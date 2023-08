Dólar Blue alcanza nuevo máximo histórico tras resultado electoral

El dólar blue, junto con otras cotizaciones alternativas, experimentaron un fuerte aumento en sus valores después del sorprendente resultado electoral. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incrementó las tasas y devaluó la moneda, lo que provocó un impacto en las cotizaciones paralelas.

El dólar blue alcanzó un nuevo máximo histórico de $685 en la punta vendedora en la plaza porteña. En las provincias, esta cifra se incrementó aún más, llegando a superar los $700 en algunos lugares.

La brecha entre el dólar blue y el tipo de cambio oficial se situó en un 98%, evidenciando la significativa diferencia entre ambas cotizaciones.

En cuanto a otras cotizaciones alternativas, el dólar Qatar, utilizado para los gastos en el extranjero con tarjetas de débito y crédito, también experimentó un incremento importante, llegando a $729,2, un aumento de $129,1.

Las cotizaciones para el dólar ahorro o solidario, así como el dólar tarjeta o turista, que incluyen los impuestos correspondientes, también aumentaron significativamente, alcanzando los $638, lo que representó un aumento del 21,5%, aproximadamente en línea con la devaluación dispuesta por el BCRA.

El tipo de cambio mayorista aumentó un 21,61%, cerrando a $349,9 por unidad, un incremento de sesenta y dos pesos con respecto al cierre del viernes anterior.

En el ámbito financiero, las cotizaciones alternativas también se dispararon. El dólar MEP o bolsa llegó a los $617, creando una brecha del 74% con el tipo de cambio oficial. El Contado con Liquidación quedó por debajo del dólar blue, en $646,73, con un spread del 84,8% respecto al tipo de cambio oficial.

El Banco Central intervino en el mercado comprando divisas por US$ 220 millones, la cifra más alta desde julio pasado. Además, las economías regionales liquidaron US$ 309 millones y el Programa de Incremento Exportador acumuló US$ 2.127 millones en la cuarta etapa. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA