigir respuestas por parte de un medio de comunicación.

No criticamos a quien lo hace, sino decimos por qué no lo hacemos nosotros y damos nuestra argumentación. La base del periodismo libre es poder actuar sin condicionamientos y que el entrevistado hable sin red.

En general, los políticos se molestan cuando les hacen preguntas inconvenientes, pero en campaña triplican esa “sensibilidad” y pretenden negociar “notas blancas” donde no dicen absolutamente nada y su único objetivo es prometer lo que seguramente no van a cumplir, hablar de lo que no saben en muchos casos y en otros, especialmente cuando están en funciones ejecutivas o legislativas, no quieren responde a los puntos negros de su gestión y como en el caso de Grasso y Massa se enojan para ocultar su incapacidad para responder con la verdad. Y esto atenta contra el principio básico de la libertad de prensa. (Agencia OPI Santa Cruz)